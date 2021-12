Pääomasijoittajat ovat pumpanneet teknologia-alan kasvuyrityksiin miljardeja kovilla arvostustasoilla. Nyt nämä yritykset listautuvat rytinällä pörssiin, ja se tarkoittaa palkkapäivää riskisijoittajille.

Isot kansainväliset pääomasijoittajat ovat pumpanneet vuosien ajan miljardeja dollareita pääomaa kasvuyrityksiin.

Sen seurauksena yritysten rahoituskierroksilla määritellyt arvostustasot ovat paisuneet ja monista niistä on tullut yksisarvisia, yli miljardin arvoisena pidettyjä teknologiayhtiöitä.

Tänä vuonna pääomasijoittajilla on ollut vihdoin aika kerätä hedelmät. Kun markkina on kuuma – eli teknologiapörssi Nasdaq on huidellut ennätyslukemissa – on ollut otollinen hetki viedä yksisarvisia pörssiin.

Pääomasijoitusalaa analysoiva Pitchbook kertoo raportissaan, että pelkästään Nasdaqiin ja New Yorkin pörssiin oli listautunut lokakuun loppuun mennessä 221 yritystä, joiden taustalla on pääomasijoittajien rahaa. Sijoittajille nämä listautumiset toivat Pitchbookin mukaan yhteensä 513 miljardia dollaria tuottoa irtautumisista (exit value). Se on yli kaksinkertaisesti verrattuna edelliseen ennätysvuoteen, joka oli 2020.

Myös Euroopassa tilanne on vastaava. Hiljaisempina vuosina pääomasijoittajat ovat tehneet yrityskauppoja, siis myyneet osuutensa kohdeyrityksistä teollisille ostajille, alan suuryrityksille. Nyt pörssiin tehdyt irtautumiset ovat moninkertaistuneet.

Kyse on yleisesti rahan määrästä markkinoilla. Kuvio menee hyvin kärjistetysti näin:

Kun korkotaso on ollut alhaalla ja osakemarkkinat ovat jo olleet tapissaan, muut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet ovat olleet kiinnostavia. Rahaa on virrannut pääomasijoittajien rahastoihin ennätysmääriä.

Ne puolestaan ovat sijoittaneet kasvuyrityksiin ja kilpailleet parhaista startupeista, joiden valuaatiot eli rahoituskierroksilla määritellyt arvot ovat kasvaneet.

Välissä oli useita vuosia, jolloin listautumisia lykättiin, koska moni kova kasvuyritys sai helposti pääomaa näistä rahastoista. Monia kasvuyrityksiä ennätettiin paisuttaa pörssin ulkopuolella useilla, jopa satojen miljoonien tai miljardien arvoisilla rahoituskierroksilla.

Nyt sijoittajat ovat nähneet pörssilistautumisen ikkunan olevan auki ja he haluavat tuoton sijoituksistaan.

Kaikki pääomasijoittajat eivät toki myy koko omistustaan pian listautumisen jälkeen. Isoista amerikkalaisista pääomasijoittajista esimerkiksi Sequoia muutti juuri sääntöjään niin, että se voi jäädä pitkäaikaiseksi omistajaksi myös pörssilistattuihin sijoituskohteisiinsa.

Jo pääomasijoittajien tekemillä rahoituskierroksilla yhtiön valuaatioon on usein leivottu sisään odotus suurista kasvuluvuista. Jos arvostustasot on valmiiksi viritetty tappiin, pörssiin tulee yrityksiä, jotka näyttävät perinteisillä osakkeen arviointikriteereillä erittäin kalliilta.

Yritysten liikevaihdon ja tuloksen täytyy kuroa pitkä matka ennen kuin se täyttää sijoittajien sille asettamat kasvuodotukset.

Pitchbookin analyysin mukaan listautuneet yhtiöt, joilla on taustallaan pääomasijoittaja, ovat kuitenkin yleisellä tasolla pärjänneet osakemarkkinoilla todella hyvin verrattuna S&P500 -indeksiin.

Miten kehitys jatkuu ensi vuonna? Pitchbookin mukaan pääomasijoittajien salkuissa on maailmanlaajuisesti yhä vähintään 1 291 yritystä, joiden arvoksi on määritelty yli puoli miljardia dollaria. Suuri määrä viittaa siihen, että mahdollisia pörssilistautumisia riittäisi vielä tuleville vuosille.

Yksisarvisia on syntynyt megarahoituskierroksilla hurjaa tahtia. Pelkästään tänä vuonna Yhdysvalloissa on tehty noin 600 yli sadan miljoonan dollarin rahoituskierrosta.

Se tuo sijoittajille paineita. Osalle jättisijoituksia kovilla arvostustasoilla yrityksiin tehneistä rahastoista voi jäädä käteen tyhjä kortti, jos markkina nopeasti heikkenee ja hyvä ikkuna listautumiseen sulkeutuu.

Optimistisessa skenaariossa yksisarvisten laukka pörssiin jatkuu ennätystahtia.