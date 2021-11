Muistatko ajan, jolloin videon editoiminen vaati tehokkaan tietokoneen ja ammattilaistason editointiohjelman? Ajatus tuntuu naurettavalta sukupolvesta, joka on tottunut postaamaan nopeita videoita Tiktokiin, Instagramiin ja muihin somepalveluihin. Videon editoimisesta kännykällä on tullut yhä helpompaa, ja se on mahdollistanut kevyen sisällöntuotannon jokaiselle älypuhelimen omistajalle.

Samaan aikaan pelien tekeminen on pysynyt vain harvojen käsissä. Pelikehitys vaatii tietokoneen, ammattilaisohjelmistojen lisenssit ja koodaustaitoa. Kun peli on valmis, sen saaminen sovelluskauppaan ja markkinointi siellä vaatii lisää osaamista ja pääomaa.

Entä jos kännykkäpelin voisi tehdä ja julkaista yhtä helposti kuin somevideon – omalla puhelimella?

Suomalainen peliyhtiö yrittää tehdä peleille nyt sen, minkä Tiktok teki videoille.

Kyse on ennen nimellä Frogmind tunnetusta pelistudiosta. Se on kaikessa hiljaisuudessa kehittänyt uutta teknologiaa, jonka se uskoo mullistavan tavan, jolla pelejä tehdään ja pelataan. Yhtiö julkaisi Hypehype-sovelluksensa aikaisen vaiheen kehitysversion viime yönä. Samalla sen oma nimi vaihtuu Hypehypeksi.

Pelistudiona Frogmind oli jo yksi pelijätti Supercellin sijoituskohteista. Supercell sijoitti startup-yritykseen vuonna 2016 noin seitsemän miljoonaa euroa. Pienen studion omat pelit menestyivät kohtuullisesti, mutta niistä ei tullut toivottuja hittejä.

Nyt Supercell sijoittaa Hypehype-pelialustan kehitykseen ja yhtiön kasvuun 13 miljoonaa euroa.

Vastaavaa yhteisöllistä käyttäjien omien pelisisältöjen luomista on myös valtavaksi hitiksi nousseessa Robloxissa, jota pelaa esimerkiksi jo noin puolet yhdysvaltalaisista teineistä. Keväällä pörssilistautuneen Robloxin markkina-arvo on sen tämän hetken osakkeen kurssilla peräti 62 miljardia dollaria (noin 55 miljardia euroa).

Ei siis ihme, että tällaiset markkinat kiinnostavat myös suomalaista peliyhtiötä.

”Uskomme, että Hypehype voi tuoda pelien tekemisen jopa miljardien ihmisten ulottuville. Sisältöjen luojat voivat myös ansaita tekemillään peleillä tulonjakomallin ansiosta”, Hypehypen toimitusjohtaja ja perustaja Johannes Vuorinen sanoo.

Hypehype-sovelluksessa pelaaja voi luoda omia hahmoja, pelikenttiä, julkaista sisältöjä ja pelata muiden luomia sisältöjä.

HypeHypessä oman pelin voi postata suoraan alustalle, ja muiden tekemiä pelejä voi selata kuten Tiktok-videoita. Kiinnostavia pelejä voi alkaa pelata yhdellä klikkauksella. Muiden tekemistä peleistä voi myös alkaa muokata omia versioitaan, ja versiot muodostuvat jäljitettäväksi ketjuksi. Se tekee pelin omistajuudesta läpinäkyvää.

Tekijöiden ajatus on, että suosituimmista pelien luojista alkaisi muodostua pelimaailman sisälle seurattuja vaikuttajia, influenssereita, jotka kykenevät ansaitsemaan työllään. Vielä toistaiseksi kehitysversio ei kuitenkaan sisällä mitään ansaintamallia eikä maksuja.

”Sitä ei ole vielä lyöty lukkoon, vaan kokeilemme erilaisia mahdollisuuksia tulevan vuoden aikana”, Vuorinen kertoo.

Tähän mennessä pelialustaa on testattu Filippiineillä, missä käyttäjät loivat puolen vuoden aikana 132 000 omaa pikkupeliään. Työkaluilla voi luoda myös esimerkiksi sarjakuvia tai meemejä.

Visio yhdistyy myös toiseen pelialan viime vuosien isoon trendiin, eli pienten nopeasti kulutettavien viihdepelien vyöryyn. Nämä hyper casual -pikkupelit ovat edullisia ja nopeita kehittää, joten sovelluskaupat ovat täynnä niitä. Ongelma on, että valtavasta joukosta erottuminen on vaikeaa.

