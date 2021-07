Pelialalla on käynnissä isojako, kun jakelijat ja julkaisijat kahmivat portfolioihinsa pieniä peliyhtiöitä. Mutta mitä tekevät Roviossa valtaa pitävät Hedit?

Milloin Suomesta myydään viimeinen itsenäinen pelistudio?

Tämä kysymys herää, kun katsoo pelialan uutisvirtaa. Suuret peliyhtiöt ostavat pienempiään lähes päivittäin.

Kiinalainen teknojätti Tencent hankki toukokuussa 3,8 prosentin osuuden kovassa nosteessa olevasta pelitalosta Remedystä. Japanilainen Sony puolestaan osti kesäkuussa peliyhtiö Housemarquen.

Ostokset ovat viihdealan mittakaavassa pieniä. Housemarquella on suorassa työsuhteessa alle sata ja Remedyllä alle 300 työntekijää. Tencentillä työskentelee kymmeniä tuhansia ja Sonylla yli satatuhatta ihmistä.

Pelien julkaisu on kuin elokuvabisnestä. Kehityspanostukset ja markkinointikulut ovat suuret ja iso osa peleistä jää tappiollisiksi. Parhaat pelit taas ovat rahantekokoneita, joiden elinkaari mitataan joskus vuosikymmenissä.

Kun riskien ja tuottojen suhde on näin vinoutunut, kannattaa tehdä kuten kaikki sijoitusoppaat neuvovat: hajauttaa. Niin kaikki merkittävät pelitalot myös tekevät.

Suuret pelijakelijat ja julkaisijat ahmivat pieniä pelistudioita kuin Pacman valkoisia pikseleitä.

Pelialaa seuraavan Invest Gamen tilastojen mukaan peliala on keskittymässä nopeasti suurten jakelijoiden ja julkaisijoiden käsiin.

Pelialalla tehtiin viime vuonna yli 200 yritysjärjestelyä. Ostajakunta on harvalukuinen joukko. Kuusi suurinta pelialan järjestelijää osti peliyhtiöitä yhteensä noin 15 miljardilla eurolla. Se vastaa neljää viidesosaa kaikista pelialalla viime vuonna tehdyistä yritysostoista.

Remedy kertoi kevään osavuosikatsauksen yhteydessä, että maailmassa on enää kolmisenkymmentä alustoista ja jakelijoista itsenäistä kovan tason peliyhtiöitä. Juuri niiden omistuksesta käydään nyt kovinta kisaa.

Rovio on liikevaihdolla mitattuna suomalaisista pelitaloista suurin, mutta ei oikein millään mittareilla kaunein. Yhtiön liikevaihto on polkenut vuosia paikoillaan, vaikka peliala on kasvanut nopeasti. Tulos oli viime vuonna kohtuullinen, mutta pörssikurssi kertoo olennaisen. Rovion osakekurssi on 40 prosenttia alle vuoden 2017 listautumishinnan.

Rovio on pyristellyt mukana pelialan ostohuumassa ja hankki viime vuonna pienen tanskalaisen pelistudion. Yhtiö on tuomassa markkinoille uusia pelejä, mutta on edelleen täysin riippuvainen hiipuvasta Angry Birds -brändistä. Viime vuonna käytännössä kaikki myynti liittyi lintupeleihin ja brändilisensseihin.

Pörssissä on odoteltu Rovion listautumisesta lähtien, milloin vihaiset linnut siirtyvät suurempaan talliin. Ehkä vahvin ostajaehdokas on juuri Housemarquen ostanut Sony.

Sony on todellinen monialayhtiö, joka tekee melkein kaikkea elektroniikkaan ja viihdeteollisuuteen liittyvää. Rovion avulla Sony vahvistaisi asemaansa mobiilipeleissä. Kenties Sony uskaltaisi yrittää vielä yhtä Angry Birds -elokuvaakin.

Tilanne muuttui entistä mielenkiintoisemmaksi kesäkuussa, kun Rovio tiedotti aloittavansa yhteistyön muumi-brändin kanssa. Rovio kehittää jatkossa muumipelejä ja nousee muumi-animaatiosta vastaavan Gutsy Animationsin vähemmistöomistajaksi.

”Muumeilla on erittäin korkea bränditunnettuus erityisesti Japanissa, joka on yksi maailman suurimmista pelimarkkinoista”, Rovio kertoi tiedotteessa.

Näyttää heikosti peitellyltä flirtiltä Sonyn suuntaan.

Yhtiön omistuksesta yli 40 prosenttia on Hedin perheellä, johon kuuluvat esimerkiksi Mikael Hed ja hänen isänsä Kai Hed.

Omistajaperhe järjesteli omistuksensa erillisiin yhtiöihin viime vuoden lopulla. Se voi olla yksi signaali myyntiaikeista.

Myynti tekisi Hedeille kuitenkin kipeää.

Roviolle aseteltiin Angry Birdsin kulta-aikoina useamman miljardin hintalappua. Vaikka Hedit saisivat Rovion myynnistä nyt satoja miljoonia euroja, tarkoittaisi myynti henkisesti miljardiluokan köyhtymistä vajaan kymmenen vuoden takaisista lukemista.