HS Visio | Markkinointi

Markkinoinnin murheenkryynit

Markkinointi on aina osattu Suomessa huonosti. Tässä jutussa asiantuntijat kertovat, mitkä ovat suomalaisyritysten markkinoinnin kuusi sudenkuoppaa. Niiden lisäksi näkyvissä on valoa, jota on yllättäen tuonut koronakriisi.

Kun koronakriisi alkoi Suomessa keväällä 2020, Verkkokauppa.comin asiakkaiden tarpeet muuttuivat hetkessä. Aluksi yritys yritti pysyä muutoksen perässä. Pian yrityksessä tajuttiin, että se voisi yrittää olla myös sitä edellä. ”Kriisin suurin oppi oli, että aloimme tehdä entistä enemmän niin sanottua kasvuhakkerointia. Pyrimme haistelemaan datan avulla erilaisia asiakkaiden keskuudessa olevia trendejä ja tarpeita etukäteen”, kertoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka.