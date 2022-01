Rokotteiden ottaminen on edelleen kaiken koronataiston keskiössä. Siksi keskiössä ovat myös ne jotka eivät sitä ota, kirjoittaa HS Vision Tuomas Peltomäki.

TAPASIN rokotekriitikon. Olin tapaamiseen saapuessani niin naiivi, että kuvittelin meidän menevän kahvilaan. Sinä päivänä Helsingissä vimmainen tuuli viskeli niin neulasmaisia hiutaleita, että silmät täytyi siristää viiruiksi ettei sokeutuisi.

Silti kriitikko harppoi jäistä mukulakivimäkeä ylös ja vakuutteli jostakin kaulahuivien, puseroiden ja hattujen uumenista, että kävely on mukavin tapa vaihtaa ajatuksia.

Ymmärsin myöhemmin, että rokotepassittomana hän oli jo sopeutunut elämään kahviloiden ulkopuolella, eräänlaisena ikkunoiden takaa kurkkivana paariahenkilönä. Tuon sopeutumisen avain oli kerrospukeutuminen.

Minulla sen sijaan oli rokotepassi puhelimessa, mutta siitä johtuen myös kesäkengät jalassa. Siispä liukastelin hänen perässään, kunnes näin edessämme lumipyryn keskellä lepattavan R-kioskin pressun.

Anelin kriitikkoa livahtamaan vaivihkaa kioskin perukoille. Harhauttaisin myyjää vitseilläni, ostaisin meille molemmille kahvit ja sitten joisimme ne yhdellä niistä tiskeistä, joilla papat vielä ennen pandemiaa täyttelivät ravikuponkejaan.

ROKOTEKRIITTISTEN ympärille on syntynyt monipuolinen podcastien ja tubekanavien ekosysteemi, jolla on omat influensserinsa, prime-time -ohjelmansa, sometilit ja näiden kaikkien vieraana ravaavat lääkärit, ”lääkärit” ja kansanedustajat. Tässä on se porukka, joiden kerrotaan omikronin jyllätessä ”pitävän Suomea panttivankinaan”.

Alfa-tv on näissä porukoissa kovassa huudossa, ja niin on myös amerikkalainen intellectual dark web, eli Joe Rogan, Jordan Peterson ja muut leipänsä liberaalivasemmistoa provosoimalla tienaavat podcast-suuruudet.

Tyypillisesti kaksi rokotekriitikkoa istuu pöydän ääreen ja alkaa nauhoittaa. Ensin jakso ladataan Youtubeen ja julkaistaan samalla podcastina Spotifyssä, ja jos palveluiden työntekijät poistavat koronakriitikkojen höpinät faktojen puutteiden tai valeuutisten vuoksi, video ladataan pikapikaa vieläkin hämärämmälle puolelle internetiä eli Tokentubeen tai venäläiseen vKontakteen eli VK:hon.

Se nostaa videon arvoa entisestään – onhan sensuuri itsessään todiste siitä, että video sisältää jotain niin tulenarkaa tietoa, etteivät ”ne” (liberaali eliitti, Sanna Marin, ehkä myös Bill Gates) halua sitä esille.

Kaikkein suosituimpia ovat jaksot, joissa rokotteista keskustelee joku näennäisesti uskottava establishmentin edustaja, kuten lääkäri, juristi tai kansanedustaja.

” Logiikka kulkee niin, että mitä enemmän Youtube sensuroi, sitä enemmän hommassa on pakko olla järkeä.

Kyse ei silti ole vain pelkästä höynäytettyjen kerhosta, vaikka se suurelta osin on juuri sitä.

Pyrin pääsääntöisesti sijoittamaan kohtaamani uudet asiat jonkinlaiselle Universaalille Täyspäisyyden Asteikolle. Siellä rokotekritiikki asettuu samaan kohtaan kuin hometoksiinit, tuulivoimasta räjähtelevät kanat ja sähköallergia.

Mutta mutta. Rokotekriittisten marginaalinen tasku-universumi on koronapandemian aikana alkanut levitä niin paljon, että siihen törmäävät omissa sosiaalisissa medioissaan ihan tavalliset suomalaiset. Sellaiset kuten kahvikaverini, nuori ja hauskan oloinen nainen, joka oli ennen koronapandemiaa kyllä aina ottanut vastaan muut suositellut rokotteet.

Hän oli aina ollut kiinnostunut miesten ja naisten välisistä eroista ja parisuhdepsykologiasta. Siten hän oli päätynyt Instagramissa seuraamaan Mikko Kemppe -nimistä tyyppiä, joka mainosti tubekanavansa ja podcastinsa käsittelevän ihmissuhteita, deittailua, itsensä kehittämistä ja tanssia.

