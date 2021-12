HS Vision livelähetys Slushin päälavalta näyttää keskiviikkona muun muassa Woltin ostaneen Doordashin toimitusjohtajan Tony Xu ja Woltin toimitusjohtajan Miki Kuusen keskustelun.

Maailman suurin riskipääoman kokoontuminen käynnistyy keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa.

Kasvuyritystapahtuma Slushiin odotetaan 8 800 osallistujaa, joista sijoittajia on tulossa noin 1 700 ja kasvuyrittäjiä ja startupeissa työskenteleviä on peräti 3 200. Toisin sanoen tänä vuonna vierustoveri Slushissa on todennäköisesti yrittäjä tai rahoittaja, koska muuta väkeä on paljon vähemmän.

”Olemme laskeneet, että paikalle tulevat sijoittajat hallinnoivat yhteensä yli 300 miljardin dollarin edestä varoja. Se tekee Slushista maailman suurimman riskipääoman kokoontumisen”, Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen sanoo.

Lue lisää: Miika Huttunen nousi Slushin toimitus­johtajaksi juuri ennen pandemiaa, ja sai oppi­tunnin kriisi­johtamisesta

Koronapandemian aikana sijoittajat ja startup-yrittäjät ovat tavanneet lähinnä videopuheluiden kautta. Se ei ole estänyt kansainvälisiä pääomasijoittajia sijoittamaan Suomeen, mutta kasvokkain kohtaamista Slushissa on odotettu.

HS Visio striimaa kahden päivän ajan suorana Slushin päälavan eli Founder Stagen puheita. Livelähetys alkaa keskiviikkona kello 10 tapahtuman avajaisista ja päättyy kello 18.

Ensimmäinen puhuja kello 10.13 on Tony Fadell, suunnittelija monen Applen tuotteen takana. Hänen tiiminsä kehitti muun muassa Applen musiikkisoittimen iPodin, ja osallistui ensimmäisten iPhone-puhelinsukupolvien kehitykseen. Nyt Fadell johtaa sijoitus- ja konsulttiyhtiö Future Shapea, joka on keskittynyt tiedepohjaisten teknologiayritysten valmentamiseen.

Suomalaisittain kiinnostavin keskustelu käydään kello 11.09, kun lavalla ovat Woltin ostaneen Doordashin toimitusjohtaja Tony Xu, Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi ja Woltin uusista markkinoista vastaava johtaja Marianne Virkkula. He jakavat oppejaan nopeasta laajentumisesta ja siitä, miten pandemia-aika on vaikuttanut kuljetusyritysten liiketoimintaan.

Kello 14.40 siirrytään puolestaan hetkeksi Amphiteater-lavan ohjelmaan, kun Slushissa esiintyy deittisovellus Tinderin tuore toimitusjohtaja Renate Nyborg.

Lue lisää: ”Kultaiset penikset” jäävät Tinderiin ikuisesti. Näin deittisovellus koukuttaa käyttäjänsä kuin Game of Thronesin juoni.

Päivän ohjelma

Lava: Founder Stage

10.00–10.00 Avajaisohjelmaa

10.13–10.38 Tony Fadell (Future Shape, Nest) & Harry Stebbings (20vc): Building iconic products

10.41–11.06 April Koh (Spring Health) & Pär-Jörgen Pärsön (Northzone): Personal mental health at scale – Founding story of Spring Health

11.09–11.34 Miki Kuusi (Wolt) & Tony Xu (DoorDash) & Marianne Vikkula (Wolt): Meeting the demand for on demand

11.36–12.06 Andrey Khusid (Miro) & Sophia Bendz (Cherry Ventures) & Robert Lacher (Visionaries Club) & Taavet Hinrikus (Certific and Wise): Europe’s Angel Mafia

12.09–12.34 Hemant Taneja (General Catalyst) & Marietje Schaake (Stanford University Cyber Policy Center): Responsible innovation: From ideal to reality

12.37–13.02 Christina Cacioppo (Vanta) & Andrew Reed (Sequoai): Zero to one: From idea to product

13.05–13.35 Benedict Evans: Three paths to the future

13.38–14.03 Peter Carlsson (Northvolt) & Tove Larsson (Norrsken VC): Northvolts multi-billion dollar assault on oil

14.06–14.31 Avinash Rugoobur (Arrival) & Ivan Levingston (Bloomberg News): Beyond HQ

14.34–14.59 Jessica Ennis-Hill (Jennis) & Ruan Nece (Next Play Capital): What athletes and founders can learn from each other

15.02–15.27 Guillaume Pouzas (Checkout.com) & Tom Stafford (DST Global Investments): How to capitalize your capital and the people behind it

15.30–16.00 Jessica Schultz (Northzone) & Hanno Renner (Personio) & Michael Stothard (Sifted): First time founders swapping notes

16.03–16.33 Gustav Söderström (Spotify) & Amy Lewin (Sifted): Spotify´s product story – continued

16.36–17.01 Linnéa Kornehed (Einride) & Ted Persson (EQT Ventures): Storytelling in deeptech

17.03–17.33 Yanni Pipilis (Softbank Vision Fund) & Mika Salmi (Lakestar) & Eerika Savolainen (Slush): 20 years of notes on European vc

17.35–17.58 Seth Bannon (Fifty Years) & Ela Madej (Fifty Years): Mr. and Mrs. Fifty Years: Sneak peek into the life of Ela and Seth

Lava: Amphitheater

14.40–15.05 Renate Nyborg (Tinder9 & Eileen Burbidge (Passion Capital): Don’t get canceled – Matching your product with the next generation