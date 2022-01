Tälle ilmiölle ei pidä antaa enää yhtään enempää julkisuutta, sanoo professori. Web3 on maailman kuumin trendi juuri nyt, mutta kenties keisarilla on vain uudet vaatteet.

Lohkoketjuteknologiaan perustuva hajautettu internet on mullistava voima, joka pelastaa meidät alustayhtiöiden vallalta. Niin sanovat monet, mutta kriitikoiden mukaan heidän jutuissaan ei ole mitään järkeä. Alalle virtaa silti rahoitusta kymmeniä miljardeja.

Kryptomarkkinoille virtaa pääomasijoittajien rahaa, ja Suomeenkin syntyy alalle uusia yrityksiä vauhdilla.

Seuraan kasvuyrityksiä ja niihin liittyviä ilmiöitä työkseni, joten tämä on itsestäänselvästi aihe, jota täytyy käsitellä.

Silti kryptomarkkinoista ja web 3.0:sta kirjoittamisessa on jotain, mikä saa olon tuntumaan hankalalta.

Niiden kohdalla mieleen tulee jatkuvasti kysymyksiä kuten: Onko tämä vain hypeä ja kuplaa? Ratkaiseeko tämä jotain oikeaa todellisen elämän ongelmaa? Onko tällä jotain oikeaa arvoa? Kun alalle punkee kerralla paljon pääomaa ja yrityksiä, mihin se johtaa?

Samaan aikaan alan yrittäjät itse puhuvat kauniisti visioistaan hajautetusta internetistä eli web 3.0:sta ja lohkoketjuteknologioiden demokratisoivasta voimasta. Sen ympärillä on nyt valtavasti kuhinaa, ja web 3.0 on tämän vuoden kuumin teknologiatrendi.

Maailmanlaajuisesti pääomasijoittajat puskivat siihen liittyviin startupeihin viime vuonna ennätykselliset 29 miljardia euroa. Se oli enemmän kuin kaikkien aiempien vuosien sijoitukset yhteensä.

Visiossa web 3.0:sta kuulostaa olevan paljon hyvää ja ideologisesti kannatettavaa. Mutta voiko se toimia?

Hajautetuista järjestelmistä ja lohkoketjuista puhutaan jo uutena internetinä.

Jos nykyinen internet on web 2.0, niin nyt puhutaan web 3.0:sta – tuttavallisemmin web3:sta.

Teknologiana tälle hajauttamiselle toimivat eri yhteisöjen luomat lohkoketjuteknologiat ja niissä toimivat älysopimukset. Ajatus on, että koodiin kirjoitetut säännöt korvaavat ihmisten välisen luottamuksen.

Web 1.0 oli alkuaikojen internet, jota lähinnä pystyi lukemaan. Se oli siis enemmän tiedonhakemista kuin vuorovaikutusta. Web 2.0 perustui sosiaalisen median ja alustayhtiöiden vallankumoukseen, mutta samalla annoimme datamme teknologiayhtiöiden haltuun. Tulevaisuudessa web3 olisi vastavoima alustojen ylivallalle ja keskittyneille teknologiajäteille. Se antaisi ihmisille oikeuden heidän omaan dataansa.

Lohkoketjuteknologiaa ja koko kryptoskeneä perustellaan nyt siis sillä, että samalla luodaan hajautetun internetin perusinfrastruktuuria. Siinä erityisesti Ethereumia pidetään alustateknologiana, jonka päälle voi rakentaa web3-sovelluksia.

Ideologisten lupausten ja tähän asti alalla nähdyn todellisuuden välillä on toistaiseksi jyrkkä kuilu.

Markkinoille puskee yhä uusia, vitsillä syntynyttä dogecoiniakin epämääräisempiä kryptovaluuttoja, ja kuumilla nft-markkinoilla myydään digitaalisia kissakuvia jättisummilla. Kyse tuntuu olevan lähinnä nopeasta rikastumisesta ja spekulatiivisesta sijoittamisesta.

Oxfordin yliopiston professori Vili Lehdonvirta on kritisoinut vuosien ajan kryptosijoittamista ja lohkoketjuteknologioiden toimivuutta.

