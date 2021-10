Leadcast: Millaista on tehdä uraa muusikkona, Kimmo Laiho?

Leadcastin uusimman jakson vieraana on Elastisena tunnettu räppäri Kimmo Laiho, joka on tehnyt yli 20 vuoden menestyksekkään uran muusikkona, tuottajana ja yrittäjänä Rähinä Records -levy-yhtiössä.

Tässä jaksossa kuulemme, millaista on tehdä uraa ja menestyä vaativalla musiikkialalla. Keskustelemme kunnianhimosta, onnistumisista ja pettymyksistä, isyydestä sekä itsensä johtamisesta. Millaista on johtaa omaa luovuutta ja mitä se käytännössä edellyttää? Mitä menestys tarkoittaa? Entä mikä on paras ja huonoin Kimmon saama uraneuvo?