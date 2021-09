Huoli osakemarkkinoita uhkaavasta korjausliikkeestä painaa sijoittajien mieliä. Selvitimme, mikä voisi laukaista kurssilaskun, mitkä ovat osakemarkkinoiden suurimmat riskit tällä hetkellä.

Puheet ja ennusteet osakemarkkinoita uhkaavasta korjausliikkeestä ovat kiihtyneet viime viikkoina, kun osakekurssit ovat olleet alamäessä niin Helsingissä kuin maailmallakin.

Helsingin pörssin OMXH-yleisindeksi on laskenut jo yli viikon yhtä soittoa, mikä on yksi pisimmistä laskuputkista vuoteen. Pudotusta on tullut vajaat neljä prosenttia. Myös Wall Streetillä hermoilu on pudottanut osakekursseja.