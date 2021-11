Vedyn uusista tuotantomenetelmistä toivotaan merkittävää ratkaisua globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa on lähdetty vetybuumiin takamatkalta, mutta nyt kahdeksan suomalaista startupia aikoo osoittaa, että niillä on tarjota toimivia ratkaisuja ja myös mahdollisuus tehdä niillä kannattavaa bisnestä.

Jos biokaasun metaani hajotetaan reaktorissa, syntyy hiiltä ja vetyä.

Uusi vähähiilinen menetelmä vedyn tuottamiseen termokatalyysin avulla on yksi suomalaisista vetyalan innovaatioista, ja sen on tehnyt startup-yhtiö Hycamite. Tällaisten innovaatioiden avulla Suomi voi tulevaisuudessa saada osansa kasvavasta vetymarkkinasta.

Perinteisesti vetyä tehdään maakaasusta, mutta Hycamitea kiinnostaa erityisesti biokaasun käyttö.

”Biokaasu on hiilidioksidineutraalia. Biokaasu syntyy biohajoavasta materiaalista, ja jos sen kytkee meidän teknologiaamme, niin me olemmekin hiilinielu”, Hycamiten perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäki sanoo.

Raaka-aineena Hycamiten teknologialla voi silti olla myös maakaasu.

Kokkolassa toimiva puhtaan vedyn teknologiaa kehittävä Hycamite sai äskettäin valmiiksi pilottilaitoksen. Seuraavaksi yhtiön on tarkoitus aloittaa teollisen mittakaavan pilottilaitoksen rakentaminen. Siihen se hakee nyt rahoitusta ja toivoo saavansa siivun myös EU:n elpymisrahaston tuesta. Suomi aikoo jakaa potista rahaa muun muassa juuri vetyteknologiaan.

Hycamiten arvion mukaan laitoksen rakentaminen vaatii noin 20–30 miljoonan euron rahoituksen.

Vasta 2020 perustetulla yhtiöllä on jo on tunnettuja sijoittajia, kuten Ehrnroothien suvun sijoitusyhtiöt Holdix ja Turret.

Hycamiten tutkimus- ja kehitysjohtaja Henrik Romar tarkistaa tutkimuslaboratoriossa metaani-, vety- ja typpipulloja.

Termokatalyyttinen menetelmä synnyttää vedyn lisäksi korkean arvoluokan hiiltä, jota voi käyttää raaka-aineena myös akkuteollisuudessa ja rengasteollisuudessa. Tällä hetkellä sitä tuodaan Eurooppaan lähinnä Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta. Näissä maissa sen tuottaminen ei tyypillisesti ole erityisen ympäristöystävällistä.

Hycamiten tuotantomenetelmässä kiinnostavaa on myös hinta, sillä tuotantotapa kuluttaa merkittävästi vähemmän sähköä kuin elektrolyysilla tuotettava vihreä vety. Jos vihreän vedyn hinta on nyt 2,5–3 euroa kilo, Hycamiten mukaan sen menetelmällä hinta painuu lähelle 1,5 euroa kiloa kohden.

Nykyinen vetybuumi perustuu pitkälti vihreään vetyyn. Siinä vetyä valmistetaan elektrolyysillä vedestä käyttämällä esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä. Tähän asti suuri osa maapallon vedystä on tehty fossiilisista raaka-aineista kuten maakaasusta.

”Elektrolyysillä tehty vihreä vety on ollut keskusteluissa eniten pinnalla. Se vie kuitenkin paljon energiaa. Metaanimolekyylin pilkkomiseen kuluu vain kymmenesosa energiaa vesimolekyylin pilkkomiseen verrattuna. Teollisuus haluaa vetyä samaan hintaan kuin ne nyt maksavat, ja tämä on kustannustehokkaampi menetelmä”, Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka kertoo.

Rahikan mukaan elektrolyysilaitteistoja ja tuulivoimaa ei ehditä rakentaa sitä mukaa, kun kysyntää olisi. Teollisuus sen sijaan tarvitsee nopeaa siirtymää puhtaaseen vetyyn. EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä alueella tuotettaisiin 10 miljoonaa tonnia vetyä.

