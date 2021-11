Suomalainen pelistudio Mainframe Industries on saanut 17,3 miljoonan euron rahoituksen juuri Slush-kasvuyritystapahtuman alla. Sijoittajana on yksi maailman legendaarisimmista pääomasijoittajista, amerikkalainen Andreessen Horowitz.

Myös lyhenteellä a16z tunnettu pääomasijoitusyhtiö on ollut mukana monissa Yhdysvaltojen suurimmissa kasvutarinoissa ja listautumisissa, kuten Slackissa, Lyftissä, Instagramissa, Facebookissa ja Skypessä. Se hallinnoi miljardien dollarien pääomia useissa rahastoissaan.

Mainframe kehittää vasta ensimmäistä peliään, täysin pilviteknologiaan perustuvaa massiivimoninpeliä, jota voi pelata tietokoneella, pelikonsoleilla tai kännyköillä.

Andreessen Horowitzin osakas Jonathan Lai liittyy samalla Mainframen hallituksen jäseneksi.

Slush-kasvuyritystapahtuman alla myös lukuisat muut suomalaiset startup-yritykset ovat kertoneet tuoreesta rahoituksestaan. Katso lista kymmenestä miljoonarahoituksia keränneestä yrityksestä jutun lopussa.

Mainframen kiinnostavuus sijoittajien silmissä perustuu erityisesti kahteen asiaan: kokeneisiin ja nimekkäisiin perustajiin, joiden kykyihin toteuttaa visionsa sijoittajat uskovat sekä kuumaan teknologiatrendiin eli pelien striimaamiseen pilvestä.

Pilvipelaaminen voi olla alan seuraava teknologinen vallankumous. Viihdeteollisuuden alat ovat siirtyneet internetin pilvipalveluihin yksi kerrallaan. Spotify mullisti musiikin kuuntelun ja Netflix television. Seuraavaksi ovat vuorossa pelit.

Se mahdollistaa yhden ja saman pelin käytön mobiilissa ja pöytäkoneilla. Samalla raskas tietojenkäsittely siirtyy tietokoneesta tai konsolista internetin suuriin palvelinkeskuksiin. Sieltä peli voidaan striimata pelaajalle periaatteessa mihin tahansa laitteeseen. Tällöin pelaajan laitteen teknisellä kapasiteetilla ei ole suurta merkitystä.

Mainframe Industries aikoo olla ensimmäisten joukossa tuomassa markkinoille pelejä, jotka on suunniteltu juuri pilvipelaamista varten.

Elektroniikka-alaa vaivannut komponenttipula itse asiassa vauhdittaa tätä kehityskulkua. Kun pelikonsoleita tai pelikäyttöön tarkoitettuja näytönohjaimia ei ole saatavilla ja niiden hinnat ovat nousseet, se tekee pelaamisen pilvipalveluista entistä houkuttelevammaksi.

”Moni pelaaja on alkanut näytönohjainpulan vuoksi muuttaa käytöstään ja siirtynyt pelaamaan pilvipalveluissa. Se on myös hienoa, että saman pelikokemuksen voi saada ostamatta jatkuvasti uusia laitteita”, Mainframe Industriesin toimitusjohtaja Thor Gunnarsson sanoo.

Thor Gunnarsson ja Play Venturesin Anton Backman keskustelevat pilvipelaamisen trendin noususta keskiviikkona 1. joulukuuta Slushissa.

Mainframen taustalla on useita suomalaisia pelialan konkareita, muun muassa Remedyn entinen taiteellinen johtaja Saku Lehtinen sekä Sulakkeella ja Next Gamesilla uraa aiemmin tehnyt Sulka Haro. Yhtiön toimitusjohtajana toimii islantilainen Thor Gunnarsson, jolla on pitkä kokemus massiivimoninpeli Eve Onlinen tekemisessä. Suomalaiset tuovat siis pöytään osaamista mobiilipeleistä, islantilaiset ovat olleet kehittämässä yhtä maailman suosituimmista massiivimoninpeleistä.

Yhtiö perustettiin jo alun perin niin, että sillä on toimistot molemmissa maissa.

Nyt 60 työntekijän studioksi kasvanut Mainframe on perustanut uuden toimiston myös Pariisiin. Siellä useilla yhtiön uusilla työntekijöillä on tausta pelijätti Blizzardilla hittipeli World of Warcraftin markkinoinnin ja yhteisön rakentamisen parissa.

Pelin varsinaista julkaisuaikataulua ei ole vielä kerrottu, mutta kehitys lähestyy pian kohtaa, jossa Mainframe julkaisee pelin kehitysversion avoimesti testattavaksi. Sen myötä yhtiö on palkkaamassa tulevan vuoden aikana jopa parikymmentä uutta työntekijää.

Mainframe Industries julkaisi tulevasta pelistään ensimmäisiä ruutukaappauksia, jotka kertovat sen tyylistä.

Pelin kaupallisesta menestyksestä ei kuitenkaan ole vielä takeita.

”Tässä pelissä tulee olemaan valtava määrä pelaajia keskenään vuorovaikutuksessa. Haluamme luoda hyvin sosiaalisen ja yhteisöllisen pelin”, pelisuunnittelua vetävä Sulka Haro kertoo.

Hänen mukaansa pelin on tarkoitus yhdistää konsolipelien syvä pelikokemus ja komea visuaalisuus kännykkäpelien helposti lähestyttävään sosiaaliseen kokemukseen, jossa peliä voi pelata halutessaan myös muutamien minuuttien sessioissa.

”Se on hyvin erilaista kuin perinteisissä massiivimoninpeleissä, joissa vietetään muutama tuntikin kerralla iltaisin”, Haro sanoo.

Mainframe Industries Mitä: Pilvipalveluihin ja pelien striimaamiseen teknolgisesti perustuvan uuden massiivimoninpelin kehitys eri laitteille.

Liikevaihto 2020: 0,00 milj. euroa

Liiketulos 2020: -0,98 milj. euroa

Henkilöstö: 60

Perustettu: 2019

Kotipaikka: Helsinki

Omistajat: 13 perustajaosakasta, mm. Thor Gunnarsson, Sulka Haro, Saku Lehtinen, Andreessen Horowitz, Riot ­Games, Maki Ventures Oy, Play Ventures Oy, Crowberry Capital GP ehf (Islanti) ja Sisu Game Ventures Oy

Yhdessä Business Finlandin myöntämän kolmen miljoonan euron lainarahoituksen kanssa Mainframen tuore rahoitus yltää runsaaseen 20 miljoonaan euroon.

Rahoituskierroksen muiden sijoittajien joukossa on pelialan konkareita, kuten pelien striimauspalvelu Twitchin perustaja Kevin Lin, tänä vuonna pörssilistautuneen Huuuge Gamesin toimitusjohtaja, suomalainen Anton Gauffin. Mukana ovat myös virolaisen maksupalveluyhtiö Wisen perustaja Taavet Hinrikus sekä Viron tunnetuimpiin sarjayrittäjiin ja Skypen perustajiin kuuluva Sten Tamkivi. Mukana olivat myös yhtiön kaikki vanhat sijoittajat, kuten suomalaiset sijoitusyhtiöt Maki.vc, Play Ventures ja Sisu Game Ventures.

Andreessen Horowitz sijoitti Mainframeen ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2020, kun yhtiö oli vasta alle vuoden ikäinen ja keräsi 7,6 miljoonan euron rahoituskierroksen.