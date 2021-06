Vasta perustettu optiikka-alan startup keräsi 3,6 miljoonan euron pääoman. Sijoittajina olivat Amaxonin Alexa-rahasto sekä Risto Siilasmaan ja Ilkka Paanasen kaltaiset tunnetut nimet.

Moni muu asia on jo mullistunut arjessamme teknologian myötä, mutta silmälasit ovat yhä hiottu lasinpala, jonka läpi tihrustamme.

Se joka tekisi läpimurtokeksinnön silmälaseissa, olisi todennäköisesti pian miljardööri – tai näin voisi helposti kuvitella.

Juuri niin saattaa pian käydä Suomessa. Uusi Pixieray-startup sanoo nimittäin keksineensä silmälasit uudelleen.

Yhtiö on kehittänyt optisen ratkaisun, jossa silmälasien linssi mukautuu automaattisesti käyttäjänsä katseen tarkennuspisteen mukaan. Yhtiö kertoo keskittyvänsä ensin tuoteversioon, joka mahdollistaa kaukonäkölaseja tarvitsevalle lukemisen ja työskentelyn myös lähietäisyydellä. Se poistaa tarpeen moniteholinsseille tai silmälasien vaihtamisen lukulaseiksi. Silmien näkökyvyn muuttuessa ajan myötä, linssin vahvuuksia on mahdollista säätää.

Kun koko linssin pinta on automaattisesti mukautuva, se poistaa nykyisten moniteholasien ongelman, eli erilliset kapeat linssin alueet, joilla näkee lähelle tai kauas. Pixierayn linssi siis laajentaa tarkan näkemisen kenttää.

Yhtiön takana on virtuaalitodellisuuslaseja kehittävältä Varjolta lähtenyt tiimi kokeneita teknologia-alan asiantuntijoita. Toimitusjohtaja Niko Eiden on työskennellyt Varjon lisäksi aiemmin Microsoftilla ja Cernissä. Operatiivinen johtaja Rebecca Xu on vastannut hankintaketjuista elektroniikkayhtiö Muratalla ja työskennellyt aiemmin Nokialla ja Foxconnilla. Varjon entisistä avainhenkilöistä mukana ovat myös Klaus Melakari ja Ville Miettinen.

Perustajatiimillä on siis näyttöjä monimutkaisesta laitesuunnittelusta, mutta myös alihankintaverkoston rakentamisesta ja tuotteen kaupallistamisesta.

”Varjo on toiminut jo viisi vuotta ja päässyt vaiheeseen, jossa tuotetaan VR-laseja olemassa oleville asiakkaille. Me pidämme uusien asioiden kehittämisestä, ja nyt oli hyvä aika siirtyä uuteen”, Niko Eiden selittää tiimin lähtöä.

Muut työntekijät jatkavat nyt Varjolla tuotekehitystä.

”Tajusimme, että teknologian palaset tähän olivat nyt kasassa. Voisimme tehdä silmälasit, jotka sopeutuvat automaattisesti käyttäjän silmiin. Kun katsoo perinteisiä silmälaseja, markkinassa ei ole juuri tapahtunut teknologista kehitystä. Ja se on valtava markkina”, hän sanoo.

Ei ihme, että tiimi ja sen keksintö kiinnostivat poikkeuksellisen kovia kansainvälisiä sijoittajia.

Pixieray kertoo keränneensä 3,6 miljoonan euron rahoituksen, jossa sijoittajina on muun muassa teknologiajätti Amazonin startup-rahasto Amazon Alexa. Sijoittajina ovat myös suomalainen Maki.vc -rahasto, Risto Siilasmaan rahasto First Fellow, peliteknologiayhtiö Unityn perustaja David Helgason, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen, hongkongissa toimivan pääomasijoitusyhtiö Digital Sky Technologiesin (DST) :n osakas John Lindfors sekä yhdysvaltalainen rahasto Bragiel Brothers.

Kyse on alkuvaiheen yritykselle tavallista suuremmasta siemenrahoituksesta. Laitekehitys vaatii kuitenkin pääomaa, ja yhtiö on rakentamassa parhaillaan tuotekehityslaboratoriota Espooseen Keran Halleille. Se on jo varmaa, että yhtiö tarvitsee seuraaviin kehitysvaiheisiin ja markkinoille menemiseen vielä huomattavasti lisää pääomaa.

”Sijoittajia kiinnostaa suuri markkina ja mahdollisuus mullistaa se. Olemme uniikki, sillä markkinoilla ei ole muita vastaavia kilpailijoita”, Eiden sanoo.

Piexieray ei esittele vielä tuotekuvia prototyypeistä. Sen aika on ensi vuonna, Eiden sanoo. Yhtiön tavoitteena on saada ensimmäiset lasinsa markkinoille vuonna 2023. Vielä ei kuitenkaan ole varmaa, aikooko yhtiö myydä omia silmälaseja Pixieray-brändillä vai myydä teknologiaa muille silmälasivalmistajille.

”Silmälasit ovat tuote, joka vaatii paikallisen jakeluketjun ja myymälöitä, joissa laseja voi sovittaa. Vaihtoehdot ovat vielä avoimena”, Eiden sanoo.

Yksi teknisistä haasteista on lasien virrankulutus. Jotta lasit näyttävät aivan tavallisilta silmälaseilta, linssien virrankulutuksen täytyy olla hyvin pieni.

”Suuri osa komponenteista joita tarvitsemme, löytyy itse asiassa jo hyllystä. Mutta kukaan muu ei vain ole yhdistänyt teknologiaa näin”, Eiden sanoo.

Suomalaisista jopa 70 prosenttia käyttää silmälaseja, jatkuvassa käytössä silmälasit ovat 45 prosentilla aikuisesta väestöstä.