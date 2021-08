"Monessa työyhteisössä ollaan varmoja, että me olemme inklusiivisia. Sitten työympäristössä onkin epäasiallisia vitsejä tai kaikilla ei olekaan sama mahdollisuus edetä", sanoo Sara Salmani.

Yrityksissä puhutaan juhlavasti inklusiivisuudesta. Teot ovat silti vähissä. Niitä kuitenkin tarvitaan, muuten yritykset eivät tule menestymään tulevaisuudessa, sanoo Sara Salmani, monimuotoisuuden ääni Suomessa.

Pari vuotta sitten teknologiayritys Vincit teki rekrytointikampanjan, jossa se haki operatiivista johtajaa sloganilla ”se parempi Mikko”. Samalla se kertoi, että yrityksessä oli töissä jo 26 Mikkoa.

Kohuhan siitä syntyi. Yritys pyysi pian nöyrästi anteeksi.

Vincitin kokemus on monen markkinointiviestijän painajainen: entä, jos en tajua itse etukäteen olevani tekemässä typerää mokaa?

”Usein tulee olo, että voi ei. Moka huomataan vasta, kun kampanja on jo ulkona. Kyse voi olla pienestä asiasta, joka olisi ollut vältettävissä, ja harmittaa, ettei asiaa ole huomioitu”, sanoo Sara Salmani.

Salmani konsultoi työkseen yrityksiä moninaisuuden merkityksestä. Aihe on kuuma, ja Suomessa se on näkynyt kuluttajille viime aikoina myös onnistuneina kampanjoina.

Tietoevry julkaisi viime vuonna The Polite Type -fontin, jonka tarkoituksena on tunnistaa loukkaavia ilmaisuja ja vihapuhetta ja korvata haukkumasanat automaattisesti neutraaleilla ilmaisulla.

Makeisvalmistaja Cloetta juhlisti Aakkoset-karkkien 50-vuotisjuhlaa valmistamalla niitä inarinsaamen, arabian, venäjän, viron, ruotsin ja englannin kielillä.

Palloliitto ja Kansallinen Liiga kertoivat keväällä lahjoittavansa Niken urheiluhijabin jokaiselle Suomessa hijabia käyttävälle jalkapallon pelaajalle.

Marimekko tuuletti brändinsä muun muassa vaihtamalla mainostensa elovenatytöt malleihin, joissa on aiempaa enemmän diversiteettiä.

Monen moninaisuuteen onnistuneesti perustuvan kampanjan takaa löytyy myös Salmanin nimi.

Inklusiivisesta johtamisesta on tullut viime vuosina yksi johtamisen trendiaiheita. Termin merkitys vaihtelee jonkin verran puhujasta riippuen, mutta usein sillä tarkoitetaan kykyä luoda työyhteisöön ilmapiiri, jossa kaikkien ajatukset tulevat kuulluksi, ja jossa johtaja on myös itse tietoinen oman ajattelunsa vinoumista.

Kun Suomessa tahdotaan oppia inklusiivisesta johtamisesta lisää, Sara Salmani on yksi niistä, joita kuunnellaan.

” ”Nykyään yritykset ottavat yhteyttä minuun.”

Salmanin uran käännekohta oli Itiksen kanssa vuonna 2016 tehty kampanja, jossa kauppakeskus järjesti muslimiasiakkailleen ramadanin päättävän id-juhlan. Se teki myös Salmanista tunnetun.

Alun perin elokuva-alaa opiskelleella Salmanilla oli tuolloin markkinointifirma, jonka hän oli perustanut yhdessä kaverinsa kanssa.

”Halusimme avata uusia markkinoita ja näyttää yrityksille, että on myös muslimikuluttajia. Sen jälkeen on tapahtunut radikaali muutos. Nykyään yritykset ottavat yhteyttä minuun.”

Salmanin esikoinen syntyi kuukausi ennen id-juhlaa. Yrityksen pyörittäminen pienen lapsen kanssa kävi pian raskaaksi. Hän meni palkkatöihin viestintäyritys Milttoniin, josta hän siirtyi parin vuoden jälkeen työelämän monimuotoisuutta ajavaan organisaatioon Inklusiiviin, joka oli perustanut Slushin entinen pääkuraattori Katja Toropainen.

