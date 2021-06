Markkinoiden ”pyhä kolminaisuus” on pielessä: Asiantuntijoilla on yhteinen huoli siitä, mistä virhe löytyy

Inflaatio kiihtyi keväällä odotettua enemmän Yhdysvalloissa. Markkinoilla vallitsee nyt outo epäsuhta hintojen nousun ja korkojen välillä, eikä se voi jatkua ikuisesti.

Nyt se sitten tapahtuu. Inflaation paluuta on odotettu iäisyys, ja ainakin Yhdysvalloissa se on vihdoin totta.

Inflaatio eli hintojen nousuvauhti kiihtyi Yhdysvaltojen toukokuussa jo 5,0 prosenttiin. Energian ja ruoan hinnasta putsattu ydininflaatio kiihtyi 3,8 prosenttiin eli kovimmilleen sitten vuoden 1992.

Hintojen nousu itsessään on kiinnostavaa, mutta markkinoiden näkökulmasta jännittävämpää on se, mitä inflaation kiihtymisestä seuraa. Tilanne on nimittäin outo.

Inflaation ja korkomarkkinoiden yhteys tuntuu olevan vinksallaan. Inflaation nopea kiihtyminen ei ole näkynyt kuin pienenä korkojen värähdyksenä.

Kysymys kuuluu, miten ero sulkeutuu.

Nousevatko korot inflaation perässä?

Vai palaako inflaatio nopeasti alas?

Vastaus kertoo, miten talouden iso kuva kehittyy tämän ja ensi vuoden aikana.

Mandatum Asset Managementin korkosalkunhoitaja Juhani Lehtonen pitää tilannetta erittäin mielenkiintoisena.

Lehtosen mukaan talouden perustoja voi yksinkertaistaa ”pyhällä kolminaisuudella”, johon kuuluvat inflaatio, korkotaso ja talouskasvu. Ne vaikuttavat toisiinsa ja hakevat jatkuvasti keskinäistä tasapainoa.

Silloin kun inflaatio kohoaa, sijoittajat vaativat valtioiden ja yhtiöiden velkakirjoille kunnon korkoa. Vastaavasti alhaisen inflaation oloissa pienempikin korko on kelvollinen korvaus lainasta turvalliselle taholle.

Nyt tasapainoa ei ole. Merkit talouskasvun kiihtymisestä ja inflaatiosta ovat selvät, mutta korkotaso on yhä hyvin matala.

Tilannetta, jossa Yhdysvalloissa inflaatio pomppaa selvästi korkotason yläpuolelle, ei ole nähty sitten 1970-luvun.

Myös odotettuun talouskasvuun nähden korkotaso on poikkeuksellisen paljon jäljessä.

Lehtosella on näkemys siitä, missä kohdassa yhtälö ei toimi.

”Omasta mielestäni korkotaso on väärällä tasolla tällä hetkellä. Se on ihan selvä”, Lehtonen sanoo.

Korkotason muutos puolestaan heijastelisi kaikkialle talouteen: osakemarkkinoille, asuntolainoihin, valtiontalouksien tasapainoon ja niin edelleen.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich on Lehtosen tavoin Suomen johtavia korkomarkkinoiden seuraajia. Hän on suurilta osin Lehtosen kanssa samoilla linjoilla.

“Onhan siinä selkeä epäsuhta”, sanoo Nordean von Gerich korkojen ja inflaation keskinäisestä suhteesta.

Von Gerichin mukaan korkojen rauhallisuus kertoo, että keskuspankin tulkinta inflaation väliaikaisuudesta on hyväksytty markkinoilla laajasti. Jos inflaatiopiikki jää hetkelliseksi, ei korkojen kuuluisikaan nousta vahvasti.

Markkinoiden rauhallisuus ei silti tarkoita, että ne olisivat välttämättä oikeassa.

”Mielestäni riski on kasvanut siitä, että tämä on jotain muutakin kuin pelkkää lyhytaikaista”, von Gerich sanoo.

”Erityisesti Yhdysvalloissa olisi perusteita olla huolissaan inflaation kiihtymisestä ja siitä, että se pakottaa Fedin muuttamaan kurssia.”

Suomessa ja Euroopassa koronatoipuminen on myöhässä verrattuna Yhdysvaltoihin, ja inflaatio on kiihtynyt selvästi hitaammin. Myös Euroopan talouden kasvunäkymät ja elvytyksen suuruus ovat vaatimattomampia kuin Yhdysvalloissa.

