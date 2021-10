Good Sign -ohjelmistoyhtiö myy pilvipalveluna ohjelmistoa, joka auttaa hinnoittelemaan ja laskuttamaan palveluliiketoimintana myytäviä asioita automaattisesti.

Kun yhä useampi yritys on siirtynyt yksittäisten tuotteiden myymisestä kuukausimaksullisten palveluiden myymiseen, ne tarvitsevat erilaisia laskutusjärjestelmiä kuin aiemmin.

”Perustajatiimimme työskenteli aiemmin Fujitsulla. Siellä asiakkaiden tietoja ajettiin järjestelmästä Exceliin, sitten ostettuja palveluita hinnoiteltiin ja laskutettiin käsin. Sen kuvaaminen digitaalisiksi sopimuksiksi, joista käyttödata tulee automaattisesti, jätti paljon ihmistyötä pois. Suuressa osassa it-yrityksiä tämä tehdään edelleen käsin”, Good Sign -yhtiön toimitusjohtaja Taija Engman sanoo.

Kuuden hengen perustajatiimi ehdotti, että he voisivat perustaa Fujitsulla kehittämiensä alkuvaiheen työkalujen ympärille oman ohjelmistoyrityksen, ja loikkasivat yrittäjiksi 2007. Good Sign -ohjelmistoyhtiö myy pilvipalveluna ohjelmistoa, joka auttaa hinnoittelemaan ja laskuttamaan palveluliiketoimintana myytäviä asioita automaattisesti.

Tähän asti tulorahoituksella eli omaa liikevaihtoaan vähitellen kasvattamalla pärjännyt yhtiö tavoittelee suurempaa kasvuloikkaa ja kansainvälistä myyntiä. Siihen Good Sign on saanut 10 miljoonan euron kasvurahoituksen, jossa pääsijoittajana on kotimainen pääomasijoitusyhtiö Bocap.

Rahoituksen myötä yhtiö kertoo lähivuosien tavoitteekseen palkata jopa 200 uutta työntekijää. Kun yhtiössä on nyt 40 työntekijää, seuraavan vuoden tavoitteena on henkilöstön tuplaaminen. Yhtiö rekrytoi erityisesti myynnin ja markkinoinnin osaajia.

”Tähän asti olemme kasvaneet kassavirralla ja vähän takakenossa kun asiakkaalle on tarvittu lisää apua. Rahoitus mahdollistaa etupainotteisen tekemisen ja nopeamman kasvun”, Engman sanoo.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna vasta 3,6 miljoonaa euroa ja suuri osa sen liikevaihdosta on tullut Suomesta. Fujitsun lisäksi yhtiön asiakkaita ovat muun muassa DLL ja OpusCapita.

Vaikka markkinoilla on isojen ohjelmistoyhtiöiden kehittämiä laskutusjärjestelmiä, Engmanin mukaan liiketoiminnan muuttuminen jatkuviksi palveluiksi on muuttanut pelikenttää. Sitä ratkaisevien palveluiden määrä on hänen mukaansa vielä pieni, eli markkina on jakamatta.

”Yhä useampi yritys siirtyy tuoteliiketoiminnasta kohti palveluita. Se on megatrendi, jonka kasvuun pyrimme mukaan”, Engman sanoo.