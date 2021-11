HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta. Podcast-versiossa myös ennakoituna päivän tärkeimmät uutiskäänteet.

EU:n ulkorajalle on kertynyt syksyn ja nyt alkutalven mittaan toistuvasti Valko-Venäjän masinoimana tuhansia turvapaikanhakijoita, operaatiossa joka muistutti kylmäävän paljon sitä mitä Venäjä teki Suomelle 2016, kun Ladoilla ja polkupyörillä kärrättiin turvapaikanhakijoita Venäjältä Suomen rajoille. Nyt Valko-Venäjän pitkä kampanja on tuottamassa tulosta, ainakin arvioiden siitä miten paljon paniikkia rajojen uhkaaminen on alkanut aiheuttaa ympäri Eurooppaa, myös Suomessa asti. Mutta onko paniikkiin syytä?

Toimittajana Tuomas Peltomäki, vieraana Hanna Mahlamäki.

