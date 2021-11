Unen mittaaminen Ouralla tai muilla laitteilla voi muuttaa elämää. Mutta muutos ei välttämättä ole ihan sellainen kuin kuvittelemme.

Luvuissa on kummallista magiaa.

Ajatellaan vaikka tissuttelua. Tarina saattaa olla tuttu. Lasillinen tai pari iltaisin on ollut tapa, vaikka sen huonot puolet ovat ilmeiset. Puoliso ei pidä, terveysasiantuntijat varoittavat ja sitä ylimääräistä alkaa kertyä. Asian tiedostaminen ei silti auta pääsemään eroon tavasta.

Sitten tapahtuu jotain erikoista. Henkilö menee nukkumaan Oura sormessaan tuopillisen tai kahden jälkeen. Aamulla hän tarkastaa luvut. Sen jälkeen alkoholi ei enää maistu arkisin, hyvä jos viikonloppuisin. Tarina ei ole keksitty vaan se tapahtunut ihan oikeasti. Ei yhdelle tuntemalleni henkilölle vaan parille kymmenelle.

Olemme alkaneet etsiä totuutta numeroista.

10 000 askelta päivässä.

10 000 tuntia harjoittelua tekee mestarin, missä asiassa tahansa.

200 tykkäystä 1 000 seuraajalta, ihan hyvä tai ainakin siltä se tuntuu.

1 000 meditointia. Olo on rau-hal-li-nen.

Ja kappas, Oura sanoo, että tänään lähtee. Valmius 92, erinomainen. Annetaan palaa.

Jos yhteiskuntafilosofi Thomas Hobbes eläisi aikaamme, hänellä saattaisi olla Oura sormessaan. Hän saattaisi todeta, ”mitä minä sanoin”.

Hobbes pyrki hahmottamaan ihmistä ja yhteiskuntaa kuin kellon koneistona. Hän lumoutui ajatuksesta, jolla maailma on selitettävissä konemaisilla säännönmukaisuuksilla.

Lähes 400 vuotta Hobbesin jälkeen, numeeriset selitykset ovat tunkeutuneet jokaiselle elämän alueelle – niin arkeen, työhön, harrastuksiin kuin myös lepoon.

Asioita mitataan, jotta saisimme niistä vallan. Mutta onko sittenkin käynyt niin, että mittaaminen on ottanut meistä vallan?

Mittaamisesta on ainakin tullut hyväosaisten päihdettä. Ilman numeroita puhelimen näytöllä päivän lenkkiä ei ole tapahtunut. Ilman sosiaalisen median yleisöä emme voi olla varmoja, että meille todella tapahtui, mitä tapahtui.

Vaikuttaisi siltä, että sisäinen maailmamme on heikentynyt. Vaadimme jatkuvasti ulkoisia mitattavia määreitä, jotka vahvistavat sen, minkä ehkä jo tiedämme.

Unitutkijat ovat todenneet, että se mitä yöllä unessa tapahtuu, kertoo paljon edellisestä päivästä. Mikä olisikaan kiehtovampaa kuin saada pakattua jokainen päivä pariin lukemaan, jonka ihmesormus aamulla kertoo. Lukemia seuraamalla voi muuttaa tapoja terveellisempään suuntaan, ymmärtää, miten jokaisesta päivästä tulee virkeämpi.

Myönnän, kutkuttelee saada tietää, mitä silloin todella tapahtuu, kun on vintti pimeänä.

Unta mittaava Ouran älysormus on saanut monet heräämään täysin uuteen maailmaan. Siinä maailmassa sydämen sykkeen lisäksi keskeinen luku tunnetaan kirjainlyhenteellä hrv, suomeksi sykevälivaihtelu. On toki olennaista tietää, montako kertaa sydän lyö minuutissa. Mutta vähintään yhtä tärkeää on tietää, miten paljon vaihtelua lyöntien välillä on.

Jos sydän tikittää tasaisesti kuin kello, silloin kroppa käy kovilla. Jos taas jokaisen lyönnin välillä on pientä vaihtelua, se on hyvä juttu. Sydän lyö vain silloin kuin on tarpeen. Hermostolla menee todennäköisesti hyvin. Pinna ei ole niin sanotusti kireällä.

On kuitenkin selvää, että lukujen ulkopuolelle jää aina jotain.

” Luvut vaikuttavat siihen, miltä asiat tuntuvat.

