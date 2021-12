Piilaaksossa uskotaan, että menetetty raha tai tavara voidaan ansaita takaisin, mutta menetettyä hetkeä taas ei, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mårten Mickos.

Piilaaksolaiset jättävät uppoavan laivan ja muuttavat Texasiin, Floridaan ja Eurooppaan. Asumis- ja elinkustannukset ovat nousseet taivaisiin. Verotus kiristyy. Yhteiskunta ei kykene hoitamaan ongelmiaan saati peruspalveluitaan. Maanjäristykset ovat jatkuva riski ja syksyiset maastopalot huonoine ilmanlaatuineen yhä varmempi tosiasia.

Pandemian ansiosta enää ei tarvitse ilmestyä konttoriin, joten työntekijä voi vapaasti valita, missä asuu. Virallisesta poismuutosta ovat jo ilmoittaneet useat yritykset, kuten Oracle ja Hewlett-Packard Enterprise sekä joukko julkkiksia, heidän joukossaan Elon Musk.

Näistä merkeistä voisi vetää johtopäätöksen, että Piilaakson herruus on loppusuoralla. Aivovuoto on alkanut. Oli hauskaa niin kauan kuin se kesti.

Piilaakso ei kuitenkaan enää ole paikka vaan ainoastaan aate. Kun Piilaakson ajatusmaailma pesiytyy muualle, myös teknologian kehitys ja uusien globaalien yritysten kasvattaminen siirtyy pois Kalifornian auringosta. Piilaakson aika on ohi.

Vai onko?

” Joka luopuu unelmastaan menettää kykynsä tuottaa lisäarvoa.

Piilaakso on myös luovan tuhon tyyssija. Sen kulttuurissa istuu syvällä käsitys, että se, mikä tuhoutuu, avaa kasvumahdollisuuden jollekin uudelle ja vielä paremmalle. Kuplia syntyy ja puhkeaa, kriisejä tulee ja menee. Uudelleenrakennus on uljaampaa kuin se, mitä se korvaa. Taloudellisia, henkilömääräisiä ja luonnon resursseja on rajattomasti.

Vain yksi asia on rajallinen: aika.

Mitä nopeammin tuho tapahtuu, sitä nopeammin pääsemme rakentamaan uutta. Menetetty raha tai tavara voidaan ansaita takaisin, menetettyä hetkeä ei.

Pyhää on myös unelmointi. Kaikesta voi luopua, vaan ei unelmista. Joka niin tekee, menettää kykynsä tuottaa lisäarvoa.

Näissä vakaumuksissa piilevät Piilaakson voima ja vahvuus. Maanjäristys saattaa tuhota rakennukset ja tiet. Maastopalo voi polttaa kodit ja poismuutto taas viedä taloudellisen pohjan. Mutta missään muualla ei ole sellaista toipumisen ripeyttä kuin Piilaaksossa. Missään muualla ei toivoteta unelmia ja niiden kantajia yhtä tervetulleiksi.

” Poismuuttaja on usein jo saavuttanut sen, mitä hän tuli Piilaaksosta hakemaan.

Piilaakson talousalueella asuu laskentatavasta riippuen noin 5–7 miljoonaa ihmistä. Jos kymmenet tuhannet muuttavat pois, sitä ei edes huomaa. Jos sadat tuhannet muuttavat pois, jää jäljelle paljon vapaita koteja ja konttoreita. Maailmalla on satoja miljoonia ihmisiä, joilla on Piilaaksoon kohdistuva unelma. Jos Piilaaksoon jää aukko, se täyttyy nopeasti.

Monesti ajatellaan, että Piilaaksosta muutetaan pois kalliiden asumiskustannusten vuoksi. Onkin totta, että poismuuttojen syynä on usein rahan säästyminen. Toisaalta pääsyy muuttoon voi olla, että muuttajalla on varaa lähteä.

Sellainen ihminen voi muuttaa pois, joka on jo rakentanut uran tai liiketoiminnan tai saavuttanut korkean tietotaidon tason. Poismuuttaja on usein jo saavuttanut sen, mitä hän tuli Piilaaksosta hakemaan. On siis luonnollista, että hän väistyy ja tilalle tulee uusia nälkäisiä.

On mahdollista, että tämän hetken valtavat muutokset teknologiayritysten maantieteellisissä sijainneissa eivät olekaan merkki Piilaakson häviöstä vaan sen vahvistumisesta.

Jos maailmalle lähivuosina nousee kymmeniä pikku piilaaksoja, mikä olisi niille luontainen paikka kohdata?

Mikä alue voisi nousta piilaaksojen ajatusten, tuotteiden ja rahoituksen globaaliksi kauppapaikaksi? Mikä olisi piilaaksojen piilaakso?

San Franciscon alue, tietenkin. Se on unelmien, suvaitsevaisuuden, huippusuoritusten ja vaihdannan paikka.