Sijoittajan on helppo uskoa vakaasti suorittavan Remedyn lupauksiin kasvusta. Sen sijaan Next Gamesin Stranger Things -peliä odotetaan henkeä pidättäen ja Rovion uutuuspeli oli jo pettymys.

Remedy, Rovio ja Next Games tavoittelevat kasvua hyvin erilaisista lähtökohdista.

Helsingin pörssin kolmea peliyhtiötä on vaikea tunkea samaan sapluunaan, niin erilaisia ne ovat luonteeltaan ja tilanteiltaan. Juuri nyt kaikkia kolmea yhdistää kuitenkin se, että ne kaikki tavoittelevat uutta kasvuloikkaa uusilla peleillä. Onnistuuko se ja miten suurilta riskit näyttävät, on sitten jo aivan eri asia.

Rovio, Remedy ja Next Games kertoivat torstaina ja perjantaina osavuosikatsauksissaan projektiensa etenemisestä ja talousluvuistaan. Nyt on siis hyvä tilaisuus laittaa pakettiin se, miten arvioimme niiden strategiaa, riskejä ja tulevaisuutta.

Analyysin tueksi on haastateltu Inderesin analyytikkoa Atte Riikolaa, joka seuraa kaikkia kolmea peliyhtiötä.

Next Games: Tulevaisuus lepää Stranger Things -pelin onnistumisen varassa

Oleellinen puolivuotiskatsauksesta: Nyt on paljon pelissä. Next Gamesin tulevaisuus lepää pitkälti sen odotetun Stranger Things -pelin onnistumisen varaan. Yhtiö kertoi, että sen avainluvut testimarkkinoilla esimerkiksi Kanadassa ovat lupaavia, ja että peli julkaistaan laajemmin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Itse talousluvut eivät yllättäneet. Yhtiön vanhat Walking Dead -pelit tuottivat tasaisella ja hieman laskevalla käyrällä 12,3 miljoonan euron liikevaihdon puolessa vuodessa. Käyttökate oli hienoisesti plussalla vaikka liiketulos on yhä 2,2 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kun yhtiö piti ennallaan ennusteensa siitä, että se yltäisi 2021 vielä 40 miljoonan euron liikevaihtoon, se tarkoittaa isoja paineita loppuvuoden onnistumiselle. Käytännössä Stranger Thingsin täytyisi takoa loka-joulukuussa yksinään yli 10 miljoonaa euroa.

”Jotta ennuste toteutuisi, se vaatii loppuvuodelle 116 prosentin kasvua. Nyt on odottavat tunnelmat. Ennen kuin saadaan konkreettista dataa, yhtiön osakkeen arvo on herkkä isoille muutoksille. Lähivuosien kasvu on tämän pelin varassa”, Atte Riikola kommentoi.

Lue lisää: Next Games uskoo yhä tänä vuonna 40 miljoonan liikevaihtoon. Se vaatii täyden onnistumisen, josta ei ole takeita.

RISKIT: On vielä riski siitä, että yhtiö joutuu laskemaan ennustettaan syksyn aikana. Toisaalta Starnger Things -televisiosarjaa tekevä Netflix on iso kumppani ja tuo vetoapua pelillekin.

Uusien pelien käyttäjähankinta eli markkinointi vaatii myös pääomaa. Sijoittajapuhelun keskeinen teema olikin, onko Next Gamesilla riittävästi rahaa Stranger Thingsin markkinoinnin vaatimiin investointeihin.

Kassassa on nyt 4,9 miljoonaa euroa ja lisäksi yhtiöllä on Finnveralta luottolimiitti pelin markkinoinnin kasvattamiseen, jos Stranger Thingsin menestys tukee näkemystä, että siihen kannattaa investoida.

Voimakkaasti tuotekehitykseen ja uusien pelien tekemiseen investoiva yhtiö pelaa isolla riskillä. Se tarvitsee pian uusista peleistä vahvaa kassavirtaa. Jos Stranger Things epäonnistuisi, se voisi joutua keräämään taas lisää rahaa heikolla arvostustasolla.

TULEVAISUUS: Next Games on nyt laittanut paljon paukkuja saadakseen uusia pelejä kehitysputkeen. Pelkästään tämän vuoden alkupuolella yhtiö testasi yli 16 pelikonseptia. Toimitusjohtaja Teemu Huuhtasen mukaan vuoden lopussa yhtiöllä tulee olemaan kolme tiimiä työskentelemässä uusien pelien parissa.

