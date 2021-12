Torstaina esiintyvät muun muassa pörssiin listautuneen Spinnovan kaupallinen johtaja Lotta Kopra sekä sähkölentoalusyhtiö Liliumin perustaja Patrick Nathen.

HS Visio striimaa myös torstaina suorana Slushin päälavan eli Founder Stagen puheita. Livelähetys alkaa kello 10 ja päättyy kello 18.

Aamun ensimmäisessä keskustelussa on mukana suomalaisen yritysohjelmistokehittäjä Aivenin toimitusjohtaja Oskari Saarenmaa. Aiven keräsi lokakuussa lisää kasvupääomaa ja samalla pääomasijoittajat arvioivat sen markkina-arvoksi jo 1,8 miljardia euroa. Näin Aivenista tuli virallisesti Suomen ensimmäinen yritysohjelmistoalan yksisarvinen, eli miljardin arvoinen teknologiayhtiö.

Kun edellisen kerran Slushissa oli vuonna 2019 noin 25 000 osallistujaa, nyt loppuunmyydyn tapahtuman osallistujamäärä rajattiin 8 800 ihmiseen. Osallistujista sijoittajia on noin 1 700 ja kasvuyrittäjiä ja startupeissa työskenteleviä on peräti 3 200. Toisin sanoen tänä vuonna vierustoveri Slushissa on todennäköisesti yrittäjä tai rahoittaja, koska muuta väkeä on paljon vähemmän.

”Olemme laskeneet, että paikalle tulevat sijoittajat hallinnoivat yhteensä yli 300 miljardin dollarin edestä varoja. Se tekee Slushista maailman suurimman riskipääoman kokoontumisen”, Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen sanoo.

Osallistujilta vaaditaan koronapassia sekä maskin käyttämistä. Lisäksi kaikille jaettiin jo lippuja noudettaessa kotona käytettäväksi pikatestejä.

Päivän lavaohjelmassa kiinnostava nimi on esimerkiksi saksalaisen sähkölentokoneyhtiö Lililumin perustaja Patrick Nathen. Lilium kehittää sähköllä toimivaa lentoalusta, joka voi kuljettaa kerrallaan kuusi matkustajaa ja pilotin.

Kello 16.16 esiintyy puolestaan Metan, eli entisen Facebookin Ime Archibong. Hän on vastuussa yhtiön uusien tuotteiden kokeilemisesta. Hän vetää yhtiön sisällä yrittäjämäistä yksikköä, jossa testataan Metan uusia avauksia, eli muuta kuin yhtiön nykyisiä päätuotteita.

Livelähetys päättyy Slushin lavalla yritysten pitchauskilpailun finalistien esityksiin kello 16.40 ja voittajan julistamiseen kello 17.55. Kasvuyritystapahtuman varrella sata valittua startupia ovat kertoneet yrityksestään sijoittajaraadille, ja parhaat ovat edenneet finaaliin.

Päivän ohjelma

Lava: Founder Stage

10.03–10.28 Oskari Saarenmaa (Aiven) & Kristina Walcker-Mayer (Nuri) & Hendrik Brandis (Earlybird): Product first: How to achieve product-led growth

10.31–10.59 Lak Anath (Next47) & David Nothacker (Sennder) & Amy Lewin (Sifted): Back on track: How to cope with failure

11.02–11.27 Sonali De Rycker (Accel) & Sujata Bhata (Monzo): Smoothly, steadily, efficiently – how to coo?

11.30–11.47 Patrick Nathen (Lilium): Learning to fly – The founding story of Lilium

11.50–12.15 Lila Ibrahim (DeepMind) & Greg Williams (Wired): Pioneering culture of responsibility

12.18–12.15 Michael Acton Smith (Calm) & Nicole Quinn (Lightspeed Venture Partners): World´s happiest app – The founding story of notion

12.43–13.06 Olivia Nottebohm (Notion), Anisah Osman Britton (Sifted): Word-of-mouth: Organic growth story of Notion

13.08–13.33 Nazim Salur (Getir) & Luciana Lixandru (Sequoia): Delivering hypergrowrh – The founding story of Getir

13.36–14.01 Bobby Healy (Manna) & Nicola McClafferty (Molten Ventures): It’s raining (ra)men – delivery by drone

14.04–14.29 Markus Villing (Bolt) & Miki Kuusi (Wolt), Emma Lehikoinen (Swappie): Winning in fringe markets – Fireside with Wolt and Bolt

14.32–14.57 Kristina Walcker-Mayer (Nuri) & Maria Hedengren (Readly): Running what you didn’t want

15.00–14.17 Lotta Kopra (Spinnova): Here to disrupt: Spinnova and sustainable partnerships

15.20–15.45 Neil Rimer (Index Venture) & Eleanor Warnock (Sifted): Unpacking the secrets of a successful founder

15.48–16.13 Piort Pisarz (Uncapped) & Eleanor Warnock (Sifted): Uncapped Potential: Revenue-based funding

16.16–16.41 Ime Archibong (Meta) & Larry Madowo (CNN): Product experimentation with meta´s (Facebook’s) Ime archibong

16.41–17.17 Slush 100 finals

17.20–17.50 Johnny Boufarhat (Hpin) & Sonali De Rycker (Accel): Hopin’s record-breaking hypergrowth

17.50–17.55 Slush 100 winner announcement

17.55–18.00 Closing words