Elektrolyysin ja biokaasun hintaerossa on kuitenkin huomioitava myös biokaasun saatavuus ja hinta. Biokaasu on selvästi maakaasua kalliimpaa.

Fakta Neljä eriväristä vedyn tuotantotapaa Vihreä vety: Uusiutuva vety on uusiutuvilla energianlähteillä elektrolyysin avulla vedestä tuotettua vetyä. Menetelmä ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Turkoosi vety: Pyrolyysin avulla tuotettu vety, jonka sivutuotteena syntyy kiinteää hiiltä. Sininen vety: Fossiilisista polttoaineista tuotettu vety, jonka hiilidioksidipäästöjä vähennetään hiilen talteenotolla ja varastoinnilla. Harmaa vety: Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu vety, jonka tuotanto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Lähde: Fortum

Hycamiten lisäksi Suomessa toimii seitsemän muuta vetyalan startup-yritystä. Ne kaikki ovat vasta tuotekehitysvaiheessa tai kaupallistamisen alussa. Yritysten liikevaihto nousee hädin tuskin edes yhteensä miljoonaan euroon.

Vetybuumin tuoreudesta kertoo, että yrityksistä viisi on perustettu vuoden 2018 jälkeen ja tuorein tänä vuonna.

Yrityksistä kolme eli Aurelia Turbines, Convion ja Elcogen kehittävät alalle laitteita, kuten polttokennoja ja kaasuturbiineja. Ne ovat myös joukon vanhimmat yritykset.

Liikkeelle pääsy ei kuitenkaan ole ollut kaikilla helppoa. Esimerkiksi vuonna 2013 perustettu Aurelia Turbines on vasta nyt saanut tehtyä ensimmäiset kaupalliset turbiinitoimituksensa. Matkalla on ollut teknologisia haasteita tuotekehityksessä, mutta myös kiistoja omistajien kesken.

Q Power kehittää omaa metaanin tuotantoteknologiaa liikenteen polttoaineeksi. Raaka-aineena sillä on hiilidioksidi ja vihreä vety.

P2X Solutions puolestaan on rakentamassa uusiutuvaan energiaan perustuvaa vihreän vedyn tuotantolaitosta ja haluaa nousta vihreän vedyn tuottajaksi ja jakelijaksi.

Ahvenanmaalla Flexens pilotoi uusiutuvan energian paikallista ekosysteemiä. Yhtenä sen osana tuulivoima varastoidaan vetyyn, joka toimii polttoaineena lautoille.

Tuorein yritys on tänä vuonna perustettu Nordic Ren-Gas. Yhtiö sanoo kertovansa rahoituksestaan ja suunnitelmistaan lisää myöhemmin tänä vuonna.

Millaisista asemista Suomi on siis ottamassa siivua EU:n ja maailmanmarkkinoiden vetybuumista ja alalle ennustetusta kasvusta ja tukimiljardeista?

VTT:n energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto arvioi, että ekosysteemi on muodostumassa Suomeen, ja ala on ottanut parissa vuodessa kiihdytysloikan.

”Lähdimme takamatkalta vaikka Saksaan verrattuna, mutta nyt olemme aika hyvässä vauhdissa. Meillä on kuitenkin pieni maa ja vain kourallinen toimijoita, mutta siitä huolimatta joillakin alueilla meillä on teknologista huippuosaamista”, Arasto sanoo.

Siinä missä Suomessa investoinneista puhutaan sadoista miljoonista, Saksassa kyse on miljardeista. Keväällä Saksa ilmoitti käyttävänsä kahdeksan miljardia euroa valittuihin 62 vetyalan kehitysprojektiin.

” ”Ehdottomasti Suomessa on lähdetty myöhään liikkeelle. Alan kypsyminen vie aikaa, mutta täällä herättiin vasta viime vuonna eikä tunnistettu signaaleja ajoissa.”

