Mikko Kodisoja esittelee Fireframe-tuotantoyhtiön rakentamaa studiota, jonne on pystytetty 18 metriä leveä led-valoseinä. Kodisoja jätti Supercellin viime kesänä, kymmenen vuoden jälkeen.

Peliyhtiö Supercellilta lähteneen Mikko Kodisojan uusi tuotantoyhtiö on rakentanut Helsinkiin Pohjoismaiden ensimmäisen virtuaalituotantoon erikoistuneen elokuvastudion.

Tilaajille

Peliyhtiö Supercellin perustajana tunnettu Mikko Kodisoja on perustanut uuden elokuvastudion, jolla on kunnianhimoiset suunnitelmat elokuva-alan uudistamisesta.

Fireframe on Kodisojan mukaan Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen reaaliaikaiseen virtuaalituotantoon kykenevä elokuvastudio eli ICVFX-studio ( in camera visual effects). Sen tarkoitus on houkutella Suomeen myös isoja kansainvälisiä elokuvatuotantoja.