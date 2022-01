Maailmantalous ja finanssimarkkinat ovat toipuneet vahvasti, mutta hyvin epätahtisesti koronapandemian tuomasta shokista. Vaikka maailman seuratuimmat osakeindeksit S&P 500, Nasdaq ja Stoxx 600 liikkuvat ennätyslukemissa, ovat osakkeiden tuotot jakautuneet selvästi voittajiin ja häviäjiin syksyn aikana.

HS Visio listasi kolme pörssitrendiä, jotka voivat määrittää pörssivuotta 2022.

1. Katsovatko sijoittajat jo koronan jälkeiseen aikaan?

Koronapandemia on hallinnut finanssimarkkinoita edelliset kaksi vuotta. Harva oli kuullut ennen koronapandemiaa Zoom-videopalvelusta, Peloton-kuntopyöristä tai mrna-rokotteiden kehittäjistä Modernasta ja Biontechista. Etätyöt, kotikuntoilu ja maailmanlaajuiset rokotekampanjat nostivat nämä osakkeet kaikkien sijoittajien huulille.

Vuosi 2021 oli näille koronaosakkeille kaksijakoinen. Kaikki edellä mainitut koronayhtiöt ovat raportoineet vahvoja kasvulukuja ja nousivat vuoden 2021 aikana uusiin huippuihin pörssissä.

Syksyn jälkeen on ollut kuitenkin vaikeaa. Aiemmilla markkinoiden suosikkeina paistatelleiden koronavoittajien kurssit ovat rytisseet alas, ja monilla yhtiöillä myös tulokset ovat jääneet odotetusta.

Tällä hetkellä omikron-virusmuunnos leviää ennennäkemättömällä vauhdilla eri puolilla maailmaa. Se on ollut laiha lohtu koronasta hyötyville yhtiöille, sillä monet niistä ovat luisuneet viime viikkoina entistä jyrkemmin alas pörssissä.

Vastaavasti monien koronakärsijäyhtiöiden osakkeet ovat virinneet viime aikoina. Suurten hotelliketjujen Hiltonin, Hyattin ja Marriottin osakekurssit ovat nousseet talven aikana jo koronapandemiaa edeltäviä huippuja korkeammalle.

Aivan viime päivinä myös lentoyhtiöiden kurssit ovat kääntyneet nousuun. Esimerkiksi pörssissä koronan aikana pahasti murjotun Finnairin osakekurssi nousi vuoden kahden ensimmäisen pörssipäivän aikana kymmenen prosenttia.

Hinnoittelevatko markkinat jo koronapandemian päättymistä?

2. Olivatko vitsisijoittajat sittenkin oikeassa?

Yksi erikoisimmista pandemian lieveilmiöistä ovat olleet niin kutsutut meemi- tai vitsiosakkeet.

Suurin treidaushurmos nähtiin tammikuussa 2021, kun spekuloijat organisoivat massaliikettä Reddit-palvelun Wall Street Bets -palstalla. Joidenkin mielestä kyse oli sijoittajien kapinasta, toisten mielestä vitsistä, osa tuskin edes tiesi missä oli mukana tai mihin oli sijoittamassa.

Hurmos näkyi muun muassa pelikauppa Gamestopin ja elokuvateatteriketju AMC:n osakkeissa. Yhtiöiden osakekurssit monikymmenkertaistuivat alkuvuoden aikana.

Vitsi on hauska ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla se on tylsä ja kolmannella jo vaivaannuttava. Vitsiosakkeiden tarinaa kerrotaan nyt jo kolmatta kertaa, ja huuma on haihtunut.

Gamestopin ja AMC:n kurssit ovat painuneet huipuistaan kaksi kolmasosaa.

Mielenkiintoista kyllä, kaikkien vitsiosakkeiden kurssiliikkeet eivät näytä jälkikäteen päättömiltä.

Yksi ensimmäisistä kotitreidaajien spekulaatiokohteista oli autonvuokraaja Hertz.

Hertz hakeutui konkurssimenettelyyn kesällä 2020, mutta spekulantit eivät siitä piitanneet, vaan pumppasivat osakekurssia ylöspäin. Suuri osa finanssialan ammattilaisista piti tuolloista kurssinousua järjettömänä, sillä konkurssissa Hertzin osakkeenomistajille olisi jäänyt todennäköisesti vain murusia.

Pääomasijoittajat pelastivat Hertzin lopulta konkurssilta, ja tarjosivat Hertzin osakkeista korkeampaa hintaa kuin mihin spekuloijien veivaus oli kurssin aiemmin nostanut.

Toinen, jos ei oikeaan osunut niin ainakin oikeansuuntaiseksi osoittautunut vitsi oli Nokia.

Nokian osakekurssi ampaisi tammikuun lopulla muutamassa päivässä yli 50 prosentin nousuun. Samaan aikaan Nokia oli yksi Wall Street Bets -palstan suosikkiosakkeista.

Nousu jäi alkuvuonna hetkelliseksi piikiksi, mutta loppuvuoden aikana Nokia on kivunnut tasaisesti ylemmäs. Nyt se hätyyttelee jo tammikuun huippulukemia. Nousua ei voi pitää enää vain spekulatiivisena, sillä Nokia on paremmassa tuloskunnossa kuin vuosiin.

3. Teknologiayhtiöiden valtaa halutaan suitsia

Edellisen vuosikymmenen yksi merkittävimmistä ilmiöistä osakemarkkinoilla on ollut suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden voittokulku. Applen, Amazonin, Facebookin ja Googlen kaltaiset yhtiöt ovat moninkertaistuneet niin pörssissä kuin liikevaihdollakin mitattuna.

Kumma kyllä, vaikka vuosi 2021 oli kokonaisuutena osakemarkkinoille poikkeuksellisen vahva, monille suurille teknoyhtiöille se on ollut niiden lähihistoriaan suhteutettuna keskinkertainen tai jopa heikko.

Esimerkiksi Amazonin ja Netflixin kurssikehitys on jäänyt jälkeen suurimmista indekseistä.

Suurimpia ja tunnetuimpia teknologiayhtiöitä seuraava FANG-indeksi nousi vuoden 2021 aikana reilut 30 prosenttia, eli vain aavistuksen enemmän kuin maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500.

FANG-indeksiä painaa varsinkin kiinalaisten teknojättien surkea vuosi. Kiinan suuret teknologiayhtiöt uivat pitkään amerikkalaisten jättien vanavedessä, mutta nyt tarina on muuttunut oleellisesti. Kiinan viranomaiset ovat kiristäneet otettaan teknologia-alan yhtiöissä.

Alibaba, Tencent ja muut Aasian markkinoita valloittaneet kiinalaisyhtiöt näyttävät kulkevan nyt aiempaa vahvemmin Kiinan keskushallinnon talutusnuorassa. Se on pelästyttänyt sijoittajat pois kiinalaisista teknologiayhtiöistä.

Viranomaiset suhtautuvat yhä penseämmin suurten teknoyhtiöiden valtaan myös länsimaissa. Ovatko Kiinan markkinat erityistapaus vai uhkaako lain pitkä koura myös amerikkalaisia jättejä?