Jason Nikkinen on urheilunörtti, joka elää unelmaansa ja pyörii maailmantähtien kanssa, koska hänen työnsä on tehdä maailman suosituimmista urheilupeleistä tapauksia.

Hernesaaressa sijaitseva jääkiekkohalli on kylmä, eikä Jason Nikkinen ole täysin varma, miten pukukopin ovi avataan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on paikalla ennen muita.

Joka tiistai suomalaisista viihdetähdistä koostuva kaveriporukka kokoontuu Hernesaareen pipolätkän pariin. Nikkinen osallistuu, jos on Suomessa.