Vaikka Euroopan inflaatiopaineet ovat Yhdysvaltoja pienempiä, maanosa ei voi kokonaan välttyä ilmiöltä. Jos raaka-aineet, energia ja teolliset metallit kallistuvat maailmanmarkkinoilla, se nostaa hintoja myös Euroopassa. Muun muassa puun hinnassa ja rahtikuljetuksissa on nähty jo huimia nousuja.

Vaarana on Euroopassa stagflaatio eli taantuma, johon yhdistyy hintojen nousu.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on tähän asti pitänyt tiukasti kiinni viestistään, jonka mukaan inflaatio on lyhytaikaista (transitory).

Keskuspankin mukaan talouden tuotantopuolella koetaan parhaillaan pullonkauloja, kun maailma nousee koronakriisistä. Se nostaa hintoja, mutta pohjalla olevat inflaatiopaineet ovat yhä vaisuja. Kun tuotanto sopeutuu lisääntyneeseen kysyntään, inflaation pitäisi painua takaisin alas.

Keskiviikkona Fed kuitenkin otti pienen askeleen kohti inflaatioon reagoimista, kun se kertoi aloittavansa keskustelut velkakirjaostojen vähentämisestä.

” Inflaation luonteesta puhuminen on vähän vaikeaa, koska se on loistanut poissaolollaan finanssikriisistä asti.

SEB:n päästrategi Jussi Hiljanen sanoo, että taloudessa ovat läsnä yhä ne samat isot voimat, jotka pitivät inflaation matalana pitkään ennen pandemiaa.

”Jotta saataisiin pitkäkestoista inflaatiota, niin mitä todennäköisimmin sen veturiksi tarvittaisiin palkkainflaatiota”, Hiljanen sanoo.

Hiljanen muistuttaa, että vaikka Yhdysvalloissa vallitsi ennen pandemiaa käytännössä täystyöllisyys, palkkainflaatio oli hillittyä.

Lisäksi useimmissa maissa on pandemian jäljiltä taloudessa merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia. Nämä tekijät puoltavat sitä, että keskuspankki olisi oikeassa luottaessaan inflaatiopiikin lyhytaikaisuuteen.

Fed on laittanut arvovaltansa peliin sen puolesta, että inflaatio pysyy aisoissa itsestään. Rauhallisen suhtautumisen mahdollistaa Fedin uusi tavoite, jonka mukaan inflaatio saa väliaikaisesti heilua kahden prosentin raja-arvon yläpuolella.

Toistaiseksi Wall Street on uskonut Fediä. Eri asia on, missä vaiheessa markkinoiden usko keskuspankin vakuutteluihin loppuu, jos inflaatio jatkuu tai vielä kiihtyy.

”On iso riski, että inflaatio ei tulekaan niin nopeasti alas kuin keskuspankki viestii ja markkinat odottavat”, Mandatumin Lehtonen sanoo.

Silloin markkinoilla alettaisiin tulkita, että keskuspankki on rahapolitiikan kiristämisessä niin sanotusti behind the curve eli myöhässä.

Lehtosen mukaan on luonnollista, että keskuspankki pyrkii viivyttämään reagointiaan niin pitkään kuin mahdollista. Se ei tahdo järkyttää hyvässä nousussa olevaa taloutta.

” Monet nuoret tuntuvat luottavan enemmän kryptovaluuttoihin kuin keskuspankkien liikkeelle laskemaan rahaan.

Markkinoiden epätasapaino on kuitenkin nostettu esiin monesta suunnasta sen jälkeen kun toukokuun inflaatioluvut julkaistiin.

Yksi maailman korkomarkkinoiden johtavista asiantuntijoista, Cambridgen yliopiston Queens’ Collegen johtajana nykyään toimiva Mohamed El-Erian, liittyi varoittelijoihin maanantaina.

El-Erian kirjoitti Financial Timesissa, että korkomarkkinoiden rauhallisuus ei välttämättä kerro koko totuutta siitä, mikä on todellinen tilanne.

Yhdysvaltojen keskuspankin sinnikkyys on kyllä mennyt läpi, ja markkinoilla uskotaan Fedin pystyvän painamaan korkoja alas jatkossakin. Riskit kuitenkin lisääntyvät.

Panokset ovat suuret sen osalta, pitääkö Fedin arvio Yhdysvaltojen inflaatiopiikin jäämisestä lyhytaikaiseksi.

Pelissä ei ole ainoastaan keskuspankin oma luotettavuus.

”Riskinä on rahapolitiikan äkkijarrutus, joka lisäisi taantuman mahdollisuutta”, El-Erian kirjoitti.

