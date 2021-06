Main ContentPlaceholder

Kissavideoita? Ei kiitos. Tiktok oppii käyttäjästään hämmästyttävän paljon, koska se on suunniteltu algoritmin ehdoilla

Tiktokiin on helppo rakastua, koska se tietää minun haluavan tuorepastaa ennen kuin olen edes tajunnut sitä. Se on mahdollista, koska Tiktok on rakennettu suosittelualgoritminsa ympärille, kirjoittaa taloustoimittaja Salla Varpula.

Tämä algoritmi tuntee minut pelottavan hyvin. Olin käyttänyt videosovellus Tiktokia pari kuukautta, kun vastaan tuli video, joka oli kuin räätälöity minulle. Siinä vitsailtiin sille, miten ihmiset pukeutuvat kotikaupungissani Kauniaisissa. En ollut kertonut Tiktokille, mistä olen kotoisin. Se ei ole tarpeen: sovellus osaa yhdistää pisteet ihan itsekin.