Slush on yhä ”maailman paras tapahtuma” ja sen toteutuminen poikkeusoloissa oli tiimiltä onnistuminen

Teksti: Elina Lappalainen

Kuvittele, että olet parikymppinen toimitusjohtaja ja vastuussa tuhansien ihmisten kansainvälisestä konferenssista, jolla on miljoonien eurojen budjetti. Paineisempaa paikkaa koronavuoden jatkuvassa epävarmuudessa on vaikea keksiä.

Etenkin vaikeaan tilanteeseen nähden kasvuyritystapahtuma Slush oli suuri onnistuminen ja menestys. Se, että tapahtuma ylipäätään päätettiin järjestää, oli rohkeaa.

”Palaute jota olen kuullut monelta kansainväliseltä vieraalta, on kiitollisuus. Ihmiset ovat niin iloisia siitä, että pääsevät kohtaamaan ja että tämä järjestettiin”, kommentoi eräs Slushissa joka vuosi ollut alan vaikuttaja jälkikäteen.

”Kiitos Slushin tiimille, kun saatte aikaan maailman parhaan tapahtuman vuosi toisensa jälkeen”, eräs kansainvälinen osallistuja twiittasi.

Vuonna 2019 isoksi paisunut Slush herätti kritiikkiä ja kysymyksiä siitä, miten tapahtuman kannattaisi uusiutua säilyttääkseen merkityksensä. Välivuosi ja pandemia saivat toisiin ajatuksiin. Sitä kaipaa, mitä ei saa. Kasvokkain tapaamisen merkitys nousi uuteen arvoon. Spontaanit kohtaamiset Slushin käytävillä olivat täynnä jälleen näkemisen iloa. Ja moni tapasi nyt aiemmin vain Teamsista-tuttuja kasvoja ensimmäistä kertaa.

Tietysti voi vielä jälkikäteen osoittautua, että tapahtuma oli koronalinko. Mutta virallisten järjestelyiden puolesta tapahtuma oli tuotettu niin terveysturvallisesti, kuin mahdollista.

Onnistumiset

1. Tärkeintä on, että ydin toimii. Siis sijoittajien ja yrittäjien kohtaamisen mahdollistaminen. ”Firmalle joka etsii rahoitusta, tapahtuma oli lähes teollisen tehokas. Sain todella paljon tapaamisia puristettua pieneen aikaan ja niitä on hyvä jatkaa tästä online”, eräs startup-yrittäjä kehui.

2. Pienempi oli parempi. Se että Messukeskuksen käytävillä pyöri 25 000 ihmisen sijaan noin 8 800 kävijää, teki kokemuksesta väljemmän ja rauhallisemman. Ei puolen tunnin jonoa lounaalle, tai tungeksimista käytävillä.

3. Slushin tuotanto on takuuvarmaa suorittamista, kansainvälistä ammattitasoa. Siihen on Slushissa joka vuonna olleena jo tottunut, mutta ensikertalaisiin Slush tekee vaikutuksen. Slushin valot ja se miten tuotantotiimi rakentaa Messukeskukseen omaleimaisen ja designiltaan joka vuosi erilaisen mielikuvitusmaailman, on huippuluokkaa. Se, että siihen pystyttiin myös tänä vuonna poikkeusoloissa, ansaitsee kehut.

4. Slushin vihertymisestä ja siitä miten kestävyyspuhe läpäisee nyt koko startup-kentän, voi toki olla myös skeptinen. Mutta takavuosiin verrattuna Slushin teema siitä, miten startup-yrittäminen voi perustella olemassaolonsa oikeutuksen keskittymällä merkityksellisiin asioihin, tuntuu raikkaalta. Slushissa oli nyt aiempaa enemmän esillä ilmastoteknologian startupeja, ja moni sijoittaja kertoi olevansa kiinnostunut nimenomaan impact-yrityksistä, eli vaikuttavuudesta ja ilmastostartupeista.

Ongelmat

1. Suurin ongelma Slush-kävijän kannalta olivat jälleen tapaamispiste ja tapaamisten sopimiseen tarkoitettu matchmaking-alusta. Tapaamispiste oli sijoitettu liian ahtaalle käytävälle, ja tungoksessa toisiaan etsivät ihmiset muodostivat pullonkaulan. Härdellin keskellä moni kertoi missanneensa tapaamisia, kun henkilöä ei löytynyt.

