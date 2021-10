Truecallerin pörssilistautuminen on yksi esimerkki siitä, miten kotimaiset rahastot ovat mukana kansainvälisten menestyjien kasvussa.

Ruotsalaisen Truecaller-kasvuyhtiön listautuminen Tukholman pörssiin viikko sitten oli Ruotsin tähän asti suurin teknologia-alan yhtiön listautumisanti.

”Ruotsalainen teknologiayhtiö, amerikkalainen hintalappu”, Dagens Industri -lehti otsikoi analyysinsa.

Yhtiön tuote on sovellus, joka on käyttäjiltään numerodataa keräämällä luonut valtavan kansainvälisen puhelinluettelon. Se on kuusi miljardia numeroa sisältävä puhelinluettelo ja mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan tunnistamisen.

Listautumisen jälkeen Truecallerin markkina-arvo oli noin 1,9 miljardia euroa.

Suomalaisittain Truecaller on kiinnostava siksi, että siihen ensimmäisenä sijoittanut pääomasijoitusrahasto oli suomalainen Open Ocean. Se on tehnyt sijoituksellaan poikkeuksellisen kovat voitot.

Samalla sijoitus on esimerkki siitä, miten kotimaiset venture capital -rahastot eli startupeihin sijoittavat pääomasijoittajat voivat olla mukana myös ulkomaisten menestystarinoiden kasvussa.

Viime vuosina suomalaiset rahastot ovat sijoittaneet yhä useammin myös ulkomaisiin yrityksiin, mikä kertoo suomalaisten venture capital -sijoittajien kansainvälistymisestä, kertoo Pääomasijoittajat ry:n juuri kokoama raportti.

Open Ocean sijoitti Truecalleriin miljoona euroa kesällä 2012, kun yhtiöllä oli vasta kymmenen työntekijää ja juuri julkaistu sovellus.

Seuraavana vuonna kasvuraketti keräsi 16 miljoonan euron rahoituskierroksen ja sai mukaansa yhden Yhdysvaltojen arvostetuimmista kasvuyritysrahastoista, Sequioan.

2014 yhtiö keräsi jo 52 miljoonan euron rahoituksen, ja nyt mukaan tuli sijoittajia kuten Kleiner Perkins ja Atomico.

”Ruotsissa on ollut pitkään kova kilpailu sijoittajien kesken ja amerikkalaiset sijoittajat ovat liikkuneet siellä Lontoon ohella aktiivisesti pidempään kuin muualla Euroopassa. Siellä on keskimäärin kovemmat valuaatiot kasvuyrityksillä kuin muualla”, Open Oceanin osakas Tom Henriksson kertoo.

Siksi Open Oceaniltakin on jäänyt Ruotsissa sijoituskohteita väliin. Hintalappu on noussut liian korkeaksi.

Kaikkiaan Open Ocean on sijoittanut Truecalleriin 3,9 miljoonaa euroa.

Ennen listautumista myydyistä osakkeista rahasto tienasi jo noin 49 miljoonaa euroa. Sen tämänhetkisen neljän prosentin siivun arvo on nyt 74 miljoonaa euroa.

Suomalainen rahasto on siis tekemässä Truecallerista ainakin 123 miljoonan euron tuoton. Kun tämä Open Oceanin 2011 keräämä rahasto on vain 45 miljoonan euron suuruinen, sijoitus on tuomassa kovan, noin 30 kertaisen tuoton.

Open Ocean on yksi kansainvälisesti aktiivisimmista kotimaisista startup-sijoittajista. Sen tähän asti tekemistä 33 sijoituksista 25 on muualla kuin Suomessa.

Pääomasijoittajien selvityksessä tarkasteltiin sijoituksia vuodesta 2013 kevääseen 2021 asti. Tänä aikana 30 suomalaista rahastoa oli tehnyt sijoituksia ulkomaille, yhteensä 184 startupiin 21 eri maassa. Eniten sijoituksen saaneita yrityksiä on Ruotsissa, missä suomalaisten sijoittajien kohdeyrityksiä on 56.

Tutkimuksen vertailujaksolla aktiivisin kansainvälisten sijoitusten tekijä suomalaisista rahastoista oli Inventure, joka on sijoittanut 29 ulkomaiseen yritykseen.

Kun parhaat näistä kasvuyhtiöistä kypsyvät jopa pörssiin asti, suomalaiset sijoittajat saavat niistä osansa.