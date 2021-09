Maailmantalous on kohdannut lukuisia kriisejä 2000-luvulla. Traagiset tapahtumat Afganistanissa voivat käynnistää jälleen yhden sellaisen, ja ekonomistit pohtivat jo kiivaasti sen vaikutuksia.

Vuonna 1959 Yhdysvaltain tuleva presidentti John F. Kennedy muistutti puheessaan indianalaisille koululaisille, että kriisi-sanassa on kiinalaisessa merkistössä kaksi merkitystä: vaara ja mahdollisuus.

Vaikka Kennedyn tulkintoja kiinalaisista merkinnöistä on myöhemmin korjailtu, niin ydinajatus oli karu mutta oikea. Maailma on kohdannut 2000-luvulla lukuisia kriisejä, joissa on nähty suurta humanitaarista tuskaa, mutta myös taloudellisia voittajia.