Kellon yleistyminen pilkkoi päivän tasamittaisiin jaksoihin, auttoi hahmottamaan ajan kulkua, vaikka kokemus ajasta ei ole tasamittainen. Odottavan aika on pitkä, rakastuneena ajantaju katoaa.

Kapitalismi muutti ajan rahaksi, vapaa-ajan kulueriksi.

Jälkiteollisessa ajassa ihmisellä on oikeastaan edessään enää kaksi suurta kysymystä: mistä saada enemmän rahaa ja mihin käyttää sitä?

Kolmannen kysymyksen esittäjä ja vastaaja on Oura. Kysymys kuuluu: miten nukuit viime yönä?

Nykyteknologia pyrkii sovittamaan maailman tasamittaisiin, mitattaviin määreisiin. Sosiaalisen median tykkäyksillä voi mitata kokemuksen arvoa. Janoamme ulkoista vahvistusta sille, mitä koemme tai ainakin haluaisimme kokea. Fake it till you make it.

Numeroilla on vaikea selittää sitä, miltä meistä oikeasti tuntuu. Olennaista on kuitenkin se, että luvut vaikuttavat siihen, miltä asiat tuntuvat. Tavallaan nöyrrymme lukujen edessä.

Uniongelmainen saattaa stressaantua katsoessaan viimeisten päivien Oura-lukemiaan ja nukkua entistä huonommin.

Edullinen viini saa maistajilta paremmat arviot, jos he luulevat sitä kalliiksi.

Syntymäpäiviään juhliva saattaa muistaa sen, ketkä katsoivat some-tallenteen ja kuinka moni jätti reagoimatta siihen.

Instagramia selaava näkee muutaman minuutin aikana kaiken sen, mitä hän ei ole tekemässä, mutta muut ovat, ja mistä muut pitävät.

” Muutumme ennustettaviksi ja ohjelmoitaviksi.

Luvut säästävät meitä tuntemasta. Kun erityisen kaunis peura hyppää lenkkipolulla eteen, ensimmäinen reaktio nykyihmiselle on kaivaa älypuhelin taskusta, ei ihastella eläintä. Ihastelun ulkoistamme sosiaaliseen mediaan muille. Katsokaas nyt, tällainen tuli vastaan. Tunnemme niitä todellisia tunteita vasta sitten, kun kuvan alla on 200 tykkäystä.

Teknologia on läpi historian auttanut ihmistä tekemään vähemmän. Tavallaan se on palvellut taipumustamme laiskuuteen, säästänyt energiaa. Nyt kehitys on pikku hiljaa alkanut muuttamaan, ei vain koko maapallon elonkehää, vaan ihmislajia.

Yhdysvaltalainen oikeustieteen professori Brett M. Frischmann on aiheellisesti todennut, että meistä on tulossa entistä enemmän koneen kaltaisia.

Muutumme ennustettaviksi ja ohjelmoitaviksi.

Sosiaalisen median logiikka esimerkiksi herättää lähes jokaisessa pienen lapsen, joka tulee esittelemään kylään tulleille vieraille töherrystään, josta juuri kukaan ei saa selvää, mutta kaikki sanovat yhdessä kuorossa, että onpas hieno, sinusta tulee suuri taiteilija.

Olennainen ero lapsen tekemisten ihastelussa ja sosiaalisen median retostelussa on kuitenkin se, että lapsi yleensä kehittyy, me taannumme.

Ihminen on sosiaalinen eläin, joka tarvitsee lauman hyväksyntää. Mietimme herkästi sitä, mitä muut ajattelevat. Hyväksyntä tuottaa turvallisuuden tunnetta. Ihan samalla tavalla luvut ja mittaaminen voi tuottaa kokemusta turvallisuudesta, omasta kelpoisuudesta.

En silti väitä, että luvut ja mittaustulokset olisivat hyödyttömiä. Niistä on oikeasti hyötyä ja niillä on oikeasti voimaa muuttaa elämäntapoja, kuten Ouralla.

Samalla on hyvä muistaa, että luvut eivät ole koko totuus maailmasta. Luvuista voi päästää välillä irti. Joskus voi sulkea sosiaalisen median, jättää Ouran lipastoon ja lähteä metsään hiippailemaan ilman älypuhelinta. Kaikkea ei ole pakko mitata tai tallentaa.