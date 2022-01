Suomalainen yritys alkaa vuokrata käytetyistä Teslan akuista rakennettuja sähkövarastoja.

Uusiutuvat energiaratkaisut, kuten tuulivoima ja aurinkopaneelit, ovat lisänneet sähköverkon epävakautta. Verkon tasapainotukseen käytetään säätövoimaa, esimerkiksi vesisähköä ja varavoimaloita. Myös sähkön varastointi akkuihin on yksi vaihtoehto verkon sähkön tarjonnan heilahtelujen tasaamiseen.

Viime vuonna perustettu suomalainen Cactos-niminen yritys aikoo ratkoa sähköverkon tasapaino-ongelmaa omalla tuotteellaan. Se perustuu käytettyjen Tesla-sähköautojen akkuihin.

Ideana on liittää sähköverkkoon useita akkuja hajautetusti. Tavallaan kyseessä on hajautettu virtuaalinen varavoimalaitos, joka voi käynnistyä, kun sähköverkossa tarvitaan apuvoimaa.

”Tyypillisesti sähkövarastot ovat kapasiteetiltaan aika suuria”, sanoo Cactoksen toimitusjohtaja Oskari Jaakkola.

Cactoksen akun koko on sata kilowattituntia. Se on hieman isompi kuin Tesla Model S:n 85 kilowattitunnin akku.

Otollisia käyttökohteita Cactoksen akulle ovat kaupat, liikekiinteistöt, hotellit ja toimistot.

Akkuja ei ainakaan toistaiseksi myydä, vaan vuokrataan muutaman sadan euron kuukausihintaan.

”Mietimme, miten voisimme madaltaa kynnystä tällaisen hankkimiseen. Ideana on saada mahdollisimman monta käyttöön”, Jaakkola sanoo.

Asiakas pystyy Jaakkolan mukaan usein pienentämään kiinteistön pääsulakkeen kokoa. Se tuo osaltaan säästöjä.

Säästöjä on luvassa myös siksi, että asiakkaan ei tarvitse ostaa verkosta sähköä kalleimpina hetkinä. Tyypilliset varavoima-akut riittävät Jaakkolan mukaan minuuteiksi.

”Meidän akkumme on niin suuri, että sitä voi ajaa kohteeseen jopa muutaman tunninkin.”

Kotitalouksiin myytäviä sähkövarastoja on ollut markkinoilla jo vuosia. Niitä kaupitellaan etenkin aurinkopaneelin hankkineille.

Cactoksen akkupaketti ei kuitenkaan sovellu tavalliseen kotikäyttöön. Ongelmaksi tulee lähes kaikissa kotikohteissa liian pieni pääsulakkeen koko.

”Lataus ja purkuteho ovat 50 kilowattia. Se on vähän liian tymäkkä omakotitaloon”, Jaakkola sanoo.

Käytetyt Teslan akut valikoituivat akkupakettiin osin ympäristösyistä.

Ensin Cactos ostaa käytöstä poistuneen auton akun. Niitä löytyy Jaakkolan mukaan markkinoilta hyvin, esimerkiksi Norjasta. Teslan akut ovat valinta myös teknisistä syistä. Niissä on valmiina nestejäähdytys, toisin kuin esimerkiksi Nissan Leaf -sähköauton akussa.

Akku puretaan Muhoksella isosta levymäisestä kotelosta. Sen jälkeen yksittäisitä moduuleista rakennetaan sähkövarasto Cactoksen hyllyratkaisun sisään. Se on yhteydessä verkkoon mobiiliyhteydellä.

Teslan akku koostuu lukuisista pienistä, pariston kaltaisista akkukennoista. Kuvan akku on asennettu hyllykehikkoon Cactoksen Muhoksen tuotekehityslaboratoriossa.

Jaakkola toteaa, että toinen puoli heidän liiketoimintaansa on ohjelmistojen kehittäminen. Akku pystyy esimerkiksi oppimaan kiinteistön sähkönkäytöstä. Siten on mahdollista säästää rahaa. Ladata akkua, kun sähkö on halpaa ja purkaa, kun se on kallista tai virrantarve on suuri.

Jaakkola vakuuttaa, että käytetyt akut ovat turvallisia ja täyttävät kaikki vaatimukset kuten muutkin sähkölaitteet.

”Olemme suunnitelleet tarkasti, missä lämpötilassa akkumoduulit pidetään normaalissa käytössä. Käyttölämpötilalla on vaikutus akun käyttöikään.”

Ja onhan Teslan akut suunniteltu kovaan käyttöön. Ne ovat Jaakkolan mukaan ”mekaanisesti robusteja”, eli tehty tärinää kestäviksi. Paikallaan kiinteistön teknisissä tiloissa seisova akku ei siis altistu yhtä vaativille olosuhteille kuin autossa, johon se on alkujaan suunniteltu.

Ensimmäisiä pilotteja Cactos suunnittelee asiakkaiden kanssa. Sähkövarastojen on tarkoitus olla käytössä ensi kesänä.

”Tavoitteenamme on, että näitä vuokrataan Suomeen noin tuhat.”

Myös muut markkinat ovat kiikarissa. Jaakkola mainitsee muun muassa Hollannin, jossa on rakennettu paljon tuulivoimaa. Se lisää tarvetta sähköverkkoa vakauttaville ratkaisuille.

Ulkopuolista rahoitusta ei ole nostettu. Mukana yrityksessä on seitsemän perustajaosakasta, jotka ovat sijoittaneet yritykseen.

"Sen verran luotetaan ideaan, että omalla rahalla mennään”, Jaakkola sanoo.