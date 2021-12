Pariisin ilmastosopimus näkyy konkreettisesti startup-kentällä. Vuoden 2016 jälkeen ilmastoteknologian startupeihin virranneen rahan määrä on peräti viisinkertaistunut.

Tuoreen Dealroomin ja London Partnersin tekemän selvityksen mukaan lokakuuhun mennessä alan yrityksiin oli tänä vuonna sijoitettu jo 32 miljardia dollaria, eli runsaat 28 miljardia euroa. Eurooppa on ilmastoteknologian sijoituksissa nopeimmin kasvava alue.

Ilmastoteknologia oli merkittävässä roolissa myös viime viikolla järjestetyssä Slush-kasvuyritystapahtumassa, ja yrityskeskittymä houkutteli paikalle useita kansainvälisiä pääomasijoittajia.

Yksi kovimmista sijoittajanimistä paikalla oli Applen perustajan Steve Jobsin perikunnan varoja sijoittavan Emerson Collectiven sijoitusjohtaja Kojo Ako-Asare, joka vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa. Hänet sai paikalle nimenomaan yhteen kerääntynyt kiinnostava joukko eurooppalaisia ilmastoteknologian yrityksiä.

”Erityisesti Pohjois-Euroopassa on runsaasti kiinnostavia kasvuyrityksiä. Euroopan vahva keskittyminen ilmastoteknologiaan ajoi paikalle katsomaan. Euroopan sääntely-ympäristö ja EU:n panostukset ovat luoneet suotuisan ympäristön ratkaisuille, jotka pyrkivät terveempään planeettaan. Se on rohkaisevaa yrityksille ja vetää puoleensa innovaatioita”, Ako-Asare sanoo.

Emerson Collective on ilmaston lisäksi keskittynyt koulutuksen, maahanmuuton, terveyden ja journalismin kaltaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Se käyttää työkaluinaan pääomasijoituksia mutta myös hyväntekeväisyyttä. Yhdysvaltojen Kaliforniassa toimivan yhtiön perustaja on Laurene Powell Jobs.

Toistaiseksi Emerson Collectivella on Ako-Asaren mukaan Euroopassa vasta yksi sijoituskohde, islantilainen kiertotalousyritys.

Ako-Asare kertoo näkevänsä mahdollisuuksia erityisesti liikkumisen sovelluksissa eri muodoissaan. Pitkällä aikavälillä autojen sähköistyminen tekee niistä edullisempia, mikä luo uusia mahdollisuuksia sähköautoja käyttäville palveluille. Myös sähköpyöriin liittyen markkinoille on tullut joustavia palveluita, kuten kuukausimaksullisia pyöräpalveluita.

”Yksi kiinnostava alue ovat sähkölentokoneet, jotka kykenevät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan ilman kiitorataa”, Ako-Asare mainitsee.

Tällainen yhtiö on esimerkiksi saksalainen Lilium, jonka perustaja oli yksi Slushin puhujista.

”Uskon, että ihmisistä jotka ovat itse olleet yrittäjiä, tulee parempia sijoittajina kuin perinteisistä pääomasijoittajista jotka eivät ole koskaan työskennelleet startupissa. Meillä on oma nahka pelissä, sijoitamme omaa pääomaamme”, Wisen perustajana tunnettu Taavet Hinrikus sanoo.

Maksupalveluyhtiö Wisen perustaja Taavet Hinrikus on yksi Euroopan aktiivisimmista alkuvaiheen yritysten yksityissijoittajista. Hän on tehnyt 13 vuoden aikana yli sata startup-sijoitusta. Ennen Wisen perustamista Hinrikus oli yksi Skypen ensimmäisistä työntekijöistä.

Aiemmin Transfer Wisena tunnettu Wise listautui heinäkuussa Lontoon pörssiin lähes 10 miljardin euron markkina-arvolla. Lokakuussa Hinrikus myi pienen siivun osakkeistaan. Tämän pääoman hän aikoo nyt käyttää startup-sijoituksiin.

”Minulta meni kymmenen vuotta yhden ikonisen yrityksen rakentamiseen. Seuraavat kymmenen vuotta aion käyttää auttaakseni rakentamaan niitä sata lisää. Euroopassa on suuri tarve yrittäjämäisille ihmisille ja ratkaisuille, joilla voimme auttaa korjaamaan ongelmia joita meillä on. Ilmasto on yksi niistä”, Hinrikus sanoo.

Tulevan vuoden startup-trendeistä joita Hinrikus kertoo pitävänsä erityisen kiinnostavina sijoittajana, hän mainitsee erityisesti energiamurroksen.

”Kaikki ilmastoteknologian alueella olevat yritykset ovat nyt kiinnostavia, ja uskon että siinä on paljon innovaatioita myös Suomessa”, Hinrikus sanoo.

Hinrikus rakentaa nyt uutta vaihetta urallaan startup-sijoittajana yhdessä toisen Viron pitkäaikaisen startup-vaikuttajan Sten Tamkiven kanssa. Kaksikko perusti yhteisen sijoitusyhtiön, jossa he sijoittavat omaa pääomaansa. Heidän tuorein sijoituksensa Suomeen oli peliyhtiö Mainframe, joka kertoi 17 miljoonan euron pääomasijoituksesta viime viikolla.

”Kun jätin tänä vuonna operatiivisen roolin Wisella, minulla on ollut nyt enemmän aikaa ja pääomaa auttaa muita yrittäjiä”, Hinrikus sanoo.

Kyse ei ole perinteisestä pääomasijoitusrahastosta, jolla olisi kiire saada sijoituksille tuottoa ja irtautua kohdeyrityksistä tietyn ajan kuluttua. Pitkä aikajänne mahdollistaa Hinrikuksen mukaan sijoitukset myös tiedepohjaisiin teknologiayrityksiin, joissa vauhtiin pääseminen voi olla hitaampaa.