HS Vision kooste markkinaviikosta: Amazonin ilmoitus nosti bitcoinia, Robinhood meni pörssiin

Amazonin ilmoitus nosti bitcoinia

Vituaalivaluutta bitcoinin hinta hyppäsi alkuviikosta yli kymmenen prosenttia lähelle 40 000:ta dollaria. Uutistoimisto Bloombergin mukaan markkinoilla alkoi spekulointi siitä, että verkkokauppajätti Amazon alkaisi hyväksyä bitcoinin maksuvälineenä.

Huhut saivat alkunsa Amazonin työ­paikkailmoituksesta, jossa amerikkalais­yhtiö etsii johtajaa kehittämään digi­valuutta- ja lohkoketjustrategiaa. Strate­gian kehittämisen on arvioitu johtavan bitcoinin hyväksymiseen maksuvälineenä Amazonin verkkokaupassa.

Nousun jälkeen bitcoinin hinta oli koko viikon ajan lähes 40 000 dollarissa. Se on vieläkin kaukana kaikkien aikojen ennätyksestä eli 65 000 dollarista, jossa vir­tuaalivaluutan hinta kävi huhtikuussa.

Virtuaalivaluuttojen markkinat ovat viettäneet kesällä hiljaiseloa. Bitcoin on pysynyt melko vakaana toukokuun puolivälin jälkeen. Intoa sijoittaa digivaluuttoihin ovat hillinneet Kiinan sääntelytoimet ja ympäristökritiikki.

Uutistoimisto AFP:n mukaan bitcoinin hintaa tuki maanantaina myös autoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, joka oli vihjannut, että yhtiö hyväksyisi bitcoinin taas maksuvälineenä.

Bloombergin mukaan arvonnousun taustalla voi olla myös lyhyeksi myyntien purkaminen, joita tehtiin maanantaina eniten sitten toukokuun puolivälin.

Kriisiyhtiö sai uuden johtajan

Bioteknologiayritys Biohitin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Päivi Siltala. Hän siirtyy Biohitin palvelukseen yhdysvaltalaisen lääke- ja päivittäistavara­yhtiö Johnson & Johnsonin myynnin johtotehtävistä. Filosofian maisteri Siltala työskenteli Biohitissä vuosina 2008–2010.

Sisäiseen kriisiin ajautunut Biohit erotti toukokuussa silloisen toimitusjohtajansa Semi Korpelan lähes kymmenen vuoden palveluksen jälkeen. Kesäkuussa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui pitkän linjan yrittäjä ja kokoomuspoliitikko Eero Lehti.

Ennen lähtöään entinen toimitusjohtaja Korpela jäi maaliskuun puolivälissä sairauslomalle. Tuolloin HS Visio kertoi Biohitin kahden pääomistajan poikkeuksellisesta kriisistä, joka kilpistyi yhtiön edellisen hallituksen puheenjohtaja Osmo Suovaniemen asemaan yhtiössä.

Tuolloin kerrottiin, että yhtiöstä noin kolmanneksen omistava kiinalainen jakelukumppani, lääkevalmistaja Biohit ­Healthcare (Hefei) toivoo Suovaniemen vetäytymistä hallituksesta. Biohitin hallituksen jäsen ja Hefein toimitusjohtaja Liu Feng arvosteli Biohitiä siitä, että yrityksen perustanut Suovaniemi on käytännössä yhtiön hallituksen ainoa päätöksentekijä.

Robinhood meni pörssiin

Yhdysvaltalainen osakevälittäjä Robinhood Markets aloitti pörssitaipaleensa selvässä laskussa. Yhtiö listautui New Yorkin Nasdaq-pörssiin torstaina.

Robinhood on kehittänyt samannimisen osakkeiden kaupankäyntisovelluksen. Siitä tuli suosittu amerikkalaisten yksityissijoittajien keskuudessa niin sanottujen meemiosakkeiden kurssihulluttelussa alku­vuonna.

Yhtiöön sijoittaneet eivät torstaina päässeet nauttimaan samanlaisesta kurssinoususta kuin meemiosakkeet. Yhtiön osake sulkeutui 34,82 dollariin eli 8,4 prosenttia alemmaksi kuin antihinta. Pahimmillaan osake kävi torstain aikana 12 prosentin laskussa.