Maa on julistanut haluavansa olla maailman johtava vetyteknologioiden kehittäjä, ja nyt valitut projektit kattavat koko arvoketjun vedyn tuotannosta ja kuljetuksesta sen teollisiin sovellutuksiin. Keskiössä ovat erityisesti teräs- ja kemianteollisuus, jossa vihreän vedyn käyttäminen voisi säästää miljoonia tonneja hiilidioksidipäästöjä.

”Olemme eri mittaluokassa. Meillä on kuitenkin myös isoja toimijoita, jotka voivat ottaa mukanaan pienempiä yrityksiä Eurooppaan ja maailmalle. Vety on alue, jolla kukaan ei pysty toimimaan yksin. Erilaiset kumppanuudet ekosysteemissä ovat tärkeitä”, Arasto sanoo.

Jos Suomi aikoo hyötyä vetybuumista ja rakentaa sen päälle vientiteollisuutta, peränpitäjäksi ei voi jäädä.

Lue lisää: Vety on nyt energia-alan kuumin sana, ja sen varaan rakennetaan jopa suunnitelmia Perämerestä pohjolan Persianlahtena – ehtona ovat miljardiluokan investoinnit putkiverkostoon

Suomalaisista pääomasijoittajista Voima Ventures sijoittaa tutkimukseen perustuviin teknologiayhtiöihin ja yksi sen kiinnostuksenkohteista ovat juuri uudet energiaratkaisut. Voima Ventures on sijoittanut 14 tutkimuslähtöiseen kasvuyhtiöön, jonka lisäksi sen vastuulla on valtion teknologiakehityskeskus VTT:n vanha sijoitussalkku.

Luulisi että jos jonkun, niin juuri Voima Venturesin salkusta löytyisi vetyalan startupeja. Mutta ei löydy.

”Olemme kyllä etsineet, mutta vielä ei ole löydetty sopivaa. Uskomme, että seuraavien viiden vuoden sisällä sijoitusmahdollisuuksia tulee, kun vetyala Euroopassa kypsyy. Alan startupeja on koko Skandinavian ja Baltian alueella liian vähän”, Voima Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja Inka Mero sanoo.

Rahasto on tehnyt alueen vetymarkkinasta laajaa tutkimusta. Meron mukaan isoin haaste on alan keskittyminen isoille toimijoille ja vedyn tuotannon, talteenoton ja kuljettamisen infrastruktuurin rakentamisen vaatimat pääomat. Yritysten skaalaamiseen tarvittavat rahoituskierrokset ovat jo sadoissa miljoonissa euroissa.

Kun rakennetaan energiateollisuutta, se vaatii valtavia investointeja. Mukana on vahvoja valtiollisia panostuksia ja poliittisia intohimoja. Silloin joutuu pohtimaan, onko kyse ollenkaan startup-sijoittajan pelistä. Fortumin kaltaisilla isoilla teollisilla toimijoilla on iso rooli alan eteenpäin viemisessä. Niiden kanssa yhdessä sijoittaminen on myös Voima Venturesille mahdollisuus.

”Me haemme esimerkiksi tutkijoiden perustamia alkuvaiheen yrityksiä, jotka nousevat akateemisesta maailmasta. Mutta siellä ei ole juuri mitään uutta tällä hetkellä Suomessa tekeillä. VTT:llä on vetyalalla hyvää osaamista, mutta firmoja on syntynyt tosi vähän”, Mero sanoo.

Meron mukaan taustalla on se, että Suomi ei panosta riittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen kansallisella tasolla. Siksi tarvittaisiin systemaattista T&K-panostusten nostoa jos halutaan että vety- tai muut teknologiavetoiset alat nousevat Suomeen.

Tällä hetkellä vetyä käytetään vuodessa maailmalla noin 70 miljoonaa tonnia, enimmäkseen kemianteollisuudessa. Siitä suuri osa on vielä maakaasusta tuotettua harmaata vetyä. Energiajärjestö IEA:n ennusteen mukaan vedyn tuotanto maailmassa jopa seitsenkertaistuu vuoteen 2070 mennessä, ja lähes koko kasvu perustuu vihreään vetyyn.