Lähetän sähköpostia taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professorille Vili Lehdonvirralle. Hän työskentelee Oxfordin yliopistossa ja on tullut tunnetuksi virtuaalitalouden asiantuntijana.

Hän kieltäytyy.

”En oikein viitsi osallistua enää tällaisiin. Krypto- ja blockchain-yritykset ovat viimeisen kahdentoista vuoden aikana kerta toisensa jälkeen epäonnistuneet visioissaan”, Lehdonvirta kirjoittaa.

Ensin bitcoinista piti syntyä vaihdon väline, globaali valuutta. Pankkitili kaikille maailman ihmisille. Sitten kryptovaluuttojen piti olla turvallinen tapa säilyttää arvoa, vastavoima joka ei heilu pörssikurssien mukana. Näinhän ei tapahtunut. Kryptovaluutat ovat hyvin epävakaa sijoituskohde. Niiden arvo heilahtelee rajusti.

Sen jälkeen on syntynyt esimerkiksi visio hajautetusta finanssijärjestelmästä (defi, eli decentralized finance), hajautetut organisaatiot (decentralized autonomous organizations, dao) – ja nyt viimeisimpänä web3.

”Asiantuntijat ovat jo moneen kertaan todenneet, ettei näissä jutuissa ole mitään järkeä. Mutta heti kun vanha visio lakkaa saamasta toimittajilta palstatilaa, niin tilalle tulee uusi, jolla ihmisiltä nyhdetään taas lisää rahaa. Ilmiö elää julkisuudesta”, Lehdonvirta tylyttää.

Hän kehottaa pohtimaan, kannattaako koko ilmiölle antaa enää yhtään lisää julkisuutta.

Muutaman viestin vaihtamisen jälkeen hän kuitenkin lopulta suostuu haastatteluun. Onhan häneltä ilmestymässä syyskuussa uusi kirjakin. Alustataloutta käsittelevässä Cloud empires -teoksessa yksi luku käy läpi Bitcoinin ja Ethereumin historiaa ja sitä, miksi todellisuus ei ole vastannut visioita.

Yksi web3-vision kiivaimmista puolustajista on ollut pääomasijoitusrahasto Andreessen Horowitzin perustaja Marc Andreessen.

Samaan aikaan kuitenkin yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmista pääomasijoitusrahastoista, Andreessen Horowitz eli a16z puskee laajasti luetussa blogissaan sisältöjä, joissa visioidaan teknologialle suurta tulevaisuutta.

”Uskomme, että kryptot ajavat seuraavaa teknologian innovaatioiden aaltoa”, a16z-rahasto julisti viime kesänä julkistaessaan peräti 1,9 miljardin euron uuden rahaston, joka keskittyy sijoittamaan nimenomaan krypto- ja lohkoketjustartupeihin.

Mutta juuri tässä on yksi ongelma.

Joulukuussa Twitterin perustaja Jack Dorsey kritisoi twiiteissään sitä, että todellisuudessa koko web3 on pääomasijoittajien taskussa – ei käyttäjien ja yhteisön.

”Sinä et omista web3:sta. Pääomasijoittajat omistavat. Web3 ei koskaan pääse pakoon heidän taloudellisia pyrkimyksiään. Se on lopulta keskitetty teknologia, mutta vain eri nimilapulla”, Dorsey twiittasi.

Tähän puolestaan Teslan perustaja Elon Musk vastasi: ”Onko kukaan nähnyt web3:sta? En löydä sitä”.

Dorsey vastasi. ”Se on jossa in a:n ja z:n välissä.” Hän viittasi a16z-sijoitusyhtiöön.

A16z:n perustaja Marc Andreessen vastasi kritiikkiin estämällä Dorseyn Twitterissä.

Toisaalta irvailu on hieman tekopyhää. Ei Twitterkään olisi kasvanut ilman pääomasijoittajien miljardeja. Monet kunnianhimoiset ja suuret teknologiayhtiöt ovat tarvinneet pääomasijoittajia voidakseen ottaa riskejä ja kasvaa nopeammin.

Twitterin perustaja Jack Dorsey nosti äläkän kritisoimalla web3:n perusteita.

Myös Vili Lehdonvirta kyseenalaistaa sen, onko web3:n teknisellä infrastruktuurin hajautuksella väliä, jos sen hallinnointi on käytännössä keskitetty.