”Muutos oli jo tapahtumassa, ja kun se räjähti toden teolla, tahdoin keskittyä vain siihen.”

Nyt Salmani on taas yksinyrittäjä, joka kiertää kouluttamassa ja konsultoimassa firmoissa ja organisaatioissa. Yhteistyössä monien muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten hän tahtoo korostaa.

Kokemuksen huomaa, kun hän selittää termit auki tottuneesti.

”Usein sanotaan, että monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että sinut kutsutaan juhliin. Inkluusio taas tarkoittaa sitä, että sinua pyydetään myös tanssimaan.”

” Yleensä Salmani ei näe asiakkaittensa joukossa muita kuin valkoisia.

Näitä juhlia on harva suomalainen yritys saanut pystyyn, tanssiin kutsusta puhumattakaan.

Viime vuosina Salmani on kuullut johtajilta ja yrityksiltä paljon hienoa arvopuhetta.

Jalkauttaminen on vaan jäänyt kesken.

Vaikka inkluusio on monien yritysten mielestä hyvä ja tavoiteltava asia, yleensä Salmani ei esimerkiksi näe asiakkaittensa joukossa muita kuin valkoisia.

”Riippuu toki, keille puhun. Jos puhun asiantuntijoille ja esihenkilöille, ei-valkoisia on hyvin vähän. Johtoryhmissä vieläkin vähemmän. Sitten hyvin harvoin on suorastaan silmiinpistävää, että oho, täällä on joku toinen bipoc.”

Bipoc on lyhenne englanninkielen sanoista black, indigenous ja person of color.

”Olen toki tosi iloinen, että aiheesta on tullut arkipuhetta. Kun aloin puhua inklusiivisuudesta viitisen vuotta sitten, moni johtaja ihmetteli, miten tämä oikein koskettaa meitä. Mutta matka on vielä hyvin pitkä.”

Näin Salmani puhuu moneen kertaan: Hän kertoo aluksi kuin kuulijaa pehmitellen, miten hyvin monet asiat ovat. Epäkohdat nousevat esille sivulauseissa, jotka alkavat sanalla ’mutta’.

Keskustelu on käynnissä, mutta konkretiaan on matkaa.

Inklusiivisuus on monelle yritykselle lähellä sydäntä, mutta muutos on hidasta.

Monissa firmoissa asioita halutaan edistää konkreettisesti, mutta silloinkin taakka jää niille, joita asia mahdollisesti yrityksessä myös henkilökohtaisesti koskettaa.

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on tietenkin valtavan tärkeää, mutta keskustelu jää turhauttavan usein jumiin vain siihen.

"Inklusiivisuus on aika harvalla firmalla osa stategiaa. Siihen ei sitten olla kuitenkaan valmiita satsaamaan", sanoo Sara Salmani.

Onko aiheesta tosiaan puhuttava näin lempeästi, jotta me valkoiset ihmiset emme loukkaantuisi?

Sen ei pitäisi olla niin, Sara Salmani sanoo. Mutta niin se nyt vaan menee.

Esimerkiksi antirasismi on yrityksille vähän vaikea sana. ’Anti’ kuulostaa ehkä liian negatiiviselta, ’rasismi’ kenties liian poliittiselta.

Sara Salmanin mielestä asioista pitäisi puhua niin kuin ne ovat, mutta samalla helposti lähestyttävästi. Hyvä esimerkki on hänestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajava Pride.

”Muistutan, että Pride alkoi protestista. Voi olla, että yritykset osallistuvat siihen nykyään vain silkasta paineesta tai trendistä, ja varsinaiset teot jäävät vähäisiksi, mutta Pride on silti kokonaisuudessaan vienyt asioita myös eteenpäin.”

” ”Rodullistettujen naisten ja valkoisten naisten palkkaeroista ei ole kunnollista tietoa.”

Oman toiminnan perinpohjainen käsittely on sen sijaan monesta yrityksestä yhä aika vaivaannuttavaa, Salmani sanoo. Siksi vaikeimmat aiheet ovat jääneet perkaamatta.

