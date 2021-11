Magsort keräsi yhteensä 15 miljoonan euron rahoituspotin, jossa osa on pääomalainaa Ilmastorahastolta. Valtion sijoitusyhtiöllä on tulossa sijoitusten suma loppuvuonna.

Teräksen tuotannossa esimerkiksi SSAB:n Raahen tehtaalla syntyy satoja tuhansia tonneja teräskuonaa vuodessa. Se on teollisuuden sivuvirtaa, joka kuitenkin vielä sisältää metalleja.

”Perinteisillä menetelmillä kaikkea metallia ei ole saatu talteen, vaan osa siitä kiviaineksesta on käytetty esimerkiksi asvaltin täyteaineeksi ja maanparannusaineena. Me saamme kaiken metallin talteen, ja se menee takaisin terästehtaille. Se tuo hiilidioksidisäästöjä neitseellisen materiaalin käyttöön verrattuna”, Magsortin toimitusjohtaja Niklas Törnkvist kertoo.

Startup-yhtiö on kaupallistanut murskaimen, joka auttaa erottelemaan erilaisista kuonista metalleja paremmin talteen. Yhtiö on saanut jo teollisia asiakkaita, ja tehnyt ensimmäiset laitetoimituksensa. Nyt se keräsi yhteensä 15 miljoonan euron rahoituksen kasvunsa vauhdittamiseen.

Rahoituksesta viisi miljoonaa euroa tulee pääomasijoittajilta ja loput on lainarahoitusta. Sijoittajina ovat energiayhtiö Fortumin pääomasijoitusyhtiö Valkea, Kemiran entisenä toimitusjohtajana tunnetun Harri Kermisen sijoitusyhtiö HST Partners, Jan Fazer sekä muita yksityissijoittajia.

Lainarahoituksesta noin puolet, 4,5 miljoonaa euroa, tulee valtion erityisyhtiöltä Ilmastorahasto Oy:ltä, jonka tavoitteena on rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä hankkeita.

”Tässä yhdistyvät kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjunta. Kun katsotaan, paljonko maailmalla yhä syntyy ja on jo olemassa olevia teräskuonakasoja, niiden käsittelyyn liittyy merkittävä liiketoimintapotentiaali ja päästövähennysten mahdollisuus”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee.

Magsort on Ilmastorahaston kolmas päätetty ja julkaistu sijoituskohde.

Magsortin murskain, siivilä ja magneettierotin erottelevat pohjakuonasta metalleja.

Ilmastorahaston taustalla on Juha Sipilän (kesk) pääministerikaudella vuonna 2016 perustettu valtion kehitysyhtiö Vake. Se ei ennättänyt koskaan suunnitelmista toimintaan, eikä tehnyt yhtään sijoitusta. Vake muuttui Ilmastorahastoksi joulukuussa 2020.

Muutoksen jälkeen Ilmastorahasto on rekrytoinut uutta henkilöstöä, valmistellut sijoitustoimintaa ja käynyt läpi rahoitushakemuksia.

Tänä vuonna päätetyistä sijoituskohteista ensimmäinen oli uudenlaista Solein-proteiinia valmistava Solar Foods, joka sai Ilmastorahastolta huhtikuussa kymmenen miljoonan euron pääomalainan uuden tehtaan rakentamiseen Vantaalle. Tehtaan on määrä alkaa valmistaa proteiinia käymisreaktion avulla ilman hiilidioksidista ja sähköstä.

Toinen Ilmastorahaston sijoituskohde oli Elstor, joka muuntaa sähköä lämpövarastoon. Siellä se puretaan höyryksi tai lämmöksi.

” ”Suunnitteilla on julkaista tänä vuonna vielä useita rahoituspäätöksiä. Osa niistä siirtyy ensi vuoden alkuun.”

Ilmastorahaston ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena oli tehdä sijoituksia 50 miljoonalla eurolla. Magsortin jälkeen kolme julkaistua rahoituspäätöstä ovat yhteensä vasta 18,5 miljoonaa euroa.

”Selvää on, että meille on kertynyt suma loppuvuoteen. 50 miljoonaa on haastava tavoite, ja meillä on ollut normaaleja käynnistymiseen liittyviä haasteita. Kesällä käytimme paljon aikaa rekrytointeihin”, Laine kertoo.

Laineen mukaan Ilmastorahaston prosessissa on ollut kaikkiaan 254 mahdollista rahoituskohdetta joista osa on yhä aktiivisesti sijoitusanalyysin kohteena. Pidemmälle valmisteluun edenneitä on 15, mutta jokainen niistä ei välttämättä päädy sijoitukseen.

”Suunnitteilla on julkaista tänä vuonna vielä useita rahoituspäätöksiä. Osa valmistelussa olevista päätöksistä siirtyy ensi vuoden alkuun”, Laine sanoo.

Suuri osa rahoitusta hakeneista hankkeista liittyy teollisuuden päästövähennyksiin, uusiutuvaan energiaan tai biopohjaisiin materiaaleihin.