Nyt vihreän vedyn teknologiat ovat vasta kehittyneet niin, että markkina on syntymässä. Tällä vuosikymmenellä nähdään teknologioiden leviäminen kaupalliseen käyttöön, Antti Arasto uskoo.

Hän näkee vedystä hyötyä erityisesti teollisuudessa, raskaassa liikenteessä sekä energiajärjestelmän tasapainottavina ratkaisuina eli esimerkiksi uusiutuvan energian kuten tuulivoiman energiavarastona.

Vihreä vety ratkoo uusiutuvan sähköntuotannon perusongelmaa. Aurinko- ja tuulisähkön tuotanto vaihtelee sään mukaan, mutta tuotantohuippujen sähköä ei ole voinut varastoida kannattavasti suuria määriä. Energian varastoiminen vetyyn ja kuljettaminen nestemäisenä kaasuputkessa, on tähän mahdollisuus.

”Markkinan kasvu perustuu pitkälti uuden sääntelyn vaikutukseen. Visio vedystä keskittyy tällä hetkellä Eurooppaan ja EU:n vetystrategiaan”, Arasto huomauttaa.

Esimerkiksi EU:n elpymisrahaston hankkeissa projektien odotetaan olevan valmiita jo vuonna 2026. Se tulee nopeasti. Kovin moni suomalainen hanke ei tähän aikatauluun ehtinyt mukaan.

”Ehdottomasti Suomessa on lähdetty myöhään liikkeelle. Alan kypsyminen vie aikaa, mutta täällä herättiin vasta viime vuonna eikä tunnistettu signaaleja ajoissa. Nyt on tärkeää, että vetymarkkinaa saadaan käyntiin ja toimintaa ja startupeja syntyisi lisää”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

”Vety on ollut mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta moni on kokenut, että sen kaupallinen kannattavuus on liian kaukana. Jos ei olisi tullut poliittista muutosta siinä, että julkisia investointeja on tarjolla, tilanne olisi yhä erilainen”, Plit kommentoi.

P2X:n vedyntuotanto perustuu elektrolyysiin. Yhtiön laskelmien mukaan se saa tuotannon kannattavaksi.

”Mutta ei tämä ilman julkisen puolen tukea investoinneille alkuvaiheessa kannattaisi”, Plit sanoo.

Yhtiön ensimmäinen laitos on tulossa Harjavaltaan. Vedyn lisäksi sen tuotannossa syntyy happea ja lämpöä, millä on merkittävä rooli kannattavuuteen. Osa vihreästä vedystä on tarkoitus jatkojalostaa synteettiseksi metaaniksi eli kaasumaiseksi polttoaineeksi. Siinä missä Hycamitella on omaa teknologiaa, P2X on enemmän hankeyhtiö, joka integroi olemassa olevaa teknologiaa ja rakentaa tuotantoa.

Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka yhtiön pilottilaitoksessa. Kuvassa on uuni, jonka reaktorissa vety ja hiili erotetaan metaanista lämmön avulla.

Hycamiten teknologia perustuu 20 vuoden tutkimukseen Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikössä ja professori Ulla Lassin ryhmän työhön.

Kun tavallisesti metaanista irrotetaan vetyä, syntyy hiilimustaa. Yleisesti prosessissa käytetyissä katalyyteissa on ongelmana se, että hiili tarttuu kaikkeen ja niin sanotusti tappaa katalyytin.

Hycamiten kilpailuetu on Oulun yliopistossa kehitetty katalyytti, joka pysyy aktiivisena ja toimii reaktorissa mahdollisimman pitkään. Katalyyttia vaihtamalla reaktorissa voidaan tuottaa erilaisia hiililaatuja, kuten aktiivihiileksi sopivaa hiiltä ja grafiittia, jotka ovat vedyn rinnalla sille toinen myytävä tuote.

”Vety on nyt kuuma aihe. Sen ympärillä on hypeä ja siihen saa rahoitusta. Mutta myös hiili on meille tärkeä. Sen avulla voimme tarjota puhtaan ja eurooppalaisen vaihtoehdon eri sovelluksiin”, Hycamiten perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäki sanoo.