Hälytyskellot olisivat tietysti voineet soida siinä vaiheessa, kun polkan tai bailandon historian sijaan podcast-jaksojen aiheet olivatkin ”Uusi maailman järjestys” (vieraana perussuomalaisten puheenjohtajuuden Riikka Purralle hävinnyt kansanedustaja Sakari Puisto), ”Viranomaisten luotettavuus” (vieraana saman puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Peltokangas), ”Rajoitustoimet, tilastot, kansalaisaktivismi” (vieraana perussuomalaisista ovet paukkuen Ano Turtiaisen eduskunta-avustajaksi lähtenyt Ossi Tiihonen) ja ”Litteä maa teoria” (vieraana perussuomalaisista pihalle viskattu ja omaa rokotekriittistä LEVELI-podcastiaan juontava räppäri Slim Mill).

Podcastin ensimmäiset parikymmentä jaksoa olivat kyllä käsitelleet nuori menestyjä -tyylisiä itsensäkehittämis- ja menestysaiheita, mutta käänne tapahtui 16. maaliskuuta 2021.

” Kenestäkään ei tule natsia sen vuoksi, että hän sattuu näkemään kirjakaupassa Mein Kampfin.

Suomessa oltiin silloin häkellyttävän samanlaisessa tilanteessa kuin tänään, tosin omikronin sijaan lakipisteessään oli vielä brittimuunnoksena tunnettu delta-variantti.

Maria Ohisalo paasasi maskipakosta ja Krista Kiuru tehohoidon luhistumisesta, ja otsikot säestivät: ”Jo muutama minuutti voi tartuttaa”, ”Merkittävää käännettä ei saada ilman uusia rajoituksia”. Sanna Marin paistatteli kauniina kansainvälisten lehtien kuvissa samalla, kun hahmotteli pakkoja ja rajoituksia alamaisilleen.

Kenties zeitgeistiä haistellen tanssi- ja voittajapodcast uudisti itsensä. Seuraavien päivien jaksoissa olivatkin vieraana pakolla koronatestattu joogayrittäjä ja heti perään Terveystalon yleislääkäri, joka alkoi puhua kaikella työnsä mukanaan tuomalla auktoriteetilla rokotteista ja niiden riskeistä. Kyseinen lääkäri harjoittaa praktiikkansa ohella homeopatiaa sekä antroposofista lääketiedettä eli silkkaa hölynpölyä.

Kuuminta kamaa oli kuitenkin jakso, jota podcastissa ei edes ollut. Haastattelu toisen lääkärin, hometalojen vaarallisuudesta vuosia kampanjoineen Tamara Tuumisen kanssa oli poistettu sekä Youtubesta että Spotifystä, joten se levisi rokotekriittisten Telegram-ketjuissa kiihkeänä linkkinä varsin epäilyttävän oloiseen Tokentube-palveluun.

Ja kuten muistamme, logiikka kulkee niin, että mitä enemmän Youtube sensuroi, sitä enemmän hommassa on pakko olla järkeä.

” Lopulta THL:nkin on parempi lähettää A-studioon asiantuntijoista se, joka on ollut maskeista tosi innostunut, koska ajan henki nyt vaan näyttäisi olevan se, että maskit ovat pop.

MUTTA oliko siis kyse siitä, että yksi hörhöpodcast oli viekkauttaan höynäyttänyt viattomasti parisuhteista kiinnostuneen neidon ja muokannut hänestä täyden rokotteet-sisältävät-5g-siruja-joilla-marin-lukee-ajatuksemme -kriitikon? Ei tietenkään.

Ihminen ei lakkaa uskomasta rokotteiden turvallisuuteen vain siksi, että joku väittää mrna:n olevan rokotejuutalaisten ja EU-eliitin salaliitto. Aivan samoin kuin kenestäkään ei tule natsia sen vuoksi, että hän sattuu näkemään kirjakaupassa Mein Kampfin, vaikka tämänkaltainen maaginen indoktrinaatio on varsinkin vasemmistolaisen Twitterin pelkäämä voima kaikkialla maailmassa.

Rokotekritiikki laajeni hörhöjen ulkopuolelle luullakseni sivutuotteena poliitikkojen päämäärätietoisesta koronan hoidosta. Ensimmäisiä koronainfektioita seurasi pikainen yhteiskunnan asettaminen kriisimoodiin. Kaikki voimat keskitettiin ensin kontaktien vähentämiseen, sitten rokotteiden ottamiseen. Sivutuotteena koronaviruksen vaarallisuuteen tai rokotteiden turvallisuuteen epäilevästi suhtautuvia ihmisiä putoili sivistyneen keskustelun ulkopuolelle.

Sellaiset ihmiset, jotka useimmiten pääsivät Suomessa ääneen, kuten poliitikot, lääkärit ja toimittajat, alkoivat muistuttaa äänensävyltään toisiaan. Lopulta löytyi yhteinen nuotti, jota itse kutsuisin rakentavaksi nuotiksi.

Rakentavuudella tarkoitan tässä jotain hyvin epämääräistä, sellaista kun yhteiskunnassa normaalisti toisiaan opponoivat elementit, kuten poliitikot ja media, alkavatkin yhdessä rakentaa kuvittelemaansa parempaa tulevaisuutta ihmisille.