Hänen mukaansa lohkoketjuteknologiaa edistävät haluavat saada sen kuulostamaan matemaattiselta ja mekanistiselta, ja sitä kautta objektiiviselta ja luotettavalta. Todellisuudessa teknologian ovat luoneet ihmiset, usein vielä varsin pieni joukko osaajia.

Vaikka lohkoketjut itse ovat “muuttumattomia”, kyse on silti koodatuista ohjelmistoista, joissa on bugeja. Niihin tehdään ohjelmistopäivityksiä, ja sääntöjä muutetaan. Sekä Bitcoinin että Ethereumin historiassa on ollut ongelmia, joissa ihmisten väliset ristiriidat ovat vaikuttaneet niiden kehitykseen.

”Koko alkuperäinen tavoite oli hajauttamisen avulla poistaa ihmiset prosessista päätöksentekijöinä. Se vaihtelee, miten kukin projekti on organisoitu ja miten laaja joukko yhteisössä on mukana. Mutta todellisuudessa valta on edelleen ihmisillä, jotka hallinnoivat teknologiaa”, Lehdonvirta sanoo.

Ja jos teknologia ei onnistunut poistamaan ihmisiä hallinnosta, mihin tarvitaan lohkoketjua? Eikö saman asian voisi tehdä perinteisemmilläkin teknologioilla, jos käyttäjä joutuu joka tapauksessa luottamaan johonkin tahoon, joka luo teknologialle säännöt?

Lehdonvirran mielestä suuri osa koko web3-pöhinästä on vain retoriikkaa ja markkinointia, jotka eivät kestä lähempää talous- tai organisaatiotieteellistä tarkastelua.

Vaikka web3:n ympärillä on kansainvälisissä teknologiapiireissä valtavasti hypeä, yhä enemmän näkyy myös kriittisiä pohdintoja.

Kuumin yhteenotto web3:n ympärille syntyi tammikuun alussa, kun salausasiantuntija ja Signal-viestisovelluksen toimitusjohtaja Moxie Marlinspike kritisoi sitä blogissaan ja kutsui ilmiötä kultaryntäykseksi.

”Nft:eillä kauppaa käyvät ihmiset eivät lähtökohtaisesti välitä hajautetun luottamuksen malleista tai maksumekanismeista, vaan menevät rahan perässä”, Marlinspike sanoo.

Jotta käyttäjäkokemus olisi ostajalle helpompi, siihen rakennetaan palvelu, joka hyödyntää pohjalla olevaa teknologiaa eli web3-protokollaa vain osin, lähinnä omaisuusrekisterin tallentamiseen ja hallinnointiin. Sovelluksissa itsessään ei ole mitään erityisen hajautettua, ja käyttäjälle ne näyttävät internetsivuilta.

Kun esimerkiksi nft myydään digitaalisena aitoustodistuksena, joka on sidottu lohkoketjuun, se kuulostaa ikuiselta ja muuttumattomalta. Todellisuudessa tiedosto sijaitsee jonkun yrityksen palvelimella.

Kyse on viittauksesta johonkin linkkiin, jossa taideteoksen pitäisi olla. Jonkun pitää kuitenkin ylläpitää tiedostoa, ja se vaatii luottamusta ylläpitäjään. Lohkoketjuteknologian piti poistaa koko ongelma, jossa mihinkään kolmanteen osapuoleen tarvitsisi luottaa.

”Lopulta kaikki web3:n elementit ovat kadonneet. Sinulla on verkkosivu, jossa myydään jpg-tiedostoja ja maksetaan luottokortilla”, Marlinspike kirjoittaa blogissaan.

Marlinspike teki kokeen. Hän loi nft:n, jonka kuva vaihtuu riippuen siitä, missä sitä katsotaan. Kuva näytti graafiselta taideteokselta tunnetuissa nft-kauppapaikoissa, kuten Open Seassa. Mutta kun käyttäjä katsoi sitä omassa kryptolompakossaan, se vaihtui kakka-emojiksi 💩.

”Monet kalliit nft:t voitaisiin vaihtaa kakka-emojeiksi koska tahansa. Tein vain esimerkin”, Marlinspike kirjoittaa.

