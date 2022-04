Suuri osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että jossain vaiheessa liikenne on täysin autonomista.

Tämä voi olla kymmenen, kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden päässä, mutta jossain vaiheessa se lienee todellisuutta.

Liikenneruuhkat vähenisivät, päästöt vähenisivät, liikenne olisi turvallisempaa – ja Hesarin voisi lukea turvallisesti työmatkalla, vaikka reissun matkaisi yksityisautolla.

Eräs keskeinen autonomisen liikenteen mahdollistaja on asia nimeltään telematiikka. Se on jo nyt liikenteessä kaikkialla ympärillämme, vaikka suurin osa ihmisistä ei sitä edes huomaa.

Telematiikan määritelmä on vähän kiemurainen. Se on langattoman viestinnän ja paikkatiedon yhdistämistä informaatioteknologian ja automatiikan avulla.

Käytännössä telematiikka on sateenvarjo, jonka alla liikenne autoineen, rekkoineen, linja-autoineen, jalankulkijoineen ja pyöräilijöineen yhdistyy liikenneinfrastruktuuriin: telematiikan avulla liikenteen käyttäjät ja liikennejärjestelmä ”juttelevat” keskenään.

Tai kuten Destian telematiikkayksikön päällikkö Mikko Rasi sanoo:

”Telematiikka tarkoittaa tien varressa olevaa teknologiaa ja siihen liittyviä taustajärjestelmiä, joilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Telematiikan avulla kerätään tietoa mittalaitteilla ja jaetaan tietoa eri tavoin niin, että liikenne on mahdollisimman sujuvaa ja turvallista.”

Telematiikan merkitys on jo nyt suuri, ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään liikenteen autonomisoituessa: liikennevälineiden on pakko käydä dialogia liikenneympäristön ja paikkatietojen kanssa, jos auton halutaan pysyvän tiellä.

”Auton pitää tietää, missä se tie on.”

” ”Käytännössä auton paikkatietoja hyödyntämällä hälytysajoneuvolle voidaan saada aikaan vihreä aalto.”

Tällä hetkellä autonvalmistajat testaavat kilpaa itse ajavia järjestelmiään, sillä kaikki haluavat tuoda toimivan systeemin markkinoille ensimmäisenä kilpailuedun varmistaakseen.

Koska automaailmassa ja liikenteessä monella eri toimijalla on lusikka sopassa, autonomiset järjestelmät tulevat käyttöön vaiheittain. Nyt ja tulevaisuudessa liikenteessä tulee olemaan sekaisin sekä kuskien ohjastamia autoja että osittain tai kokonaan autonomisia ajoneuvoja.

Jos silkkaan autonomisuuteen voitaisiin hypätä sormia napsauttamalla, liikenteestä tulisi turvallisempi paikka, koska kone ei tee inhimillisiä virheitä.

”Todennäköisesti se toimisi silloin paremmin kuin jos ihminen ajaisi” Rasi sanoo.

Se on vielä kaukaista tulevaisuutta, mutta mitä telematiikan avulla tehdään nyt?

Telematiikan hyötyjä hyvin kuvaava asia ovat liikennevalot. Monien liikennevalojen läheisyyteen tiehen on asennettu induktiosilmukat tai maanpäälliset ilmaisimet, jotka tunnistavat lähestyvän kulkuneuvon sekä joskus myös sen, minkä kokoinen kulkuneuvo on kyseessä ja millaista vauhtia se pitää.

Jos liikennettä ei poikkeavalla tiellä ole, valo tajuaa vaihtua vihreäksi.

Liikennevalot voivat olla myös yhteen kytketyt, jolloin usean risteyksen liikennevalot ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden vaihtuminen on tahdistettu keskenään. Näin valot osaavat antaa tilanteen salliessa liikenteelle niin sanotun vihreän aallon, jolloin pysähdyksiä tulee mahdollisimman vähän.

Liikennevalojen ohjauksessa voidaan hyödyntää autojen paikkatietoja gps-tiedoista. Tällaista tehdään jo nyt hälytysajoneuvojen kanssa.

”Useissa Suomen kaupungeissa on käytössä hälytysajoneuvojen etuisuusjärjestelmä. Käytännössä auton paikkatietoja hyödyntämällä hälytysajoneuvolle voidaan saada aikaan vihreä aalto”, Rasi selittää.

Samantyyppistä teknologiaa käytetään joukkoliikenteen etuisuusjärjestelmässä, jotta joukkoliikenne olisi mahdollisimman sujuvaa ja bussit pysyisivät aikataulussa.

Telematiikasta on kyse myös silloin, kun moottoritien kyltti ilmoittaa kelikamerasta tai sääasemasta saadun tiedon perusteella liukkaasta kelistä, ja nopeusrajoitus on digitaalisessa liikennemerkissä pudotettu vaikkapa satasesta kahdeksaan kymppiin.

Kun keli on riittävän huono, järjestelmä jakaa kelikamerasta tai sääasemasta saadun tiedon liikennejärjestelmille ja liikennejärjestelmä kylttien ja taulujen avulla autoilijalle.

Kelin mukaan vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat nykyisen telematiikan näkyvimpiä merkkejä.

Joissakin Euroopan valtioissa on kokeiltu rekkakuskeille puhelinsovellusta, joka on yhteydessä liikennevaloihin. Sovellus kertoo kuskeille, mitä nopeutta kannattaa ajaa, jotta ei tarvitse pysähtyä seuraaviin valoihin.

Volvo kehittää rekkaliikenteen tueksi Cooperative Intelligent Transport System eli C-ITS-järjestelmää.

” ”Yksityisyydensuoja herättää paljon tunteita ja pohdintaa, ja on ihan oikein, että näitä asioita pohdintaa”

Rekassa on laite, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa wifin avulla. Systeemi hyödyntää sensoreita ja kameroita, jotka monissa ajoneuvoissa ovat jo valmiina esimerkiksi parkkeerauksen helpottamista varten tai mukautuvan vakionopeudensäätimen apuna.

Järjestelmä voi esimerkiksi varoittaa tulevasta ruuhkasta ja ohjata paremmalle reitille ja kertoa liikennevalojen vaiheista.

Tarkoituksena on sujuvoittaa kuskien työtä ja liikennettä sekä vähentää päästöjä: vaatii paljon energiaa, että iso auto kiihdyttää aina punaisista valoista toisiin. Samantyyppistä teknologiaa on suunnitteilla myös yksityisautoihin, joissa on jo paljon toimintoja, joissa hyödynnetään telematiikkaa.

Auton kaistavahti on yhteydessä tien merkintöihin, ja kamerat osaavat tunnistaa nopeusrajoitukset sekä säätää auton vakionopeudensäätimen nopeusrajoituksen mukaiseksi.

Mitä parempaa anturi- ja kamerateknologiaa liikenneinfrastruktuurissa ja autoissa on, sitä parempia tuloksia saadaan.

Ihmisissä huolta saattaa herättää valvonta. Mitä enemmän antureita, kameroita ja muuta paikannustekniikkaa autoissa ja infrastruktuurissa on, sitä varmemmin joku taho on koko ajan selvillä siitä, missä ihminen on.

”Yksityisyydensuoja herättää paljon tunteita ja pohdintaa, ja on ihan oikein, että näitä asioita pohdintaa”, Mikko Rasi sanoo.

Toisaalta meitä seurataan jo nyt kaikkialle: kaikilla on taskussa kännykkä, josta siirtyy koko ajan informaatiota moneen suuntaan.

”En näkisi liikennettä ja telematiikkaa yhtään sen kummempana asiana.”