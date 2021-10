Facebook ei yritä vain putsata mainettaan vaan yhtiö näkee myös mahdollisuuden tehdä reilusti nykyistä enemmän rahaa.

Yhteisöpalvelu Facebook olisi voinut järjestää tiedotustilaisuuden, jossa se olisi kertonut laajentavansa pelialustaksi ja virtuaalitodellisuuteen.

Sen sijaan yhtiö kertoi torstaina suurellisesti keskittyvänsä rakentamaan metaversumia ja, että sen emoyhtiön nimi on jatkossa Meta.

Tilanne muistuttaa sitä kuin pienen pitäjän postilaitoksen johtaja olisi vuosia lukenut kaikki ihmisten kirjeet, myynyt niiden tiedot yrityksille, saanut kyläläiset riitelemään keskenään, ja nyt hän yrittäisi korjata tilanteen alkamalla myydä lautapelejä nuorisolle ja vaihtamalla postikonttorinsa nimen Sauronin silmäksi.

Ei ongelmaa.

” Facebookin osakekurssi on ollut laskussa viimeisen viikon ajan.

Jos sanotaan, että kapitalismi valjasti luonnon, sosiaalinen media ihmisluonnon niin nyt Facebookin johtaja Mark Zuckerberg yrittää valjastaa koko ihmisenä olemisen.

Kriisistä kriisiin seilanneen Facebookin silmänkääntötemppu ei kuitenkaan vaikuta onnistuneen. Yhtiön entinen työntekijä Frances Haugenin on paljastanut kyseenalaisia toimintatapoja ja voitontavoittelun.

Voisi kuvitella, että kylmäpäinen voitontavoittelu miellyttäisi edes sijoittajia.

Facebookin osakekurssi on ollut laskussa viimeisen viikon ajan. Yhtiön osake kävi kyllä syyskuussa huippulukemissa, yli 380 dollarissa eli 325 eurossa, josta se on tullut alas noin 316 dollariin eli 260 euroon.

Facebookin arvo on silti kasvanut huimat 75 prosenttia vuoden 2019 lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun. Jos Facebookin kurssikehitystä vertaa muihin yhdysvaltalaisiin teknologiayrityksiin, kasvu ei näytä ihan yhtä hyvältä. Applen kasvuluku vastaavalla ajanjaksolla on 140 prosenttia ja Alphabetin 120 prosenttia.

Facebook on pörssikurssillaan teknologia-alan alisuoriutuja.

” Haugenin tietojen mukaan noin puolet Facebookilta työtarjouksen saaneista ei ole hyväksynyt sitä.

Sijoittajia kiinnostaa etenkin se, miten valmiita yritykset ovat käyttämään Facebookin mainoskoneistoa.

Lommo maineessa voi vetää mainostajia pois Facebookista. Jokaisen Facebookissa ja Instagramissa mainostavan yrityksen kannattaakin nyt jos koskaan miettiä vaihtoehtoisia tapoja tavoittaa asiakkaita.

Facebookin mainoskone ei silti ainakaan vielä yski. Kuluvalla viikolla julkistetun tuloksen perusteella se toimii ja tuottaa. Yhtiö teki liki 10 miljardin dollarin eli 8,6 miljardin euron voiton vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikka teknistä haastetta on piisannut.

Rahalle on käyttöä. Meta aikoo panostaa virtuaalitodellisuuden rakentamiseen 8,6 miljardia euroa jo kuluvana vuonna. Pelkkä rahan iskeminen tiskiin tuskin riitä.

Haugenin paljastamista tiedoista on käynyt ilmi, että Facebook ei ole onnistunut pääsemään rekrytointitavoitteisiinsa viime vuosina. Siksi yhtiö ei ole kyennyt kehittämään uutta teknologiaa suunnittelemassaan tahdissa.

Rekrytointia tuskin helpottaa Facebookin maine. Haugenin tietojen mukaan noin puolet Facebookilta työtarjouksen saaneista ei ole hyväksynyt sitä.

Mikäli tilannetta arvioi täysin liikkeenjohdon näkökulmasta, Facebookin uusi suunta ei silti välttämättä ole ollenkaan huono.

Pelimarkkinoiden koko on dollareissa mitattuna tänä vuonna 176 miljardia, arvioi Newzoo markkinatutkimusyritys. Luku vastaa 150 miljardia euroa.

Sosiaalisen median markkinoiden koko on samaa luokkaa, noin 200 miljardin dollarin tietämillä eli noin 170 miljardissa eurossa. Näin on arvioinut muun muassa markkinoita tutkiva Research and Markets.

Jos Facebookia tarkastelee myös peliyhtiönä, sen pörssiarvo voisi olla huomattavasti nykyistä suurempi.

Facebookissa on toki voinut aikaisemminkin pelata. Mutta nykyaikaisissa peleissä, kuten Fortnitessa, voi tehdä myös muuta, käydä esimerkiksi konserteissa, kuluttaa rahaa ja ostaa virtuaalisia vaatteita ja tavaroita. Niistä rahoista Zuckerberg hamuaa itselleen osuutta.