Vastaavia teknisiä ongelmia ja keskeneräisyyksiä on paljon.

Viestisovellus Signalin perustaja Moxie Marlinspike.

Web3 on myös epätehokas tapa toteuttaa monia asioita. Transaktiokustannukset esimerkiksi Ethereumin lohkoketjua käyttäessä ovat toistaiseksi merkittävä este sen skaalautumiselle. Siksi monet asiat tehdään sen päälle rakennetuissa sovelluksissa, eikä kaikkia toimintoja kirjata joka kerta lohkoketjuun.

Salausasiantuntijana Marlinspike kritisoi lohkoketjuteknologiaan perustuvien sovellusten tietoturvan tasoa siinä kohtaa prosessia, jossa erilaiset muut sovellukset ovat yhteydessä lohkoketjuun ja niin sanotusti kutsuvat sieltä tietoa.

Kun web3-sovellukset toimivat lohkoketjun päällä, jokainen transaktio vahvistetaan. Jonkun on silloin ylläpidettävä palvelinta, jonka kautta selaimessa pyörivä sovellus voi olla yhteydessä Ethereum-lohkoketjussa olevaan älysopimukseen.

Oleellisin Marlinspiken esiin nostama kritiikki on se, että lupaukset hajautetusta systeemistä eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. Web3-ekosysteemi on jo keskittynyt muutamien isojen alustojen ympärille.

Kryptoalalle on jo nyt noussut keskitetysti toimivia jättejä kuten Coinbase, Infura ja Open Sea, joilla on vahva asema markkinoilla. Kehitys voi ajaa myös toiseen suuntaan kuin web3-yhteisö toivoisi: jos ja kun tämä on vasta alan alkuvaihe, ja silti jo nyt teknologiat kulkevat kohti keskitettyjä alustoja.

Toisaalta on myös aidosti hajautetusti toimivia yrityksiä, kuten miljardiluokkaan paisunut kryptovaluuttapörssi Uniswap. Oikeasti hajautetun järjestelmän rakentaminen on silti vaikeampaa.

Monesta palvelusta voi perustellusti kysyä, toimisivatko ne tehokkaammin ilman taustalle liimattua lohkoketjua ja mihin ne oikeasti varsinaista lohkoketjuteknologiaa edes käyttävät.

Kaikin tavoin vaikuttaa siis siltä, että web3:ssa asiat on keksitty uudelleen, mutta tehty vaikeammaksi ja vähemmän tehokkaaksi. Emmehän me nytkään mieti sosiaalisen median sovelluksia käyttäessämme, miten internetin protokolla toimii, me vain käytämme sovelluksia. Sen sijaan kryptomaailmassa teknologia tuntuu olevan itseisarvo.

Toisaalta teknologinen muutos on nopeaa. Kryptoalalla olevat yrittäjät uskovat, että skaalautumisongelmat poistuvat ja samalla teknologian vaatima energiankulutuskin pienenee. Olivathan 1990-luvun internetmodeemitkin tehottomia. Kehitysloikkaa ja nykyisin käyttämiämme palveluita ei olisi syntynyt, ellei alalle olisi investoitu ja siihen uskottu.

Ethereumin perustaja Vitalik Buterin vastasi Moxie Marlinspiken kritiikkiin: ”Moxien kritiikki postauksen toisella puoliskolla on ihan osuvaa ekosysteemin tämänhetkisestä tilasta. Mutta hän ei tavoita sitä, mihin ala on menossa.”

Buterin mukaan alalle alkoi virrata enemmän pääomaa kehitystyöhön vasta muutama vuosi sitten, ja monia kritisoituja asioita kehitetään jo toimivammaksi.

Muutama päivä blogitekstinsä jälkeen Marlinspike näkyi jälleen uutisotsikoissa. Hän jätti Signalin toimitusjohtajuuden ja liittyi uuden kuuman Mobilecoin-kryptovaluuttayhtiön neuvonantajaksi.

Kultaryntäys houkutteli siis kaikesta huolimatta.

On paljon syitä epäillä web3:n perusteita ja sen toimivuutta. Mutta toistaiseksi raha virtaa alalle ja musiikki soi.