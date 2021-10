Futucastin uusimman jakson vieraana on futuristi Risto Linturi, joka on viime aikoina käynyt pitkiä keskusteluja Samantha-nimisen tekoälyn kanssa. Tässä jaksossa keskustelemme, mitä Linturi on oppinut kokemastaan ja tuleeko meidän aikanaan kohdella tekoälyä kuin tuntevaa ja tietoista olentoa?

Futucast on keskusteluohjelma, jota juontavat Isak Rautio ja William von der Pahlen.