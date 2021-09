Suomeen on syntymässä Helsingin pörssin toinen spac-yhtiö, kun pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures on tuomassa perustamansa Lifeline spac I:n pörssiin.

Taustalla on joukko Suomen startup-kentän kovimpia nimiä, mutta myös kokeneita kansainvälisiä pääomasijoittajia.