Lähes jokainen meistä joka ei ole tällä hetkellä vakituisessa, eksklusiivisessa parisuhteessa, on Tinderissä. Sitä käytetään ihmisten löytämiseen, ja yleensä haussa on joko hetkellinen hauskanpito ja loppujen lopuksi pidempi parisuhde. Mutta miten toimii bisneslogiikka palvelussa, jonka ideana on tehdä itsensä tarpeettomaksi?

Toimittajana Tuomas Peltomäki, vieraana Veera Luoma-aho.