Tapaamisten sopimisen sovellus puolestaan on aina ollut Slushin murheenkryyni, mutta nyt se otti jopa askeleen taaksepäin edellisvuosista. Ongelma on vakava, sillä se vaarantaa juuri Slushin ytimen eli tapaamisten järjestymisen.

2. Kun Slushin virallinen lavaohjelma päättyi, Messukeskuksessa alkoivat loppubileet. Saman tien jengi heitti maskit pois ja säntäsi glitter-pisteelle. Se ilo oli liikuttavaakin. Vapautunutta, toiveikasta Slush-väkeä tanssimassa ja karaokea laulamassa. Väkisin silti pohti, että tästäkö se Suomen omikronepidemia alkaa.

Vaikka tapahtumassa vaadittiin koronapassi ja maskin käyttämistä, Slushin yössä turvallisuustoimet kadottivat merkityksensä. Osa porukasta tanssi pöydillä karaokestartup Singan bileissä Rymy Eetussa. Ilta on vapaa-aikaa, ja jokainen toimii omalla vastuullaan. Sille on Slushin järjestäjien vaikea tehdä mitään.

3. Puhujien peruuntumiset olivat lavaohjelmaa odottaneille toki pettymys. Moni kansainvälinen vieras päätti perua viime hetkellä, ja Slushin tiimi teki parhaansa löytääkseen paikkaajia.

Kriisiajan Slush ei saanut lavalle ehkä niitä maailman kovimpia nimiä, mutta harvalle kuitenkaan lavaohjelma on se syy paikalle tulemiseen.

Kokoaan suurempi Slush onnistui pienempänäkin, holtittomuus pandemian suhteen näkyi iltaisin

Teksti: Juha-Pekka Raeste

Digitaalinen murros alkoi toden teolla näkyä 2000-luvun alussa. Se synnytti joukon erilaisia seitsemän miljardin arvoisia woltteja ja kaiken toiminnan digitalisoitumisen.

Murros oli raju. Sijoittajat ja yrittäjät yhdistävä teknologiatapahtuma Slush oli yksi tämän murroksen ilmentyvä ja kiinnostava aitiopaikka muutoksen tekijöiden maailmaan.

Nyt sama muodonmuutos on nähtävissä ennen kaikkea ilmastokriisissä ja globaaleissa pyrkimyksissä siirtyä kohti vähähiilistä maailmaan ja kestävää kehitystä.

Samanlainen mullistus tullaan näkemään monessa mussakin ihmiskunnan kannalta keskeisessä asiassa: koulutuksessa, ruuantuotannossa, siinä miten pidämme huolta fyysisestä ja henkisestä terveydestämme ja siinä kuinka yhteiskuntaan saadaan palautettua luottamus eri ryhmien välille.

Monet ongelmista vaativat kokonaisten ekosysteemien, lainsäädännön ja rakenteiden muuttumista ja aimo annoksen uteliaita, rohkeita ihmisiä, joilla on kyky muuttaa ideat puheeksi ja puheet teoiksi.

Slushissa on koko joukko näitä ihmisiä ja erilaisia sijoittajia, jotka ovat mukana lukuisista eri syistä.

Moni on paikalla silkasta ahneudesta. Talouden muodonmuutoksissa varhaisessa vaiheessa sijoitetut varat voivat kymmen-, tuhat- tai miljoonakertaistua.

Toiset tietävät, että rakenteiden muuttuessa vanhankin rahan on pakko olla mukana muuttumassa ja muuttamassa maailmaa.

On myös paljon sellaista pääomaa, joka haluaa aidosti tehdä eettisesti hyvää ja samalla nauttia muutoksen hedelmistä niin, että samalla työstä on iloa tulevillekin sukupolville.

Maailman ongelmat ovat niin suuria, että tämän hengen ja liekin ylläpito on tärkeää.

Siksi Slush on hieno tapahtuma, kokoansa suurempi.