Jos esimerkiksi maskien käytöstä olisi sinänsä ihan järkeviä erimielisyyksiä, rakentava nuotti syntyy, koska poliitikon on aina kuitenkin turvallisempi suosittaa, että niitä tulisi käyttää, ja toimittajan on turvallisempi jutussaan painottaa, että niin tosiaan tulisi.

Lopulta THL:nkin on parempi lähettää A-studioon asiantuntijoista se, joka on ollut maskeista tosi innostunut, koska ajan henki nyt vaan näyttäisi olevan se, että maskit ovat pop. Ja kuulostaisihan se tosiaan kummalta, jos sinne menisi joku sekoittamaan pakkaa, ja olemaan ei-rakentava.

Varsinkin toimittajien pitäisi pääsääntöisesti pyrkiä kyseenalaistamaan sekä muiden älyä että tarkoitusperiä. Mutta ajat ovat muuttuneet niin, että nykyään rakentavalle journalismille on oma koulutusohjelmansakin. Se sijaitsee Århusissa Tanskassa.

Ongelma ei ole se, etteikö lopputulos olisi oikea (maskeja tosiaan kannattaisi käyttää!), vaan se, että yhteiskunnassa käytävässä keskustelussa harmonisesti soiva yhteinen nuotti saa muut keskustelut kuulostamaan riitasointuiselta ja siksi jotenkin epäilyttäviltä.

Yhtäkkiä koronaan liittyvät, sinänsä ihan järkevät ja tavalliset kysymykset, alkavat kuulostaa jotenkin pahantahtoisilta. Jos kyselee että 50 tehohoitopotilasta Suomen kokonaisessa maassa ei kyllä kuulosta kovin paljolta, se alkaa jotenkin kuulostaa siltä kuin ei välittäisi tehohoitopotilaista.

Tai eikö olisi järkevämpää vaan suojella vanhuksia ja antaa meidän parikymppisten elää elämää alkaa kuulostaa siltä kuin haluaisi vanhuksille pahaa.

Tai eikö parikymppinen pärjäisi ihan hyvin ilman rokotettakin kun tauti on käytännössä vaaraton, ja että hmmm puhuttiinko siitä ollenkaan tarpeeksi että tässä nyt on päästetty myyntiin täysin uudenlainen mRNA-rokote, eli viimeinen testifaasi käytännössä tehdään suoraan ihmisillä… HERÄTKÄÄ LAMPAAT!

Tämänsuuntaisia kysymyksiä tapaamani rokotekriitikkokin iltaisin mietti. Hän ei ollut löytänyt kysymyksiin vastauksia valtamediasta, itse asiassa uutisten seuraaminen oli jäänyt kokonaan pois. Hän huomasi niiden vuodesta toiseen toistelevan tuomionpäivän olevan aina sen saman kahden viikon päässä. Vastauksia hän kyllä löysi lopulta, mutta THL:n sijaan Youtubesta ja podcasteista.

Kun yritin seurata hänen perässään ja käytin pari päivää kuunnellen rokotekriittisiä podcasteja, huomasin, että keskusteluissa toistui sama piirre. Jokaisella puhujalla kansanedustajasta täyshörhöön (joskus toki nämä olivat sama ihminen) oli aina omat lempitutkimuksensa ja viittauksensa ja anekdoottinsa, joilla hän perusteli milloin mitäkin syytä vastustaa rokotteita.

Jollakin jossakin on tullut rokotteesta sydänlihastulehdus, jollakin jossakin muualla taas kuolema. Yhdessä ruumiinavauksessa mrna-rokotteen sisältämää piikkiproteiinia on löytynyt kaikkialta. Amerikkalaislääkärien mukaan sitä, korealaisten mukaan tätä.

Jos ei satu muistamaan ulkoa kaikkia maailman tutkimuksia kaikista aihesta, on täysin mahdotonta tietää, onko kyseinen tutkimustulos jäänyt pysyväksi, vai onko se kenties kumottu heti kyseisen tiedejournaalin seuraavassa numerossa.

Yleensä tästä tutkimusten tarkoitushakuisen valikoinnin ongelmasta on päässyt sillä, että kuuntelee jotakuta ihmistä, jonka työtä on tuntea asia läpikotaisin – hänen voisi olettaa tietävän, mikä tutkimustulos lopulta jäi voimaan, ja mikä naurettiin pihalle.

Näillä ajatuksin nauhoitin Suomen rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin kanssa jakson omaan podcastiini.

Jakso on aika jytky, keskustelimme kaksi ja puoli tuntia ja kävimme askel askeleelta läpi sen, mitä ihmisen kehossa tapahtuu sitä hetkestä eteenpäin, kun joku edessämme aivastaa ja koronavirus saapuu pisaran mukana kehoomme. Kun ymmärrämme, miten keho virukseen reagoi, ja miten virus kehoon, pystyimme ymmärtämään, mitä ne rokotteet varsinaisesti tekevät.

