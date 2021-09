Wide ContentPlaceholder

Miesluolan menestystarina

Motonet on vauhdilla kasvava kauppaketju, joka on päihittänyt ulkomaiset kilpailijat niiden omilla aseilla Suomessa. Nyt se laajenee myös Ruotsiin. HS Visio selvitti, mikä on yhtiön menestyksen salaisuus.

Toimitusjohtaja Toni Stigzelius näkee suoraan toimiston ikkunasta, millainen myyntipäivä Motonetilla on. Vantaan tavaratalon tilanne peilaa hyvin koko Suomea.

Suomessa on totuttu siihen, että ruotsalaiset kauppaketjut tulevat ja valloittavat markkinat ja ajavat suomalaiset kaupat ahdinkoon. Nyt suomalaisen perheyhtiön omistama Motonet aikoo tehdä saman tempun ruotsalaisille. Hurjaa tahtia kasvava yhtiö on avaamassa kokonaisen kauppaketjun Ruotsiin.