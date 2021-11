Main ContentPlaceholder

HS Visio | Markkina-analyysi

Uroksen verrokkiyhtiöt ovat Wall Streetilla miljardien arvoisia

Esineiden internet on niin houkuttava markkina, että käytännössä mikä tahansa alaan liittyvä liiketoiminta saa rahoitusta. Miten on siis mahdollista, että miljardiliikevaihdosta kertoneella Uroksella on vaikeuksia maksaa laskujaan?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Vuonna 2021 on yhtä epätodennäköistä löytää rahoituskriisissä oleva internetyhtiö kuin nähdä kiinnostava vieras Arto Nybergissä. Ensin mainittu on kuitenkin löytynyt. Teknologiayhtiö Urokselle kertyy uusia maksuviiveitä harva se päivä. Yhtiön toiminnasta paljastuu uusia erikoisia piirteitä melkeinpä samaa tahtia. Uros väittää, että sillä on esineiden internetiin liittyvä pilvipalvelualusta, joukoittain huippuluokan yrityskumppaneita ja jättimäinen liikevaihto. Jokainen näistä väitteistä näyttää vähintäänkin liioitellulta. Jos Uroksella olisi oikeasti kilpailukykyistä IoT-tekniikkaa tai parhaassa tapauksessa kokonainen IoT-teknologia-alusta, sen ei tarvitsisi paisutella tuloslukujaan. Esineiden internet on niin houkuttava markkina, että alan yhtiöiden kannalta tuloslaskelmalla ei ole kovin paljoa merkitystä. Melkeinpä mikä tahansa alaan liittyvä liiketoiminta saa rahoitusta erinomaisin ehdoin. Tähän kohtaan varoituksen sana: Uros on kertonut IoT-teknologiastaan niukasti, ja hyvien verrokkiyhtiöiden löytäminen on vaikeaa. Vilkaistaan silti Wall Streetin kovimpia IoT-yhtiöitä. Yksi mahdollinen Uroksen verrokkiyhtiö voisi olla kiinalaistaustainen Tuya. Se on listattu pörssiin New Yorkissa. Tuyan palveluiden avulla voi liittää yksinkertaisia asioita internetiin: saippua-automaatteja, kahvinkeittimiä ja vaikka pesukoneita. Kuulostaa jokseenkin samalta kuin Uroksen lupaukset. Tuya on tuloslaskelmansa perusteella Urosta pienempi ja heikommin kannattava. Analyytikot uskovat, että Tuyan liikevaihto nousee tänä vuonna noin 300 miljoonaan euroon. Liiketuloksen odotetaan jäävän lähes 150 miljoonaa euroa miinukselle. Uros on puolestaan kertonut miljardiluokan liikevaihdosta ja 171 miljoonan euron liikevoitosta. Lukujen valossa Uros pesee kiinalaisen Tuyan mennen tullen. Markkinat ovat eri mieltä. Pienestä liikevaihdosta ja surkeasta kannattavuudesta huolimatta Tuyan pörssiarvo on tätä kirjoittaessa noin 3,6 miljardia euroa. Sillä on tuhansia työntekijöitä, se kytkee jatkuvasti uusia laitteita internetiin ja valloittaa maailma. Uroksella on muutamia kymmeniä työntekijöitä, se viivyttelee pikkulaskujen maksamista, eikä halua puhua medialle. Toinen ehkä kaukaisempi, mutta sitäkin suurempi verrokki Urokselle on amerikkalainen Twilio. Twilion tarjoama pilvipalvelu soveltuu esimerkiksi IoT-alustaksi. Twilio ei ole kertonut miten paljon juuri esineiden internetiin liittyvät palvelut nostavat sen liikevaihtoa, mutta kokonaisuudessaan yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 1,5 miljardia euroa. Ja markkina-arvo on hurja, yli 50 miljardia euroa. Jos rahoittajat uskoisivat, että Uroksella on edes pieni mahdollisuus kehittyä Tuyan tai Twilion kaltaiseksi esineiden internetin alustaksi, Uroksen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen neuvottelisi nyt maailman parhaiden venture capital -sijoittajien kanssa. Hallikaisen tämänhetkisestä olinpaikasta ei ole varmaa tietoa. Epäilen, että se ei ole Andreessen Horowitzin eikä edes suomalaisen Lifelinen toimisto. Medialla on peiliin katsomisen paikka. Miten Uroksen kaltaisen, paljon julkisuutta saaneen yhtiön epäselvyydet voivat nousta esiin vasta siinä vaiheessa, kun yhtiön laskut ovat rästissä? Monet erikoiset piirteet Uroksen liiketoiminnassa olivat nähtävillä jo kesällä 2019, kun yhtiö julkaisi vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kuten niin usein pilvilinnoja rakennettaessa, moni teeskenteli tietävänsä, mistä yhtiön liiketoiminnassa on kyse. Olen yrittänyt selvittää keväästä asti, mikä on Uroksen todellinen liiketoiminta. Se on minulle edelleen hämärän peitossa.