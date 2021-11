Miki Kuusi on aina osannut pelata peliä Piilaakson tasolla ja näyttänyt epäilijöille, että riman voi laittaa ylös

Suomessa moni on epäillyt tappiollista kasvuyritystä ja suhtautuu startup-pöhinään kyynisesti. Miki Kuusi on aina toteuttanut sen mitä lupaa, ja näyttänyt miten Suomessa voi luoda miljardiyhtiön.

Woltin yrityskauppauutinen osui sopivasti veropäivään.

Suomen suurituloisten listalla voi nimittäin tehdä tärkeän yhteiskunnallisen havainnon siitä, mistä suomalainen vauraus nykyisin tulee. Kasvuyrityksistä.

Siis niistä teknologia-alan startupeista jotka vielä kymmenen vuotta sitten olivat vasta siemen, ja jollaisia Miki Kuusi rohkaisi perustamaan ollessaan Aaltoes-opiskelijajärjestön puheenjohtaja 2011.

Nyt verolistan sijalla kuusi oli myös Aaltoes-järjestön perustaja, markkinointiteknologian ohjelmistoyritys Smartly.io:n perustaja ja toimitusjohtaja Kristo Ovaska. Amerikkalainen pääomasijoittaja osti 2020 Smartlystä enemmistön 200 miljoonan euron kauppasummalla.

Sieltä löytyivät myös markkinointiteknologiaa kehittävän Supermetricsin perustaja Mikael Thuneberg sijalta viisi, sekä peliyhtiö Supercellin ja Small Giant Gamesin monet avainhenkilöt. Itse asiassa 20 eniten ansainneesta ainakin 14 nimeä on noussut suomalaiselta startup-kentältä.

Miki Kuusi ja Kristo Ovaska olivat käynnistämässä Suomen startup-ilmiötä. Sen jälkeen suomalainen kasvuyrityskenttä on ottanut valtavan harppauksen, ja nyt kerätään osa sen hedelmistä.

Yrityskaupan yhteydessä Wolt lupaa, että tuotekehitys ja kotipaikka säilyvät Suomessa ja myös yhteisöverot maksetaan Suomeen.

Sen arvion mukaan kaupasta maksettaisiin Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi. Se on kuitenkin vielä täysin spekulatiivinen summa.

Kauppa toteutuu arvioiden mukaan ensi vuoden alkupuoliskolla, ja hinta elää siihen asti Doordashin osakekurssin mukana. Lopullista kauppasummaa tai veropottia ei siis vielä tiedetä. Silloinkaan rahaa ei suoraan siirry kenenkään tilille, vaan Woltin osakkeita omistaneet saavat tilalle Doordashin osakkeita.

Tyypillisesti johdolle ja avainhenkilöille määrätään kaupassa rajoituksia siihen, miten nopeasti he edes saavat osakkeitaan alkaa myydä. Usein rajoitus on ainakin 6–12 kuukautta.

Todennäköisesti Miki Kuusi ja muut Woltin avainhenkilöt komeilevat isommin verolistoilla aikaisintaan vuonna 2023.

Kuusi ja kumppanit eivät ole lähdössä Woltista mihinkään, eivätkä he tai sijoittajat tehneet varsinaisesti vielä exitiä – ainakaan ennen kuin pääsevät myymään osakkeitaan. Kauppasumma maksetaan Doordashin osakkeina. Se tarkoittaa, että jatkossa yhtiöiden tulevaisuus on sidottu toisiinsa, ja ne ovat yhteisellä matkalla.

”Aaltoesin tausta-ajatus on aina ollut yritysten perustaminen, jotta Suomi menestyisi. Siinä on isompi tarkoitus kuin bileiden järjestäminen”, Kuusi sanoi muutama vuosi sitten haastattelussani.

Samaa tietä Kuusi jatkoi Slushin toimitusjohtajana ja nosti tapahtuman yli 25 000 osallistujan kansainväliseksi konferenssiksi ja ilmiöksi. Sama kunnianhimon taso oli alusta asti Woltin rakentamisessa.

"Slushin kulttuuri on vaikuttanut minuun vahvasti. Siihen liittyy se, että asennetta on, kokemusta ei juurikaan, mutta matkan varrella opetellaan asiat", Kuusi on aiemmin kertonut.

Kuusi pelaa startupien rakentamisen peliä strategisesti, ja Piilaakson kovalla tasolla. Kun puhutaan alustatalouden jättiläisistä, niitä vastaan ei voi käydä kotikutoisesti. Myös Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu kehui vuolaasti Woltin tiimiä ja yhtiön johdon kykyä toteuttaa strategiaansa tehokkaasti.

Matkan varrella moni Suomessa on suhtautunut Woltiin kyynisesti ja epäillen. Alustatalouteen ja siihen millainen lähettien asema kansainvälisesti koko alalla on, tulee tietysti suhtautua kriittisesti eettisenä kysymyksenä. Jos Woltia kuitenkin tarkastelee kasvuyrityksenä puhtaasti taloudellisesti, yhtiö on osoittanut poikkeuksellista kyvykkyyttä toteuttaa visionsa tehokkaasti.

Taustalla on asenne, jossa yrittäjien nuori sukupolvi imi oppinsa Piilaaksosta, suuntasi heti kansainväliseksi ja tavoitteli kunnianhimoisesti sellaista mitä Suomessa olisi ehkä perinteisesti pidetty mahdottomana.

Tuloksena on suomalaista yrityshistoriaa. Siinä Wolt liittyy Rovion ja Supercellin rinnalle ja näyttää mallia muille.

Eikä Miki Kuusi tehnyt sitä yksin, vaan mukana olivat Kuusen jälkeen Slushin toimitusjohtajana tehtävässä kyntensä näyttäneet Marianne Vikkula ja Riku Mäkelä.

Mäkelä on Woltin operatiivinen johtaja ja Vikkula on vastannut uusille markkinoille laajentumisesta. Slush on siis ollut sukupolvelleen yritysjohtajuuden korkeakoulu.

Yhdysvalloissa puhutaan Paypal-mafiana joukosta yrityksiä, jotka Paypalin perustajat ovat myöhemmin perustaneet. Virossa Skype loi pohjaa ekosysteemille niin, että maassa puhutaan yleisesti Skype-mafiasta.

Suomessa voitaisi ottaa käyttöön termi Slush-mafia. Sen riveistä nousee vielä varmasti lisää menestystarinoita, joiden perustajilla on sama asenne.