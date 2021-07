Wide ContentPlaceholder

Timo Lapin mielestä sairaalahoidon kapasiteettia olisi nyt tärkeä seurata, koska sillä on perusteltu koronarajoituksia.

Rajoituskriitikko

Timo Lappi on ollut töissä joka päivä yli viidentoista kuukauden ajan. Hänen tehtävään on ollut ajaa matkailu- ja ravintolayrittäjien asiaa koronapandemian keskellä. Se on suututtanut monet, mutta omilta joukoilta sataa kiitosta.

Rannan saunamökistä portaita pitkin asteleva Timo Lappi on kuin kuka tahansa kesälomalainen. Järvimaiseman täydentävät poimimista odottavat mustikkapensaat, seinään nojaava mölkky ja pöytään katetut herneet. Kesälomalla Matkailu- ja ravintolayrittäjien edunvalvojan Maran toimitusjohtaja Lappi onkin, mutta vain teoriassa. Hän oli viimeksi oikeasti lomalla sunnuntaina 8. maaliskuuta 2020.