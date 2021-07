Metsäyhtiöt kasvussa Metsäkauppa käy kuumana. Siitä todisteena suomalaiset metsäyhtiöt kertoivat odotuksia paremmista tuloksistaan. Stora Enson liikevaihto kasvoi lähes 23 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuusta miltei 2,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon nousu johtui yhtiön mukaan kasvaneista toimituksista ja korkeammista hinnoista. Samasta syystä yhtiön operatiivinen liiketulos kasvoi 364 miljoonaan euroon viime vuoden 178 miljoonasta eurosta. Stora Enso kertoi myös käynnistäneensä Kotkan Sunilassa biopohjaisia hiilimateriaaleja valmistavan koelaitoksen. Laitoksessa käynnistetään akkuihin tarkoitetun puupohjaisen hiilen tuotantoa. UPM:n vuoden toisen neljänneksen liikevaihto taas oli 2,38 miljardia euroa, kun kasvua syntyi 15 prosenttia. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto puolestaan oli 307 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi edellisvuodesta 51 prosenttia. UPM:n mukaan yhtiön toinen vuosineljännes oli erittäin hyvä ja lähtökohta tulevaisuuteen erinomainen. UPM arvioi monien kauppaamiensa tuotteiden hintojen nousevan loppuvuodesta. Arvio koskee niin sellua kuin graafisia papereita. Graafisella paperilla tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi kirjoitus- ja kopiopaperia. Kamux oikeuteen Saksassa Autokauppaketju Kamux pani Saksan maajohtajan Aleksandar Amannin vaihtoon. Kamux käynnisti uuden johtajan haun heti ja toistaiseksi tehtävää hoitaa talousjohtaja Marko Lehtonen. Kamux kertoi myös, että sen Saksan tytäryhtiö on päättänyt aloittaa oikeusprosessin paikallista hankintakumppaniaan vastaan. Kyseinen kumppani sai Kamuxilta maalis-kesäkuussa 2021 maksuja vastineeksi autoista, joita yritys ei ole Kamuxin mukaan toimittanut. Kamux vaatii takaisin noin 3,7 miljoonaa euroa, jotka hankintakumppanille on maksettu ostosopimuksiin liittyen. Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski viestitti HS:lle, ettei yhtiö kommentoi asiaa tarkemmin hiljaisen jakson vuoksi. Kamux julkistaa osavuosikatsauksensa 13. elokuuta. Jättipankin pomo: Ala vaatii pitkät työviikot JP Morgan Chasen varallisuudenhoidon johtaja Mary Erdoes katsoo, että on parempi kerätä uran alkuvaiheessa mahdollisimman nopeasti 10000 tunnin työkokemus kuin tehdä tavallista työpäivää. Hän avasi näkemyksiään Bloomberg Wealth with David Rubenstein -ohjelmassa. ”On ajatus siitä, että missä tahansa asiassa mestariksi tuleminen vaatii 10000 tuntia harjoitusta. Jos tekee tavallista kahdeksan tunnin työpäivää viisi päivää viikossa, kestää noin viisi vuotta saada perustason taituruus”, Erdoes sanoi. ”Wall Streetillä tehdään ennemminkin 12 tuntia töitä kuutena päivänä viikossa. Silloin aikaa kuluu vain noin kaksi ja puoli vuotta.” Siksi Erdoes ajattelee, että uraansa aloittelevien pankkialan työntekijöiden pitkät päivät ovat perusteltuja. Noin neljän biljoonan eli 4000 miljardin dollarin edestä omaisuutta hallinnoivaa yksikköä johtavan Erdoesin oma työura JP Morganilla alkoi jo vuonna 1996. JP Morgan palkkaa tänä kesänä 2200 analyytikkoa, joiden harjoittelujakso kestää yhteensä kaksi tai kolme vuotta. Tämän ajan Erdoes siis kehottaa käyttämään tekemällä mahdollisimman paljon töitä. Pandemian aikana keskustelu rahoitusalan työoloista ja isosta työmäärästä on virinnyt uudella tavalla. Keväällä