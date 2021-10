Rahoitusmarkkinoiden kuplat ovat nykyajan lentäviä lautasia, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mikko Mäkinen.

Elon Musk on maailman rikkain ihminen yli 250 miljardin euron omaisuudellaan. Bloombergin mukaan hän on 80 miljardia euroa listan kakkosta Jeff Bezosta vauraampi. Valtaosa omaisuudesta on kiinni Teslan osakkeessa, jonka kurssikehitys lähti nousukiitoon pari vuotta sitten. Toisinkin olisi voinut käydä.

Musk myönsi alkuvuodesta Teslan olleen vakavissa ongelmissa, kun Model 3 automallin tuotannon ylösajossa oli merkittäviä viivästyksiä. Synkimpinä hetkinä Musk tarjosi omien sanojensa mukaan Teslaa myytäväksi Applen Tim Cookille, mutta tämä kieltäytyi edes tapaamasta. Sen jälkeen osakkeen arvo on yli kymmenkertaistunut, ja monet pitävät Teslan osaketta esimerkkinä laajemmasta kuplasta.

” Seuraavan kerran kun osakkeet romahtavat, voi myräkkää tervehtiä kuin vanhaa ystävää ja kiittää hyvistä tuotto-odotuksista.

Rahoitusmarkkinoiden kuplat ovat nykyajan lentäviä lautasia. Niitä nähdään jatkuvasti, mutta todisteita on nihkeästi. Väittämällä osakemarkkinoiden olevan kuplassa saa näkyvyyttä mediassa. Äärimmäiset näkemykset saavat klikkauksia paremmin kuin maltilliset.

Koska kuplalle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, kuka vain voi väittää osakkeiden, bitcoinin tai Teslan olevan kuplassa. Klik-klik-klik.

Talouden ja yritysten suhdanteet vaihtelevat. Sijoittajien mielialat vaihtelevat riehakkuudesta alakuloon. Se on väistämätöntä. Osakkeiden tasainen tuotto olisi paradoksi.

Jos osakkeet tuottaisivat edes jokseenkin tasaisesti yli viisi prosenttia vuodessa, olisi järjetöntä olla sijoittamatta suurella velkavivulla. Sijoittamisesta tulisi niin houkuttelevaa, että osakekurssit nousisivat ja tuotto-odotus laskisi.

” Mutta vaikka yksittäinen ala tai osake näyttäisivät kuplalta, tiedämme sen varmuudella vasta jälkikäteen.

Täten ainoa syy osakesijoittajien hyville tuotoille on osakemarkkinoiden maanisdepressiivinen luonne. Ilman huumia ja romahduksia voi unohtaa korkeat tuotot. Seuraavan kerran kun osakkeet romahtavat, voi myräkkää tervehtiä kuin vanhaa ystävää ja kiittää hyvistä tuotto-odotuksista.

Olisi ehkä hyvä siis erottaa kuplat tavallisesta sijoitusmarkkinoiden luonteesta. Osakkeet ovat välillä yliarvostettuja ja välillä aliarvostettuja. Ahneus ja pelko vetävät sijoittajaletkaa vuorovedolla. Nyt ahneus on voitolla.

Ellei kaikki ole tällä kertaa toisin, alamme olla nousun loppuvaiheessa. Sitä taas ei kukaan tiedä, kuinka pitkään loppuvaihe kestää tai kuinka paljon laskua lopulta kertyy maksettavaksi. Nousun loppuvaiheita on historiallisesti ollut kerran tai kaksi vuosikymmenessä, kiistattomia kuplia taas on jouduttu odottamaan vuosikymmeniä.

” Jos ajattelee Teslaa autonvalmistajana, se toden totta näyttää yliarvostetulta.

Tarinaosakkeilla viitataan yhtiöihin, joiden arvo perustuu tarinaan, eikä niinkään nykyiseen liikevaihtoon tai tulokseen. Monet niistä toki näyttävät kuplilta. Kun liikevaihtoa on vähän, keksitään aivan uusia tapoja perustella miljardien eurojen hintalappua. Mutta vaikka yksittäinen ala tai osake näyttäisivät kuplalta, tiedämme sen varmuudella vasta jälkikäteen. Tästä hyvä esimerkki on Amazon.

Amazon myi vuosituhannen vaihteessa 1,5 miljardin euron edestä kirjoja, elektroniikkaa ja leluja tehden 650 miljoonaa euroa tappiota. Yhtiön markkina-arvo oli korkeimmillaan 36 miljardia euroa. Viimeistään pari vuotta ja yli 90 prosentin romahdus myöhemmin, suurin osa asiantuntijoista olisi nimennyt Amazonin kuplaksi.

Kuitenkin, vaikka olisi sijoittanut Amazoniin teknokuplan huipulla, siitä olisi saanut noin 18 prosentin vuosituoton seuraavan 21 vuoden aikana. Ei ollenkaan huono tuotto ”kuplaan” haksahtaneelta — jos jonkun vatsa kesti omistaa osaketta koko vuoristoradan läpi.

” Aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen.

Teslaa pidettiin kuplana, mutta yhtiö teki viimeisellä vuosineljänneksellään kaksi miljardia dollaria liikevoittoa. Tesla voi olla yliarvostettu, mutta kupla se ei ole.

Jos ajattelee Teslaa autonvalmistajana, se toden totta näyttää yliarvostetulta. Jos uskoo Elon Muskin tarinaan itseohjautuvista autoista, korkeakatteisesta ohjelmistomyynnistä ja muita paremmasta akkuteknologiasta, on sitä turha verrata muihin autovalmistajiin.

Joskus tarinat muuttuvat todellisuudeksi. Uskomattoman kallis osake osoittautuu varmasti kuplaksi vasta, kun suuret suunnitelmat menevät mönkään. Vastaavasti menestyvä ja halvan näköinen yhtiö paljastuu arvoansaksi, kun kilpailijat ajavat ohi.

Historiallisen datan valossa tarinaosakkeet eivät ole keskimäärin hyviä sijoituksia, mutta jälleen kerran niistä löytynee muutama suuri voittaja — absurdin näköisistä arvostustasoista huolimatta.

Olen yhdestä asiasta varma. Osakemarkkinat eivät ole kupla.

Aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen. On hyvin todennäköistä, että seuraavan 20 vuoden aikana osakkeista saa kohtalaisen hyvän vuosituoton — oli se sitten kolme tai kymmenen prosenttia.