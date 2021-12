Videojournalisti ja Futucastin uusin tuplavieras, Jaakko Keso, on ollut kiireinen. Keson kasvava suosio on luonut hänelle vastuuta suorittaa, joka on luovalla alalla yksin työtä tekevälle usein haastava paikka. Hänet on myös alettu tunnistamaan useammin, ja julkisuus some-aikana voi olla hämmentävä kokemus. Näiden aiheiden lisäksi keskustelemme kokemuksista ja havainnoista Elokapinan Syyskapinassa, josta Jaakko Keson uusin video YouTubessa kertoo.

Futucast on keskusteluohjelma, jota juontavat Isak Rautio ja William von der Pahlen.