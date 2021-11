Jeesus koetti näyttää meille tien iankaikkiseen elämään. Kuka nykymaailman ihmisistä tekee samaa, kysyy HS Vision kolumnisti Juhani Mykkänen.

Luin Uuden testamentin rippikouluaikoina monasti. Siitä jäi mieleen kolmekymppinen Jeesus, joka koetti kertoa, miten ihminen pelastuu.

Kuka olisi Jeesus vuoden 2021 maailmassa?

Vastauksessa on huomioitava, että kuolemanjälkeinen elämä ei ole nykyään ihmisillä core focuksessa. Etusijan on saanut kuolemaa edeltävän elämän optimointi. Jos joku on nimettävä nykypäivän Jeesukseksi, hyvä ehdokas pyrkii auttamaan ihmiskuntaa elämään kestävästi ja kauan.

Kuka se olisi?

Olisiko se demokraattipoliitikko Alexandria Ocasio-Cortez, jonka silmissä palaa kuin fariseuksille tulistuneella Jeesuksella?

Olisiko se Greta Thunberg, joka puhuu ilmastonmuutoksesta vuorisaarnaajan intohimolla?

Tai Barack Obama, jolle pelkkä vapahtajamainen karisma toi Nobelin rauhanpalkinnon?

Kaikki loistavia ehdokkaita. Ehkä vieläkin lähempänä nyky-Jeesusta saattaa kuitenkin olla Elon Musk.

Heitto Elon Muskista modernina Jeesuksena ei ole uusi (hän on kieltänyt rinnakkainasettelun). Mutta minkäs teet, kun vertaukselle on vuosi vuodelta enemmän katetta.

Musk on Etelä-Afrikassa syntynyt ja Yhdysvalloissa asuva teknologiayrittäjä. Tai oikeastaan ennen kaikkea hän on insinööri, joka on työskennellyt 20 vuotta johdonmukaisesti niiden asioiden parissa, jotka vaikuttavat hänen mielestään eniten ihmiskunnan selviytymiseen.

Musk uskoo oikeasti, että muutamat yksittäiset asiat voivat tuhota ihmiskunnan. Hänen missionsa on pyrkiä pienentämään noiden asioiden toteutumisen todennäköisyyttä.

Niinpä Musk pyrkii pelastamaan ihmiskunnan kolmea polkua.

Ensimmäinen polku on, että Musk koettaa kiihdyttää siirtymäämme kohti uusiutuvalla energialla elämistä. Musk sanoo loogisesti, että öljystä ja hiilestä uusiutuvaan energiaan siirtyminen ei ole “jos”-kysymys: joko siirrymme uusiutuvaan energiaan tai – suhteessa tarpeisiimme – energia loppuu. Hän ajaa siirtymää kehittämällä muun muassa sähkökäyttöisiä autoja ja akkuteknologiaa.

Toinen Muskin jättihanke on lisätä ihmiskunnan selviytymisen mahdollisuuksia lennättämällä osan meistä Marsiin. Ajatus on, että jos ihminen asuu useammalla kuin yhdellä planeetalla, on merkittävästi pienempi todennäköisyys, että yksittäinen ydintuho tai meteoriitti tappaa meidät kaikki.

Ehkä kiinnostavin Muskin hankkeista on varautuminen supertekoälyyn.

Musk uskoo ihmistä fiksumman tekoälyn syntyyn lähivuosikymmeninä. Riittävän kyvykäs energiaa, internetiä ja muita resursseja hallitseva tekoäly voi kuitenkin ihan vain vahingossa murskata ihmiset silmänräpäyksessä.

Tuhon estämiseksi meidän on vähintään voitava kertoa tekoälylle, mitä toivoisimme sen tekevän. Pienikin väärä toive käytännön jumalalle kun voi johtaa ilmestyskirjaan.

Muskilla on tähän ratkaisu: Hänen Neuralink-yrityksensä rakentaa viestintäväylää, jonka kolikon kokoinen lähetin–vastaanotin asetetaan pääkalloon poratun reiän kohdalle suoraan aivojen pinnalle. Väylää pitkin ihmiset voivat kommunikoida keskenään ajatusten välityksellä.

Pitkän tähtäimen suunnitelma on, että väylän kautta voimme viestiä myös supertekoälylle niin, että se ymmärtää. Kun pyydämme tekoälyä ratkaisemaan nälänhädän, se ei esimerkiksi tapa kaikkia ihmisiä (koska silloinkaan, heh heh, kenelläkään ei ole nälkä), vaan ajatuksiamme lukemalla se ymmärtää tarkoituksemme.

Muskia on helppo myös arvostella.

Ensinnäkin hän vaikuttaa liiankin itsetyytyväiseltä kulttijohtajalta. Ja kenelläpä ei tulisi olo, että haippia on liikaa, kun katsoo netin Elon-seurakuntaa. Ja sitä paitsi: voivatko kenenkään motiivit oikeasti olla noin jalot?

Olen seurannut Muskia vuosia tarkkaan, ja uskon itse hänen pohjimmaisen intohimonsa olevan aitoa. Minimissäänkin hän tulee aiheuttamaan elämänsä aikana ihmiskunnalle niin poikkeuksellisen määrän hyvää, että saa tehdä perässä, jumalauta.

Toivon vain, ettei työnarkomaani päädy Jeesuksen tapaan uhrautumaan puolestamme, Muskin tapauksessa tahattomasti – burnoutin kautta.

Ehkä se kaikista tärkein asia eri jeesuksissa ei kuitenkaan ole, mitä he tekevät itse. Tärkeintä on, mitä he saavat esimerkillään meidät muut tekemään. Elon Muskin ja Greta Thunbergin voittokulkua seuraa tänäänkin miljoonia nuoria. Heille on esikuviensa ansiosta syntynyt aito usko, toivo ja rakkaus siihen, että maailmaa voi muuttaa. Ja he ovat vasta tulossa.

Kirjoittaja on yksi teknologiayhtiö Woltin perustajista.