Toisaalta pelaajalle pelikokemus on usein turhauttava, sillä monet näistä ilmaiseksi ladattavista pikkupeleistä ovat täynnä mainoksia. Jokainen niistä täytyy silti etsiä sovelluskaupasta ja ladata erikseen.

”Trendi on muuttanut tämän pelaajaryhmän käyttäytymistä. Hypätään nopeammin seuraavaan ja etsitään uutta. Sitä voi verrata lyhyen videomuodon nopeaan kuluttamiseen”, Hypehypen markkinointijohtaja Jarno Kallunki-Mättö sanoo.

Niinpä yksi alusta, jonka sisällä erilaisten pikkupelien kuluttaminen tapahtuu, olisi vastaus näihin ongelmiin.

Oleellista on myös sisällönsuosittelun algoritmi, jonka tarkoitus on tarjoilla käyttäjälle jatkuvasti tätä kiinnostavaa uutta pelattavaa. Sen sijaan, että pelejä pitäisi etsiä itse sovelluskaupan ruuhkasta, tekoäly oppii mikä sinuun vetoaa.

Hypehype Mikä: Entinen peliyhtiö Frogmind joka siirtyi kehittämään kännykässä toimivaa yhteisöllistä pelien tekemisen sovellusta.

Perustettu: 2012

Liikevaihto 2020: 3,9 milj. euroa

Liiketulos 2020: 373 000 euroa

Työntekijämäärä: 37

Omistajat: Supercell Ventures (59%), Johannes Vuorinen ja muut perustajat ja työntekijät

Yhtiön mukaan sen pelikehityksen työkalulla on mahdollista kehittää myös syvempiä ja laajempia pelejä. Jatkossa sen tavoitteena on tehdä myös omia pelejä samalla sovelluksella.

Yhtiö loi alkuperäisen menestyksensä Badland-pelillä vuonna 2013. Badland-pelissä ohjataan pörröiseltä lepakolta näyttävää otusta kentän läpi sormen hipaisulla nostaen ja laskien. Pelissä erityistä on kauniiden taustojen luoma intensiivinen tunnelma.

Supercellin sijoituksen jälkeen Frogmind julkaisi Badland-teemaan myös Badland Brawl -pelin. Sen jälkeen oli vuorossa Rumble Stars -jalkapallopeli vuonna 2019 ja seuraavana vuonna sille jääkiekkoteemainen jatko-osa Rumble Hockey. Molemmissa kaksi pelaajaa ottelee toisiaan vastaan yrittäen tehdä maaleja. Pelihahmoina on joukko eri kyvyillä varustettuja eläimiä.

Frogmindin liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja laski 3,9 miljoonaan euroon viime vuonna. Yhtiö teki molempina vuosina satojentuhansien eurojen voiton, mikä kertoo varovaisuudesta. Se ei laittanut kaikkia paukkujaan markkinointiin, kun käyttäjädata ei tukenut näkemystä, että peleistä tulisi hittejä.

Pelit eivät yltäneet tasoon, jota voisi odottaa pelistudiolta johon Supercell on sijoittanut. Yhtiön mukaan Rumble Stars -pelejä on ladattu yhteensä 18 miljoonaa kertaa.

”Siirryimme uusiin projekteihin emmekä jääneet nysväämään. Supercell sijoitti tiimiin, ei tiettyihin peleihin, joita meillä oli aikoinaan työn alla. Kunnianhimomme taso oli korkeampi”, Vuorinen sanoo.

Uusi aluevaltaus Hypehypenä on vielä aivan alkumetreillä, ja sen onnistuminen on hyvin epävarmaa. Paljon riippuu siitä, millaisen ansaintamallin ja tulonjaon yhtiö saa aikaiseksi, ja miten se vetoaa pelaajiin. Tällaisen yhtiön täytyisi onnistua nousemaan maailmanlaajuiseksi viraali-ilmiöksi Robloxin tapaan menestyäkseen.

”Seuraavat askeleet eivät ole vielä täysin selvillä, tuote ei ole valmis. Avaamme uusia maita palveluun vähitellen. Seuraavaksi kehitämme moninpeliin ominaisuuksia ja luomme mallit sisällöntuottajien ansaintamahdollisuuksiin. Toivomme, että tämä on jotain minkä parissa jatkamme seuraavat kymmenen vuotta”, Vuorinen sanoo.