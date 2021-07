Koronavuosi 2020 räjäytti veneilyn ja veneiden kysynnän kasvuun, ja kuluva vuosi näyttää jatkavan samalla kasvun tiellä. HS käy läpi, millaisia veneitä suomalaiset ovat venebuumissa hankkineet.

Targa (vas.) on veneiden luksusta, Busterin M taas Suomen myydyin vene.

Kun korona on kurittanut Suomea ja estänyt ulkomaanmatkailun, venekauppa on käynyt kiivaana. Viime vuonna alkanut buumi on jatkunut myös tänä keväänä.

Buumin jatkuessa HS kävi läpi, millaisia veneitä suomalaiset nyt ostavat. Kärjessä ovat tutut kotimaiset valmistajat, mutta trendejäkin löytyy. Esimerkiksi purjeveneet ovat selvästi jäämässä lopullisesti moottoriveneiden jalkoihin.