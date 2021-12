Viimeistään uuden variantin myötä yrittäjän kannattaa hankkia aivan kaikki tieto tuotteestaan, kirjoittaa HS Vision Emil Elo.

Pesukonekauppiaalla on monta syytä tietää, missä hänen tuotteensa osat ovat valmistettu. On eettisiä ja moraalisia motiiveja, mutta tunnuslukujen näkökulmasta suurin syy on ennustettavuus.

Jos ei tiedä, mistä poistoputken ruuvit tulevat, on nykymarkkinassa vaikea ennakoida, koska koko pesukonemarkkina kaatuu alta.

Näin on käynyt jo moneen kertaan pandemian aikana, kun yksi tehdas on sulkenut ovensa, mikä on vaikuttanut toisen tehtaan toimintaan ja ketju on jatkunut, kunnes lopulta myös ruuvien raakamateriaali saanti on hidastunut.

Lopulta pesukonekauppiaan varasto on tyhjentynyt ja jäljellä on eioota, mikä on liikevaihdon kannalta huonoin tuote myytäväksi.

Tieto ei lisää tuskaa vaan tietoa, mikä markkinoilla tarkoittaa rahaa. Ilman tietoa on täysin mahdotonta tehdä toimivaa varasuunnitelmaa, jos ensimmäinen, eli pesukoneiden kauppaaminen, kaatuu alta pois.

Aihe on jälleen kerran ajankohtainen, kun uusi omikronvariantti valtaa maailmantaloutta. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell kommentoi tällä viikolla, että variantti todennäköisesti lisää tuotantoketjuongelmia.

Moody’sin pääekonomisti Mark Zandi vahvisti Powellin näkemyksen, mutta rauhoitti markkinoita sanomalla, että tehtaat, satamat ja kuljetusalan yritykset ovat jo tottuneet pullonkauloihin, joita on alettu myös ennakoida.

”Deltan aiheuttaman kaaoksen jälkimainingeissa yritykset investoivat aggressiivisesti uusiin ohjelmistoihin”, Zandi kommentoi Moody’sin uutiskirjeessä.

Zandi kuitenkin lisäsi, että omikron tulee liian äkkiä, ja sen vaikutus on jo näkyvissä. Lentoliikenne ja matkustus ovat vähentyneet jo viikossa radikaalisti.

Tuotanto-ongelmiin vaikuttaa luonnollisesti myös ennennäkemätön kulutusjuhla. Yhdysvalloissa Black Fridayn kokonaismyynti jäi hieman viime vuoden tasosta, mutta syynä on pitkälti se, että kuluttajat ovat heitelleet rahojaan tiskin taakse jo ennen viime viikkoa.

” Pesukonekauppiaan kannattaa tutkia omat letkunsa, vaatekauppiaan kuljetuslaatikoidensa alkuperä ja ravintoloitsijan tiskikoneensa kahvat.

Deloitten tekemän selvityksen mukaan peräti 66 prosenttia amerikkalaisista aloitti jouluostamisen tänä vuonna aikaisemmin kuin viime vuonna. Joka kolmas on valmis käyttämään enemmän rahaa joululahjoihin nyt kuin vielä pari kuukautta sitten.

Kulutusjuhlan voi nähdä myös yhdysvaltalaisten luottokorttivelasta, joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 17 miljardilla dollarilla eli noin 15 miljardilla eurolla.

Mitä enemmän ihmiset tekevät töitä kotona, sitä enemmän ihmiset tekevät verkko-ostoksia. Mitä enemmän ihmiset kuluttavat, sitä enemmän tuotantoketjuongelmia tämän päivän markkinassa syntyy.

”Mitä enemmän verkko-ostamista tehdään, sitä enemmän syntyy pullonkauloja tuotantoon ja työntekijävajetta”, Forresterin analyytikko Alla Valente tiivisti Marketwatchille.

Toisin sanoen kaikki ne tuotanto-ongelmat, joita tässä on pitkin pandemiaa näkynyt, alkavat lähitulevaisuudessa voimistua jälleen.

Tällä hetkellä monet yrittäjät voivat vihellellen kävellä pankkiautomaatille, mutta mitä pidemmäksi joulukuun luottokorttilasku venyy, sitä enemmän pullonkauloja syntyy. Ja mitä enemmän pullonkauloja ja variantin aiheuttamia tuotantoketjukatkoksia ilmestyy, sitä enemmän raaka-aineista tulee pulaa.

Musta joutsen ilmestyy aina sinne, mihin sitä ei ennakoinut.