Pitkällä aikavälillä yhtiö tavoittelee jopa 250 miljoonan euron liikevaihtoa. Siitä ollaan kuitenkin vielä kaukana. Koko pörssitaipaleensa aikana Next Games ei ole vielä onnistunut todistamaan lupauksiaan, ja se on koetellut sijoittajien kärsivällisyyttä.

Jos Stranger Things on menestys, se luo vahvan tukijalan ja auttaa muiden pelien kehityksen rahoittamisessa.

Remedy: Riskit ovat pieniä

Oleellinen osavuosikatsauksesta: Varmasti ja vakaasti strategiaansa toteuttavan Remedyn peliprojektit etenevät suunnitelman mukaan.

Osavuosikatsauksen luvut olivat odotusten mukaiset, ja hieman paremmatkin. Yhtiön kasvuodotukset painottuvat loppuvuoteen ja ennen kaikkea vuosiin 2023–2024 jolloin sen isojen peliprojektien odotetaan valmistuvan.

Sen liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 9,4 miljoonaa euroa, ja kasvoi 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Remedyn liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 2,3 miljoonaa euroa ja myös kannattavuus parani edellisvuodesta.

Lue lisää: Remedy etenee kuin juna: pörssin kasvuraketti ylitti hieman ennusteet.

RISKIT: Niitä ei juuri ole, tai ne ovat pieniä. Isoissa projekteissa on pelialalla aina mahdollisuus epäonnistuakin. Mutta luottamus on vahva, kun katsoo Remedyn näyttöjä laatupelien tekemisessä.

Remedyn moniprojektimalli hajauttaa riskejä ja tuo tulovirtoja useista eri projekteista. Sillä on vahva tase ja isoja, tunnettuja pelijulkaisijoita kumppaneina.

Suurin haaste Remedylle voi olla saada rekrytoitua kasvun vaatima määrä osaavaa työvoimaa, mutta sijoittajapuhelussa toimitusjohtaja Tero Virtala kertoi laajasti toimista myös tällä alueella.

Kuvakaappaus Remedyn sijoittajapuhelusta. Talousjohtaja Terhi Kauppi esitteli kuvituksen omaista esimerkkiä siitä, miten eri projektien tulot jatkossa kasvattavat Remedyn liikevaihtoa.

TULEVAISUUS: Helsingin pörssin mittakaavalla Remedy on jo nyt ollut menestystarina ja tuonut sijoittajille hyvää tuottoa osakkeen arvon nousun myötä.

”Hienointa on se, että yrityksenä Remedy on edelleen vasta kasvupolun alkupäässä. Jos asiat menevät nappiin ja moniprojektimalli toimii, vuonna 2024 yhtiö saisi tuloja jo seitsemästä eri projektista. Pitkällä aikavälillä Remedyn liikevaihtopotentiaali on sadoissa miljoonissa euroissa”, Atte Riikola sanoo.

Remedy allekirjoitti kesäkuussa yhteisjulkaisu- ja kehityssopimuksen 505 Gamesin kanssa uudesta peliprojektista nimeltä Condor. Kyse on neljän pelaajan moninpelistä, joka sijoittuu yhtiön aiemman Control-pelin maailmaan.

Remedyn mukaan sen ison mittaluokan peliprojekti Epic Gamesin kanssa on siirtynyt täyteen tuotantovaiheeseen. Pienemmän kokoluokan pelin tuotanto jatkuu normaalisti. Myös Vanguard-peliprojekti etenee yhtiön mukaan hyvää vauhtia.

Yksinpelin tarinaosuudet Smilegaten CrossfireX- ja Crossfire HD -peleihin ovat puolestaan ilmestymässä myöhemmin tänä vuonna.

Rovio julkaisi Darkfire Heroes -pelin huhtikuussa.

Rovio: Miten turkkilainen pelistudio istuu yrityskulttuuriin?

OLEELLINEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA: Osavuosikatsauksen kiinnostavimpia uutisia olivat Rovion tekemä yrityskauppa ja tiedot uusien pelien etenemisestä. Ne antavat kuvaa tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.