Pörssilistautumisen yhteydessä järjestetyn yleisöannin merkintähinta oli 38 dollaria osakkeelta. Osakkeita tarjottiin yleisölle 38–42 dollarin hintahaarukalla, joten antihinta asettui hintahaitarin alapäähän. Antihinta vihjasi siihen, ettei Robinhoodin osake kiinnostanut suurissa määrin sijoittajia.

Annissa oli myynnissä 55 miljoonaa osaketta. Annilla kerättiin siten lähes 2,1 miljardia dollaria, josta yhtiölle tuli noin 1,9 miljardia dollaria.

Robinhoodin markkina-arvo nousi listautumisessa noin 32 miljardiin dollariin. Rahoituskierroksella vuosi sitten yhtiön arvo asettui 12 miljardiin dollariin.

Myynti voi sakata, varoittaa Apple

Yhdysvaltalainen älylaitevalmistaja ­Apple varoitti, että sen myynnin kasvu voi hidastua ja komponenttipula pahenee.

Puolijohteiden komponenttipula vaikuttaa yhtiön Iphone-älypuhelinten ja Ipad-taulutietokoneiden tuotantoon kuluvalla neljänneksellä, Apple kertoi tulos­julkistuksensa jälkeisessä sijoittajapuhelussa. Myynnin kasvua hidastaa myös palveluiden kysynnän lasku.

Apple ei antanut tarkempaa liikevaih­toarviota. Yhtiö luopui ohjeistusten julkaisemisesta koronapandemian alettua viime vuonna.

Yhtiön liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 36 prosenttia ennätykselliseen 81,4 miljardiin Yhdysvaltain dollariin eli noin 68,9 miljardiin euroon. Analyytikot odottivat Bloombergin keräämässä konsensus­ennusteessa 73,8 miljardia dollaria.

Nettotulos parani yhtiön tilivuoden kolmannella neljänneksellä 21,7 miljardiin dollariin vuodentakaisesta 11,3 miljardista dollarista.

Apple odottaa liikevaihdon kasvun hidastuvan kuluvalla neljänneksellä alle 36 prosentin mutta kasvuprosentin pysyvän kaksinumeroisena.

Elpyminen on epätasaista

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) taas varoitti, että talouden elpyminen viime vuoden romahduksesta on entistä epätasaisempaa.

Uudessa ennusteessaan se arvioi, että kehittyneiden kansantalouksien kasvu­näkymät ovat tänä vuonna parantuneet 0,5 prosenttiyksikköä. Sen vastapainona IMF heikensi arviotaan kehittyvien kansantalouksien talouskasvusta 0,4 pro­senttiyksikköä.

Arviotaan Aasian kehittyvien kansan­talouksien talouskasvusta IMF heikensi 1,1 prosenttiyksiköllä. Intiassa talouskasvu on 3,0 prosenttiyksikköä aikaisempaa arvioitua hitaampaa.

Yksi keskeinen syy kehittyvien kansantalouksien hitaampaan elpymiseen on ­koronaviruksen deltamuunnos, josta on tullut suuri ongelma Intiassa. Kehittyneissä kansantalouksissa väestöstä 40 prosenttia on rokotettu, mutta keskituloisissa valtioissa ainoastaan 11 prosenttia ja köyhimmissä valtioissa vain murto-osa.

Jättiyhtiöt vaativat rokotuksia

Teknologiajätit Google ja Facebook vaativat yhdysvaltalaisilta työntekijöiltä rokotusta koronavirusta vastaan ennen paluuta yhtiön toimipisteisiin.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan rokotevaatimus koskee työntekijöitä yhtiön Yhdysvaltain toimipisteissä. Vaatimus laajenee myöhemmin myös Googlen toimipisteisiin Yhdysvaltain ­ulkopuolelle.

Pian Googlen ulostulon jälkeen myös Facebook julkaisi samansisältöisen lausunnon.

Microsoft on mediatietojen mukaan kertonut sisäisesti, ettei se vaadi rokotetta toimistolle paluun ehdoksi, mutta ohjel­mistojätin ylin johto on kehottanut työntekijöitä ottamaan rokotteen.