Hycamiten prosessissa jää jäljelle puhdasta hiiltä.

Kun nyt suuri osa vedystä tehdään maakaasun sisältämästä metaanista, siirtyminen biokaasuun Hycamiten menetelmällä olisi Malkamäen mukaan helppo tapa tehdä vedyntuotannosta vähemmän päästöjä aiheuttavaa.

Iso osa vetyvallankumouksesta tähtää teollisuuden päästöjen vähentämiseen. Malkamäki nostaa esimerkiksi on SSAB:n terästehtaan Raahessa. Jos sen masuunit vaihdettaisiin toimimaan vedyllä, Suomen päästöt pienenisivät kerralla seitsemän prosenttia. Jos se kaikki tehtäisiin elektrolyysilla tuotetulla vedyllä, siihen tarvittaisiin viereen tulevan Pyhäjoen ydinvoimalan koko sähköntuotanto.

”Se kertoo mittakaavan. Siksi teollisuus hakee vaihtoehtoja elektrolyysivedylle”, Malkamäki sanoo.

Hycamiten tuleva liiketoimintamalli ei ole kuitenkaan vielä lukkoon lyöty. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Se voisi pyrkiä rakentamaan itse tuotantoa ja myydä tuotteitaan, mutta se vaatii todella mittavat laitosinvestoinnit. Se edellyttäisi luultavasti rahoituksen hakemista myös pörssilistautumisen kautta. Tämä olisi mahdollista kuitenkin vasta, kun yhtiö on kyennyt todistamaan teollisen pilottilaitoksen avulla, mihin hintaan se kykenee hiiltä ja vetyä tuottamaan.

Toinen vaihtoehto on teknologian lisensointi teollisille kumppaneille. Liittoutuminen isojen kumppaneiden, kuten suurten biokaasun tuottajien kanssa on joka tapauksessa Hycamitelle tärkeää. Malkamäen mukaan yhtiöllä on jo neuvotteluita käynnissä useiden isojen teollisten kumppaneiden kanssa.

”Seuraava askel on asiakkaan kanssa toteutettava täysimittainen laitos”, Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka sanoo.

” ”Sitä, että nousee vetyä tuottavia kasvuyrityksiä, saadaan vielä odottaa pari kolme vuotta.”

Malkamäki on itse asiassa vetyalan konkari ja sarjayrittäjä. Hän on myös Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja ja istuu alan yritysten muodostaman kansallisen vetyklusterin ohjausryhmässä. Hän on myös yksi perustajista energia-alan pohjoismaisessa yhteistyöverkostossa eli BotH₂niassa.

BotH₂nia-yhteistyöverkoston tavoitteena on saada Pohjanlahden alue Euroopan vetykartoille. Mukana on startupien lisäksi suuria toimijoita kuten Neste, Wärtsilä, SSAB ja ABB. Yksinään suomalaiset vetyhankkeet eivät kiinnosta keskieurooppalaisia sijoittajia. Siksi tavoite on luoda brändi, joka herättää niiden huomion.

Vedyn ympärillä riittää puhetta, mutta milloin uusista yrityksistä nousee lentoon ja nähdään kaupallisesti menestyviä kasvuyrityksiä?

Malkamäen mukaan ongelma monilla vihreän vedyn elektrolyysi-tuottajilla on liiketoimintamallissa kannattavuus: onko asiakas valmis maksamaan vihreästä vedystä niin paljon enemmän?

Kovimpia menestystarinoita ovat tähän mennessä olleet esimerkiksi brittiläinen ITM Power, joka on pörssilistautunut elektrolyysilaitteiden valmistaja, sekä yhdysvaltalainen Fuelcell Energy, joka suunnittelee ja valmistaa suorapolttokennovoimalaitoksia.

”Sitä, että nousee vetyä tuottavia kasvuyrityksiä, saadaan vielä odottaa pari kolme vuotta. Me olemme siinä aallossa mukana. Ja kun puhutaan julkisesta tuesta näille pilottihankkeille, nyt on se aika, kun näiden yritysten pitää onnistua todistamaan mallinsa toimivuus”, Malkamäki sanoo.