Sen kolmen miljardin euron tase koostuu pääosin Nesteen osakkeiden omistuksesta. Ilmastorahastolla oli aluksi käyttövaroja noin 90 miljoonaa euroa. Nyt yhtiöllä on kassavaroja yli 120 miljoonaa euroa, kun se sai tänä vuonna Nesteen osinkoja 51,1 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiölle on varattu 300 miljoonaa euroa vuoden 2020 lisätalousarviossa. Toistaiseksi nuo rahat ovat kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Vuonna 2014 perustetun Magsortin tie teräskuonaa käsittelevän murskaimen maailmalle viemiseen oli kivinen.

Alun perin Magsortin perustaja Törnkvist osti patentin keksintöön, jonka avulla piti olla mahdollista erotella suolaa merivedestä pyörivän magneetin avulla. Seuraavaksi laitetta kokeiltiin metallisuoloja sisältävien suolojen erottelussa. Sen sijaan se osoittautui toimivaksi rautamalmin rikastamiseen, eli magneettisten hiukkasten erottelemiseen. Laite oli teolliseen käyttöön silti liian hidas ja tehoton.

Seuraavaksi Törnkvist törmäsi Fortumin ja erään Aalto-yliopiston professorin kautta uuteen ympäristöongelmaan, joka kaipasi ratkaisemista. Kyse oli jätteiden polttamisessa syntyvästä pohjakuonasta. Kun siis kotitalouksien roskat poltetaan, jäljelle jää tuhkaa ja palamatonta ainesta kuten metallia, kiveä ja lasia. Magneettierotin ei toiminut tässäkään.

”Taas meni vuosi, kunnes törmäsin Pertti Hänniseen, joka oli kehittämässä uudenlaista murskainta. Se hajottaa kiviaineksen, ja litistää metallin. Totesin, että tämä on ratkaisumme. Meillä on nyt yksinoikeus teknologian kaupallistamiseen”, Törnkvist kertoo.

Murskain hienontaa aineksen, ja lyö ne rikki pieneksi rakeeksi. Sen jälkeen murska menee siivilän läpi, ja pyörivä magneetti erottelee aineksesta metallit. Roskan seassa on esimerkiksi jogurttipurkin kansia, ruuveja ja sähköpiuhojen paloja. Yhtiön mukaan se on aiempia murskaimia tehokkaampi erilaisen rakenteensa ansiosta, ja kykenee siksi erottelemaan metallit aineksesta paremmin.

Jätteenpolttamisella on myös syntyvän pohjakuonan vuoksi huono maine, eikä siitä ole saatu kaikkea metallia talteen. Energialaitokset, kuten Vantaan Energia, myyvät sähköä ja lämpöä jota syntyy jätteiden polttamisessa. Pohjakuonan ne myyvät eteenpäin prosessoitavaksi esimerkiksi Fortumille.

Juuri näille pohjakuonaa käsitteleville yhtiöille Magsort alkoi myydä murskaintaan. Nyt se on toimittanut kolmannen laitteensa Fortumille. Iso askel oli alalla toimivan yhdysvaltaisen pörssiyhtiö Hascron kanssa tehty jälleenmyyntisopimus, jonka kautta suomalainen startup pääsee laajaan myyntiverkostoon.

Magsortin viime vuoden liikevaihtoon kirjautui vain puolikkaan murskainlaitteen myynti, ja se jäi vain 700 000 euroon. Se teki 362 000 euron liiketappion.

Törnkvistin arvion mukaan tänä vuonna liikevaihto olisi 2–3 miljoonaa euroa vuoden viimeisestä laitekaupasta riippuen.

Jätteenpoltossa syntyvästä pohjakuonasta Magsort keksi laajentaa seuraavaksi terästeollisuuden sivuvirtoihin eli teräskuonaan. Jatkossa se on yhtiölle tärkein liiketoiminta-alue. Tänä vuonna Magsort on tehnyt kauppoja Intiaan, missä teräskuonan käsittelemisen parantamisella voi olla merkittävät ympäristövaikutukset.

Magsortin liiketoimintamallissa startup joutuu itse investoimaan laitteiden rakentamiseen, ja se omistaa kohteisiin vietävät laitteet. Kohteissa joita Hascro pyörittää, yhtiöt jakavat liikevaihdon ja voiton. Rahoituskierros tarvitaan juuri siksi, että yhtiö joutuu ensin sitomaan pääomaa laitteisiin, ja liikevaihtoa niistä alkaa kertyä vasta myöhemmin.

Törnkvistin mukaan Hascron kanssa allekirjoitettu sopimus tuo lähivuosina noin 1,5 miljoonan euron liikevaihdon vuodessa. Toisen kumppanin kanssa tehty sopimus tuo noin 3,5 miljoonaa euroa seuraavien viiden vuoden ajan.

”Allekirjoitimme yhdet kaupat Intiaan jo tammikuussa. Siinä laitteet ovat jo valmiina, niiden toimitus on vain viivästynyt koronatilanteen vuoksi”, hän kertoo.