Keskuspankit tuudittautuivat kroonisen matalaan inflaatioon ja painoivat liikaa kaasua. Nyt Yhdysvaltain inflaatio on korkeimmillaan 40 vuoteen.

”Rahapolitiikka on tehokkainta, kun se on uskottavaa”, Suomen Pankki kertoo sivuillaan.

Lause on totta, mutta mitä keskuspankin uskottavuus oikein tarkoittaa?

Virallisesti keskuspankkien tärkein tehtävä on pitää inflaatio kurissa. Tuo tehtävä on kuitenkin ehdollinen sille, että kansalaiset, poliitikot, yritykset ja sijoittajat pitävät keskuspankkeja osaavina ja luotettavina. Jos keskuspankit menettävät uskottavuutensa, samalla menee usko rahaan.

Keskuspankkiirit ovat finanssimarkkinoiden luottopelaajia. Kun kaikki muu pettää, keskuspankkiiri tulee ja rauhoittelee, että homma on hallussa. Erityisesti silloin, kun homma ei ole hallussa.

Siksi Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Jerome Powellin lausunnot talven aikana ovat olleet niin pysäyttäviä. Powell on ihmetellyt toistuvasti, miten inflaatio on noussut paljon korkeammaksi kuin Fed on odottanut. Viimeksi tiistaina hän kertoi kongressille, että inflaatiovauhti on tullut yllätyksenä.

Yhdysvaltain inflaatio nousi joulukuussa jo seitsemään prosenttiin, mikä on nopein vauhti 40 vuoteen. Vuonna 1982 Fedin ohjauskorko oli kymmenessä prosentissa. Tällä hetkellä ohjauskorko on nollassa.

Ja mikä pahempaa, hinnat nousevat Yhdysvalloissa laajalla rintamalla.

Kyse on muustakin kuin raaka-aineiden hintojen noususta ja maailmankaupan jähmeydestä. Myös asumiskustannukset ja palkat ovat rivakassa nousussa. Siksi on turha ajatella, että inflaatiota saisi suitsittua millään yksittäisellä taikatempulla.

Uhkakuvissa inflaatio lähtee keskuspankin käsistä spiraalimaiseen, itseään ruokkivaan nousuun.

”Kyse ei ole enää väliaikaisesta hintapompusta, vaan pysyvämmästä ilmiöstä”, sanoo varainhoitaja Mandatum Asset Managementin seniorisalkunhoitaja Juhani Lehtonen.

Inflaatio on yllättänyt Powellin ja muut keskuspankkiirit housut nilkoissa.

Se on oikeastaan aika normaalia, sillä keskuspankit ovat olleet ulalla inflaation kehityksestä jo yli vuosikymmenen.

Keskuspankit pitivät korot ennätysmatalalla finanssikriisin jälkeen. Niin EKP, Fed, ekonomistit kuin markkinatkin odottivat, että nollakorot ja arvopaperien osto-ohjelmat nostaisivat inflaatiota. Perinteisten talousmallien mukaan inflaation olisi pitänyt kohota, mutta niin ei tapahtunut koko 2010-luvun aikana.

Nyt on uusi vuosikymmen, ja maailma näyttää hyvin erilaiselta kuin kymmenen vuotta sitten. Raha menettää arvoaan vauhdikkaasti.

Näyttää selvältä, että keskuspankit tuudittautuivat edellisen vuosikymmenen kroonisen matalaan inflaatioon ja painoivat liikaa kaasua. Yhä useammat ekonomistit ja sijoittajat ovat huolissaan tilanteesta.

Keskuspankkien poukkoileva linja ei ole ainakaan vähentänyt inflaatiohuolia.

”Keskuspankkien tehtävä on kertoa mahdollisimman selvästi ja ennakoitavasti, mitä ne ovat tekemässä. Nyt Yhdysvalloissa Fed on tehnyt täyden u-käännöksen puolen vuoden aikana. Tästä on pidemmän aikavälin ennakoitavuus aika kaukana”, Lehtonen sanoo.

Vielä hämmentyneempi Lehtonen on Euroopan keskuspankin linjasta. Euroalueen keskuspankkiirit uskovat edelleen, että inflaatio on väliaikaista ja koronnostoista on aivan liian aikaista puhua.

Ilmeisesti euroalue on erityistapaus, sillä muut länsimaiset keskuspankkiirit ovat huolissaan inflaatiosta. Englanti ja Norja ovat jo nostaneet ohjauskorkojaan. Fed nostaa korkoa todennäköisesti maaliskuussa, ja markkinat odottavat siltä jopa neljää koronnostoa loppuvuoden aikana.

Jos tästä voi jotain oppia, niin ainakin sen, etteivät keskuspankit ymmärrä inflaatiota sen paremmin kuin kukaan muukaan. Jerome Powell ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde ovat vain ihmisiä, ja sehän tässä huolettaa.