El-Erianin mukaan markkinoiden hillityt reaktiot kertovat vastahakoisesta kunnioituksesta keskuspankkeja kohtaan. Fed on onnistunut vakuuttamaan markkinat siitä, että se pystyy niin tahtoessaan vääristämään hintoja huomattavan pitkään.

”Lopulta vastaan tulevien riskien pitäisi kuitenkin saada meidät pohtimaan nöyränä ja avoimin mielin inflaation luonnetta.”

” Markkinoilla on paljon toimijoita, joilla on merkittävät korkoriskit.

Inflaation luonteesta puhuminen on vähän vaikeaa, koska se on loistanut poissaolollaan finanssikriisistä asti. Isoksi ongelmaksi inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa viimeksi 1970- ja 1980-luvuilla.

Silloin keskuspankki joutui nostamaan Paul Volckerin johdolla ohjauskoron yli kymmeneen prosenttiin.

Kovat koronnostot aiheuttivat taantuman, mutta samalla ne palauttivat uskottavuuden siihen, että keskuspankit pitävät inflaation kurissa ja huolehtivat rahan arvon säilymisestä. Tuo luottamus on säilynyt siitä asti.

Nyt rahan määrän kasvattaminen epätavanomaisilla elvytystoimilla on herättänyt epäilyksiä keskuspankkeja kohtaan. Monet nuoret tuntuvat luottavan enemmän kryptovaluuttoihin kuin keskuspankkien liikkeelle laskemaan rahaan.

Katastrofiskenaario keskuspankeille olisi se, että vuosikymmenien aikana rakentunut luottamus rahaan murenisi.

Nykyajan keskuspankkiireille 1970- ja 1980-luvun tapahtumat ovat kaukaista historiaa. Sen sijaan heillä on hyvinkin selviä muistikuvia kahdeksan vuoden takaa.

Oli vuosi 2013, ja finanssikriisin jälkeistä löysää rahapolitiikkaa oli jatkunut muutaman vuoden, kun Fedin pääjohtaja Ben Bernanke lähti varovaisesti vihjaamaan sen kiristämisestä.

Syntyi lyhyt ja terävä markkinapaniikki, joka tunnetaan nimellä Taper Tantrum. Yhdysvaltojen valtionlainojen korot nousivat äkillisesti. Fed perääntyi.

Tuo tapahtuma on yhä rahapolitiikan päättäjillä muistissa varoittavana esimerkkinä siitä, miten nopeasti markkinoiden paniikki voi syntyä.

Se voi osin selittää, miksi keskuspankit ovat haluttomia puhumaan puolella sanallakaan rahapolitiikan kiristämisestä.

Keskuspankit haluavat nyt viimeiseen asti välttää yllättämästä markkinoita. Ne haluavat viestiä selvästi eteenpäin, miten ne tulevat nostamaan korkoja.

Lehtonen pelkää, että yllätys voi tulla tällä kertaa sitä kautta, että markkinat alkavat hermostua.

Markkinoilla on paljon toimijoita, joilla on merkittävät korkoriskit.

Valtionlainojen indeksi on nyt euroalueellakin kolme prosenttia miinuksella tältä vuodelta, vaikka monien maiden 10-vuotisten velkakirjojen korot ovat yhä pakkasen puolella. Vähänkään suurempi korkojen nousu romahduttaisi valtioiden velkakirjojen arvon.

Lehtonen muistuttaa, miten markkinat usein toimivat: Joku teema valtaa nopeasti markkinat – esimerkiksi ajatus siitä, että nyt inflaatio on riistäytymässä. Sitten koko narratiivi muuttuu lyhyessä ajassa. Monet suursijoittajat alkavat samalla hetkellä tarkastella kriittisesti joitain omaisuuseriä, kuten kasvuosakkeita tai valtionlainoja, ja sitten niiden arvo ryskyy alaspäin.

”Yleensä tuppaa käymään niin, että muutos on nopeampi ja terävämpi kuin on ajateltu. Liike itsessään voimistaa sitä liikettä, ja se pääsee yllättämään.”

Lehtonen sanoo toivovansa, että tuleva pohjainflaation laajempi nousu tapahtuisi tasapainossa. Silloin markkinoiden odotukset ja keskuspankkien toimet pysyisivät samalla aaltopituudella, kun kuva inflaatiosta ja talouskasvusta tarkentuu.

”Valitettavasti historia kertoo, että yleensä liikkeet ovat aika voimakkaita ja tapahtuvat nopeasti”, Lehtonen sanoo.