Huhtikuussa julkaistu Darkfire Heroes -peli tuotti toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonan euron bruttomyynnin. Se oli pettymys, eikä peli siis toistaiseksi yltänyt tavoitteisiinsa. Kyse on Rovion ostaman tanskalaisen pelistudion kehittämästä strategiapelistä, ja studion ensimmäisestä julkaisusta kaupan jälkeen. Samalla se on osa Rovion uutta strategiaa laajentaa uusiin peligenreihin. Pelin heikko alku ei näytä lupaavalta.

Rovio kertoi myös päättäneensä lopettaa koemarkkinoinnissa olevan strategiapeli Hardhead Squadin kehittämisen. Sekin on takaisku uusille strategiapeleille.

Rovio osti Turkista uuden kevyitä viihdepelejä tekevän Ruby Games -pelistudion. Hyper-casual -pelejä tehtaillaan nopealla syklillä ja niiden ansaintamalli perustuu täysin mainosten näyttämiseen pelaamisen lomassa. Roviolle se tuo uusia yleisöjä, mahdollistaa muiden pelien ristiinmainontaa ja laajentaa portfoliota uuteen peligenreen. Ruby Gamesilla on useita menestyspelejä, jotka ovat nousseet latauslistojen kärkeen.

Rovion talousluvut olivat osapuilleen odotusten mukaiset. Yhtiön liikevaihto huhti–kesäkuussa laski 0,6 prosentilla ja oli 68,8 miljoonaa euroa.

Kannattavuus heikkeni, mikä johtui vertailukautta suuremmista investoinneista pelien käyttäjähankintaan eli markkinointiin. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 13,8 miljoonaa euroa. Tämä oli kuitenkin odotettua, sillä viime vuonna samaan aikaan käyttäjähankinnan kulut olivat poikkeuksellisen matalalla tasolla kun uusia pelejä ei ilmestynyt.

Lue lisää: Rovio ostaa turkkilaisen pelistudion ja toivoo kasvua sen hittipelistä

RISKIT: Onnistuuko Rovio laajentamaan peliportfoliotaan ja luomaan uusia menestyspelejä Angry Birdsien rinnalle? Kääntyykö Darkfire Heroes myös kasvuun ja miten strategiapelien tekeminen onnistuu?

Strategiassa on vielä paljon todistettavaa.

”Osa sijoittajista pettyi uutisiin uuden pelin heikosta alusta ja toisen strategiapelin kehityksen lopettamiseen. Meillä riittää kärsivällisyyttä katsoa ensi vuoteen. Markkinoilla ei näytä olevan luottoa siihen, että Rovio kääntyisi tällä strategialla kasvuun ja osakkeen matala arvostustaso heijastaa sitä”, Atte Riikola kommentoi.

Myös yrityskauppoihin liittyy riskejä. Miten turkkilainen pelistudio istuu Rovion yrityskulttuuriin ja kuinka yhteistyö sujuu?

Toistaiseksi Rovion liikevaihto on riippuvainen vanhoista Angry Birds -peleistä. Salkussa on muutama iso ja vakaa hittipeli, mutta jos ne hiipuvat, se näkyy nopeasti yhtiön liikevaihdossa.

TULEVAISUUS: Jos uskoo Rovion strategiaan, se on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa.

Yhtiön tase on vahva ja se teki viime vuonna poikkeuksellisen kovan tuloksen. Siihen nähden sen osakkeen hinta on ollut matalalla, eli arvostustaso heikko. Sijoittaja voisi siis pitää yhtiötä nyt edullisena ostokohteena.

”Hyvässä skenaariossa tässä voisi saada tuottoa tuloskasvun ja arvostuskertoimien nousun kautta”, Riikola sanoo.

Jos siis yhtiö pääsisi pidemmällä tähtäimellä kasvuun,osake kallistuu. Ja jos käy huonosti, osakkeen hinta on jo nyt sen verran matalalla, että kovin korkealta ei pudota.

Rovion halu hakea kasvua yrityskaupoilla on osa kansainvälistä pelialan yrityskauppabuumia ja konsolidaatiota. Maailmalla isot pelitalot haalivat nyt kylkeensä pienempiä studioita, jotka tekevät itsenäisesti omia pelejään. Se hajauttaa riskejä ja tuo onnistuessaan kasvua.