”Kun puhutaan vaikkapa palkka-tasa-arvosta, kaikki tietävät, että naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet. Mutta esimerkiksi rodullistettujen naisten ja valkoisten naisten palkkaeroista ei ole Suomessa kunnollista tietoa.”

Tutkimuksia ei ole tehty, eikä keskusteluja oikein tahdota käydä, Salmani miettii. Se johtuu hänestä osittain siitä, ketkä aiheesta puhuvat.

”Jos jollain harvalla yrityksellä on aiheen asiantuntija tai diversity officer, hekin ovat usein samasta demografisesta taustasta. Eli valkoisia naisia.”

Sen jälkeen tulee taas mutta-sivulause.

”Mutta on tietenkin hyvä, että näitä asioita edistetään.”

Ketkä ovat Suomessa inklusiivisen johtamisen edelläkävijöitä?

Salmanille vastaus helppo. Teknologiafirmoissa ollaan yleisesti ottaen kirkkaasti edellä muita sekä keskustelun tasossa että käytännön toimissa.

”Niiden on pakko olla. It-ala on globaali, ja koodarit palkataan kansainvälisistä piireistä.”

Salmani nostaa esille Futuricen, jolla on hänen mielestään konkreettiset, inklusiivisuutta edistävät tavoitteet. TietoEvry taas kertoi kesällä, kuinka se poisti työpaikkailmoituksistaan sukupuolittuneet sanat, ja onnistui kasvattamaan naispuolisten hakijoiden määrää.

Monissa teknologiafirmassa asenne on käytännönläheinen. Ne keskittyvät käytäntöjen ja prosessien kehittämiseen, ja ovat saattaneet tehdä jo alustavia suunnitelmia, ennen kuin ottavat yhteyttä Salmaniin.

”Usein tekkifirmat ovat jo huomanneet, että niillä on joku ongelma, kuten vaikka naisten vähyys, ja tätä lähdetään sitten ratkaisemaan.”

” ”Totuus on, että jos yritys ei monimuotoistu, se ei tule menestymään.”

Hyvistä toimista huolimatta monessa firmassa palkkaamisessa vinoumia, joita ne eivät itse huomaa, Salmani sanoo.

”Otetaan muka töihin se hyvä tyyppi, vaikka tutkimusten mukaan meillä on työnhaussa selvää nimisyrjintää.”

Esimerkiksi monessa startupeissa puhutaan, että uuden työntekijän on oltava ”culture fit”, sovittava yrityksen kulttuuriin.

”Ymmärrän, että halutaan palkata joku, jonka kanssa on kiva tehdä töitä. Tahdotaan joku mukava ja helppo ratkaisu. Allekirjoitan sen, että työntekijän on jaettava yrityksen arvomaailma.”

Ajattelua pitäisi Salmanin mielestä laajentaa tavalla, josta käytetään englanniksi termiä ”culture add”. Mitä arvokasta lisää työntekijä tuo yritykseen? Mitä hän ehkä näkee eri tavalla kuin muut?

”Totuus on, että jos yritys ei monimuotoistu, se ei tule menestymään ja tuottamaan yhä paljon voittoa kuin kilpailijansa. Jos yritys ei kykene huomioimaan tätä asiaa, se ei pysty rakentamaan parhaita palveluita eikä laajempaa markkinaa.”

Mikä muu yhdistää yrityksiä, jotka ovat pitkällä inkluusiossa?

Ne, jotka muutenkin ajattelevat tulevaisuutta, Salmani sanoo.

Kun Harvard Business Review -lehti teki keväällä lukijoidensa joukossa tutkimuksen siitä, mikä inklusiivisia työpaikkoja yhdistää, vastaajia oli yli 19 000. Tutkimuksen mukaan tällaiset työpaikat jakoivat myös muut arvot: niiden kulttuuri kannusti oppimaan uutta, ja ne olivat joustavia, avoimia ja kokeilunhaluisia.

