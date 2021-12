”Vielä voisi petrata. Kaikessa on aina parannettavaa.” Näin arvioi sijoitustensa kehitystä valmentajana ja yrittäjänä nykyisin toimiva Petra Olli, 27.

Puheessa on ehkä hieman pohjalaisen peruspessimistin vikaa, sillä tyhjästä aloitetun sijoitussalkun arvo on kasvanut jo kuusinumeroiseksi summaksi, eli vähintään sadan tuhannen euron arvoiseksi. Lisäksi Olli on ehtinyt hankkia kaksi sijoitusasuntoakin.