Eräs menestynyt ranskalainen sijoittaja kertoi tulevansa Suomeen ja Slushiin, koska täällä ilmapiiri on avoin. Hän ihasteli, miten täällä uskotaan toivoon ja muutoksen voimaan, toisin kuin Pariisissa, jossa asiantuntija toisensa jälkeen kertoo, miksi muutos ei tule onnistumaan.

Se lämmitti.

Slushin pienentäminen alle puoleen edelliskerrasta osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Jo pandemian takia.

Slushin sydän ja moottori on tapaamispaikka, jossa sijoittajat ja yrittäjät tapaavat toisiaan ja erilaisia liikeideat ja kasvuyritysten tarinat joutuvat testiin. Sinänsä vaivalla rakennettu ohjelma ja yleisöä paikalle houkutelleet huippunimet ovat lopulta vain oheisviihdettä, messu- ja festariviihdykettä.

Tänä vuonna Slush oli päässyt monista helmasynneistään. Pimeässä Messukeskuksessa ei ollut enää yskittäviä savukoneita. Visuaalinen ilme oli rakennettu yhä valoilla Slushin teknohenkiseksi, mutta erilaiset orgaaniset vihertävät piirteet tulivat esiin.

Slush on kuin mikä tahansa messutapahtuma, mutta paremmin järjestetty.

Tänä vuonna ilahdutti myös esimerkiksi se, kuinka hyvää Slushin kahvi oli, kuinka sponsoroituja smoothieita, vegaanisia ”tonnikalaleipiä” tuli esiin sieltä täältä ja kuinka kaupallisten messuosastojen erilaisia tarjoiluja oli esillä kenen tahansa otettavaksi.

Risuja on kaksi:

1. Pandemiaturvallisuus: Slushiin tultiin koronapassien kanssa ja päätapahtumassa oltiin maskit päällä, mutta Slush-väki hylkäsi maskinsa heti illan tullen juhlinnan alkaessa. Vaikka eri puolilta maailmaa yhteen kokoontuva väki oli rokotettua, oli iltamenoissa uuden omikronvariantin takia koronalingon vaara.

Nuorehkon yhteisön kokoontuessa pitkästä aikaa yhteen sellainen oli inhimillistä, mutta tyhmää.

2. Puheiden ja tekojen ero: Slushin keskeisiä teemoja olivat kestävän kehityksen ohella yhdenvertaisuus, diversiteetti ja inkluusio.

Työpaikoillakin vannotaan jo diversiteetin eli monimuotoisuuden ja ihmisten taustojen tuoman rikkauden nimeen. Inkluusiossa on taas kyse osallisuudesta ja siitä, että kukaan ei jää ulkopuoliseksi.

Slush-kävijöistä valtaosa on miehiä, ja sen huomaa.

Yhdenvertaisuudessa ja inkluusiossakin on opettelemista.

Yhtäältä painetta tuo Yhdysvalloissa vahvana elävä A-listan julkkisten palvomiskulttuuri, jossa nimivieraille ja tärkeille ihmisille pyritään järjestämään mahdollisimman eksklusiivisia tapahtumia vain valitun joukon keskuudessa.

Kulttuurimurrokseen ei riitä se, että ”söpöt” setämiehet pukevat hupparit päälle messujen ajaksi ennen kuin he poistuvat keskenään vip-tiloihinsa ja viritettyihin juhliinsa sirkeimpien kasvuyrittäjien kanssa.

Mutta tässäkin luontevan tasapainon etsimisessä kannattaa olla kärsivällinen.

Yksi keskeinen suomalainen teknologiasijoittaja kertoi keskiviikkona vähän naureskellen, kuinka yksi Slushista hänen sijoitusrahastoonsa töihin tullut työntekijä on pikku hiljaa ja väsymättä ”kairannut” hänen yhtiötään määrätietoisesti kohti diversiteettiä ja inkluusiota, pääomasijoittajan omista vanhoillisista näkemyksistä ja vastustuksesta huolimatta.

Ja näin jälkikäteen se on tuntunut erittäin hyvältä, sijoittaja sanoi.

Uusi sukupolvi on parempi kuin vanha. Tai niin meidän on toivottava.