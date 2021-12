Finanssiteknologian ohjelmistoyhtiö Enfuce sai Slush-kasvuyritystapahtuman aikana valmiiksi ja allekirjoitettua sopimuksen yhteensä 45 miljoonan euron pääomasijoituksesta.

Tavoitteena oli julkaista rahoitus jo tapahtuman aikana, mutta loppusäätö ja allekirjoitukset venyivät lopulta hieman.

”Nyt pääsimme vihdoin tapaamaan sijoittajat myös kasvokkain. Slushissa oli siihen hyvät puitteet”, Enfucen toinen perustaja ja kaupallinen johtaja Denise Johansson kertoo.

Pääsijoittaja rahoituskierroksella oli eurooppalainen pääomasijoitusrahasto Vitruvian Partners. Sijoittajina olivat myös kiinalainen teknologiayhtiö Tencent, kotimainen Maki.vc ja yhtiön muita aiempia sijoittajia.

Tencent teki edellisen sijoituksen Enfuceen maaliskuussa, kun Enfuce keräsi viisi miljoonaa euroa rahoitusta.

Enfuce on vuonna 2016 perustettu finanssiteknologian yritys, joka kehittää maksamis- ja korttimaksualustaa pankeille ja yrityksille.

Yhtiön alustan kautta kulkee jo miljardin euron edestä maksutapahtumia vuodessa, ja sillä on yli 13 miljoonaa aktiivista maksukorttikäyttäjää alustallaan. Enfuce laajensi toimintaansa äskettäin Saksaan ja Ranskaan.

Yhtiön teknologiassa uutta on muun muassa se, että se vei kortti- ja maksamisalustan julkiseen pilvipalveluun. Se tekee palvelusta skaalautuvamman, mikä tarkoittaa nopeutta ja ketteryyttä. Tiukasti säännellyllä pankkialalla toiminnan on silti täytettävä Finanssivalvonnan vaatimukset.

Maksamisen murros on kiihdyttänyt finanssiteknologian yritysten kasvua. Viime kesänä esimerkiksi virolainen maksupalveluyhtiö Wise (entinen Transferwise) listautui Lontoossa pörssiin. Useat kansainväliset lehdet ovat kuvailleet vuotta 2021 finanssialan listautumisten ennätysvuodeksi. Muita alan listautujia tänä vuonna ovat olleet esimerkiksi Stripe, Klarna ja Marqeta.

Markkinan kuumuuden on huomannut myös suomalainen Enfuce.

”Nyt syksyn aikana meille on tullut samaan aikaan myös kuusi yrityskauppatarjousta. Osa on ollut yhdysvaltalaisia isoja alan yrityksiä, jotka olisivat halunneet kasvaa kaupan avulla nopeasti Euroopassa. Mukana on ollut myös perinteisiä maksukorttitoimittajia, jotka olisivat halunneet teknologiaa valmiina sen sijaan, että ne alkavat itse rakentaa pilvipohjaista palvelua”, Enfucen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Monika Liikamaa kertoo.

Vielä pari vuotta sitten yrityskauppatarjoukset olisivat voineet kiinnostaakin. Nyt ei enää. Yhtiö näkee omassa kasvussaan suuremman mahdollisuuden siinä, miten se uskoo voivansa muuttaa alaa.

”Haluamme tehdä sen pörssilistautumisen itse muutaman vuoden sisällä. Olen sanonut, että teemme IPO:n ennen kuin täytän 50, ja nyt olen 46”, Liikamaa sanoo.

Tämä tavoite vaikutti myös sijoittajan valintaan. Vitruvian on iso kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö, joka oli myös Transferwisen ja Marqetan sijoittaja ennen niiden listautumista.

Ennen pörssiä yhtiön tavoitteena on vielä ottaa isoja kasvuharppauksia liikevaihdossaan. Todennäköistä on myös, että se tarvitsee vielä nopean kansainvälisen kasvun tueksi yhden tai kaksi isompaa pääomasijoituskierrosta.

Vuonna 2020 Enfucen liikevaihto kasvoi 6,9 miljoonaan euroon, kun se edellisvuonna oli 5,1 miljoonaa euroa. Yhtiö teki 1,2 miljoonan euron tappion, ja sillä on sata työntekijää.

Liikamaan mukaan yhtiön kuluvan vuoden liikevaihto tulee olemaan noin kahdeksan miljoonaa euroa.

”Tänä vuonna olemme kasvaneet kaikilla mittareilla. Viime rahoituskierroksen jälkeen palkkasimme markkinointitiimin, ja se on tuottanut tulosta. Olemme saaneet nyt seitsemässä kuukaudessa yhtä paljon asiakkaita kuin koko ensimmäisten neljän vuoden aikana. Nyt kun olemme vakiintuneempi ja yli viisivuotias yritys, moni perinteinen pankkitoimijakin on alkanut ottaa yhteyttä, kun olemme alalla jo uskottava toimija”, Johansson sanoo.

Enfucen liikevaihdosta suuri osa tulee Pohjoismaista, mutta sillä on asiakkaita myös Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Seuraavaksi se tavoittelee kasvua aktiivisemmalla myynnillä ja laajentamalla teknologista tarjontaansa.

”Tähän asti myyntimme on ollut pääasiassa vastaamista meille tuleviin yhteydenottoihin. Nyt lähdemme aidosti puskemaan. Samalla valmistelemme Euroopan ulkopuolelle laajenemista”, Johansson kertoo.

Ennen yrittäjyyttä Enfucen perustajat olivat yhdessä töissä Ålandsbankenin tytäryhtiössä ja rakensivat siellä korttialustaa. Liikamaa lähti pankista, alkoi kypsytellä yritysideaa ja houkutteli entiset työtoverit mukaansa.

Koska Enfucella on rajapinta korttiostoksiin, sen päälle on mahdollista rakentaa palvelu, joka laskee kuluttajalle tämän ostosten hiilijalanjäljen. Esimerkiksi Enfucen pankkiasiakkaat voivat liittää My Carbon Action -palvelun osaksi mobiilisovelluksiaan. Sovellus antaa myös ehdotuksia ympäristöystävällisemmistä kulutusvalinnoista.