Tutkimuksen johtopäätös oli, että esihenkilöt edistävät tällaista kulttuuria johtamalla esimerkillä: olemalla avoimia uusille ideoille ja palautteelle, sallimalla myös epäonnistumiset ja kertomalla myös siitä, miten heidän oma ajattelunsa oli ajan mittaan muuttunut.

Mitä Sara Salmani tahtoisi inkluusion johtamisessa nähdä?

”Tekoja.”

Maailmalla monenlaisia tekoja on jo nähty, Salmani sanoo.

Urheilujätti Nike kertoi aiemmin tänä vuonna viiden vuoden suunnitelmastaan moninaisuuden lisäämiseksi. Ylimmän johdon palkkiot on sidottu siihen, miten tavoitteissa edetään. Samoin päätti toimia kahvilaketju Starbucks.

Mediayhtiö Forbes ilmoitti viime vuonna luopuvansa ”vähemmistö”-sanan käytöstä puhuessaan ihmisistä, jotka eivät ole valkoisia.

Tällaisista käytännön teoista voisi Salmanin mukaan ottaa suoraan mallia myös Suomessa.

” ”Työyhteisöt saattavat olla homogeenisia, ja olen joutunut olemaan marginaalissa.”

Ensinnäkin, firmoilla ja yrityksillä pitäisi olla budjetti monimuotoisuuden strategiseen edistämiseen, Salmani sanoo.

”Netflix laittoi sata miljoonaa dollaria edistämään sitä. Muidenkin firmojen pitäisi näyttää, että olemme valmiita myös laittamaan tähän aikaa ja rahaa.”

Toiseksi, asiantuntijarooleihin pitäisi palkata ihmisiä eri väestöryhmistä. Tätä tavoitetta tulisi Salmanin mielestä myös seurata ja mitata.

”Monen kansainvälisen suuryrityksen selkeänä tavoitteena on, että johdossa on tietty määrä eri väestöryhmien edustajia.”

Viime vuonna Salmani jätti Inklusiivin alle vuoden jälkeen. Miksi, siitä hän puhuu kieli keskellä suuta.

”Itsekin rodullistettuna kaipaan ympäristöön, jossa koen oloni turvalliseksi. Jopa tällä kentällä on ongelmansa.”

Sara Salmani työskentelee nykyään yksinyrittäjänä.

Kentällä Salmani tarkoittaa monimuotoisuuden parissa työskentelevien kenttää: yksittäisiä konsultteja ja yrityksiä.

”Kuten moni muu rodullistettu asiantuntija, olen joutunut olemaan marginaalissa.Työyhteisöt tai johto voivat olla tälläkin kentällä homogeenisia.”

Näin silti, että Sara Salmani on syntynyt ja kasvanut Suomessa. (Hänen äitinsä taustaa osa kuvailisi ”kantasuomalaiseksi” – Salmani itse sanoo, että tämä on kotoisin Reisjärveltä.)

”Tosi usein äänessä ovat tälläkin kentällä valkoiset naiset, jotka eivät aina tunnista omia etuoikeuksiaan suhteessa eri tavalla marginaalissa oleviin. Vaarana on, että ihmiset, jotka ovat vielä muita marginalisoiduimmissa ryhmissä, jäävät vielä enemmän taka-alalle. Se vie myös tilaa ja resursseja esimerkiksi rodullistetuilta asiantuntijoilta.”

Salmani miettii, onko nyt liian kriittinen. Kyllähän muutosta jatkuvasti myös tapahtuu.

”Haluaisin antaa tilaa myös virheille. Ne ovat osa oppimisprosessia. Ei kukaan odota, että organisaatiot olisivat heti täydellisiä”, hän lisää.

Sara Salmani kertoo tehneensä esimerkiksi monen suuren firman kanssa viime vuosina antirasismistrategioita, mitä hän pitää ”käsittämättömän hienona”.

”Mutta sitten laitan lapseni tarhaan ja hänet on minulta kysymättä pantu suomi toisena kielenä -ryhmään. En halua, että hän joutuu käymään näitä ihan samoja asioita läpi.”

Sen jälkeen alkaa tuttu sivulause.

”Mutta painotan, että olen innoissani siitä, että firmat haluavat oppia.”