investointipankki Goldman Sachsin ensimmäisen vuoden analyytikot kertoivat pitkien työpäivien ja huonon kohtelun johtaneen terveys- ja uniongelmiin. Työntekijät esittivät, että viikkotyöaika saisi olla nykyisen 95 tunnin sijaan enintään 80 tuntia. Sittemmin Goldman Sachs on kertonut antavansa työntekijöiden pitää aitoa vapaa-aikaa perjantai-illasta sunnuntaiaamuun saakka. Lisäksi työntekijöitä houkutellaan jäämään muilla eduilla, kuten palkankorotuksilla. Bloombergin mukaan jättipankeissa aloituspalkat voivat olla yli 100000 dollaria. Bezos muistutti avaruuslennon laskun lankeavan työntekijöille Amazonin perustaja Jeff Bezos kävi tiistaina avaruudessa oman avaruusyhtiönsä New Shepard -raketin kyydissä. Bezosille neljä minuuttia avaruudessa maksoi vähintään 5,5 miljardia dollaria. Sillä summalla hän on Fortune-lehden mukaan rahoittanut Blue Origin -avaruusyhtiötä omasta taskustaan. Onnistuneen avaruuslennon jälkeen Bezos kiitti hankkeen lukuisia yhteistyökumppaneita, aluksen rakentajia, texasilaiskaupunki Van Hornia ja lopuksi Amazonin työntekijöitä ja asiakkaita. ”Haluan kiittää jokaista Amazonin työntekijää ja asiakasta, koska te maksoitte tämän kaiken”, Bezos lohkaisi. Paikalla olleen yleisön nauruhermoja heitto kutitteli. Maailman rikkaimpana miehenä Bezosin omaisuuden arvo pyörii parissa sadassa miljardissa dollarissa. Summa on noin kymmenkertainen verrattuna Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan reilun 20 miljardin dollarin vuosibudjettiin. Amazonin työntekijät ovat taistelleet työehtojensa parantamiseksi. Amazonia on moitittu työntekijöiden heikosta kohtelusta esimerkiksi liittyen viruksen leviämisen estämiseen eri toimipisteissä. Keväällä osa Amazonin työntekijöistä äänesti ammattiliittoon liittymisestä. Äänestys päättyi järjestäytymisen vastustajien voittoon. Amazon on kampanjoinut pitkään työntekijöiden järjestäytymistä vastaan. Kesäkuussa kävi ilmi, että lukuisat miljardöörit, mukaan lukien Bezos, eivät ole joinakin vuosina maksaneet ollenkaan liittovaltion tuloveroja. Netflix vahvisti pelisuunnitelmat Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Netflix vahvistaa suunnittelevansa tarjontansa laajentamista peleihin. Yhtiö kertoi suunnitelman olevan alkuvaiheessa. ”Pidämme pelejä yhtenä uutena meille sopivana sisältökategoriana, samankaltaisena kuin laajentamista esimerkiksi alkuperäiselokuviin ja animaatioihin”, yhtiö kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä. Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings on painottanut, ettei yhtiö kilpaile vain toisten suoratoistopalvelujen kanssa. Kisaa käydään ihmisten ruutuajasta. Tulostiedotteessa Netflix mainitsi kilpailijoinaan esimerkiksi pelitalo Epic Gamesin ja videopalvelu Youtuben. Netflix saanee loppuvuonna piristystä myös sarjatarjontaansa. Alkuvuonna tarjontaan vaikuttivat yhä koronarajoitusten aiheuttamat tuotantojen viivästykset. Kuluvalle neljännekselle Netflix tarjosi kasvustaan markkinoiden odotuksia alempaa ennustetta. Yhtiö ennakoi tilaajamäärän kasvavan heinä–syyskuussa 3,5 miljoonalla uudella asiakkaalla, kun analyytikot olivat povanneet yli 5,8 miljoonaa uutta tilaajaa. Maksullisten suoratoistopalveluiden markkinajohtajalla on takanaan vahvan kasvun vuosi, kun pandemia jumitti ihmiset koteihinsa ruutujen ääreen. ”Pandemia on tuonut kasvuumme epätavallista rauhattomuutta ja vaikeuttaa vertailua vuositasolla”, Netflix muotoili.