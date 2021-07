Lenita Airisto oli yrityksineen 1970-luvulla monien mielestä lähtökohtaisesti epäilyttävä, mutta ei toisaalta kelvannut kaikille todelliseksi yrittäjäksikään, vaikka teki miljoonaliikevaihtoa. ”Sorakuopan omistajakin oli silti minua isompi pomo”, hän sanoo. Nyt hän kertoo, mitä nuoremmat voisivat ottaa yli 60 vuotta kestäneestä työurasta opiksi.

Lenita Airisto on hyvin valmistautunut haastattelutilanteeseen, koska hän on sitä aina. Hän istuu mieliravintolassaan, Kalastajatorpan Meritorpassa, ja on hyvin tiptop, edessään tietokoneella kirjoitetut muistiinpanot. Niitä on monta sivua. Tärkeät kohdat on alleviivattu.